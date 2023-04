CSGT TP.HCM phối hợp Q.Bình Tân hút đinh trên QL1

Sáng 20.4, Đội CSGT Phú Lâm, thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TP.HCM, phối hợp UBND Q.Bình Tân, Công an Q.Bình Tân cùng Công ty CP đầu tư phát triển hạ tầng IDICO tiến hành cho xe hút đinh trên QL1 đoạn qua địa bàn Q.Bình Tân, nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.



PC08 Công an TP.HCM phối hợp lực lượng chức năng Q.Bình Tân cùng các đơn vị liên quan tổ chức hút đinh trên QL1 TRẦN KHA

Theo đó, hơn 30 phút di chuyển xe hút đinh trên QL1, đoạn từ cầu vượt Tỉnh lộ 10 đến Trạm thu phí An Sương - An Lạc (Q.Bình Tân), lực lượng chức năng thu gom được rất nhiều mảnh kim loại và cả đinh hình thoi. Toàn bộ số kim loại, đinh này sẽ được mang đi xử lý.

Xe hút đinh trên cầu vượt Tỉnh lộ 10 TRẦN KHA

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, tuyến QL1, đoạn qua địa bàn Q.Bình Tân liên tục xuất hiện nạn rải đinh, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Theo người dân, tình trạng rải đinh thường xuất hiện vào những ngày cận lễ và tết. Do đó, người dân mong muốn cơ quan chức năng có biện pháp xử lý tình trạng này để việc đi lại an toàn, nhất là sắp đến kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Hơn 30 phút chạy xe trên QL1, xe hút đinh thu gom rất nhiều mảnh kim loại, và cả đinh hình thoi TRẦN KHA

Ngoài việc hút đinh, lực lượng chức năng cũng sẽ cử cán bộ công an đến các tiệm sửa, vá xe vận động nhắc nhở người dân không tiếp tay cho nạn "đinh tặc".

Số kim loại xe hút đinh thu gom được trong sáng 20.4 và số mảnh đinh hình thoi nhân viên Công ty CP đầu tư phát triển hạ tầng IDICO thu gom được trước đó trên QL1 TRẦN KHA

Theo cơ quan chức năng, hành vi rải đinh, vật sắt nhọn trên đường nhằm chọc thủng vỏ, ruột xe để trục lợi cá nhân là hành vi nguy hiểm, coi thường pháp luật, không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn có nguy cơ cao gây ra tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí tính mạng người tham gia giao thông. Những hành vi vi phạm trên sẽ bị pháp luật xử lý theo quy định...