Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương gặp khó khăn trong xác định giá đất thu hồi

Ngày 8.9, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, chủ trì buổi họp với lãnh đạo các sở, ban ngành, các địa phương và liên danh nhà đầu tư để thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương. Tại dự án này, nhiều địa phương chậm thực hiện các thủ tục lập, thẩm định phê duyệt giá đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi họp thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương ẢNH: LÂM VIÊN

Tại buổi họp, ông Nguyễn Thanh Chương, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 (Ban QLDA ĐTXD số 1) nêu lên nhiều khó khăn vướng mắc. Cụ thể, các xã Bảo Lâm 2, Hòa Ninh, Di Linh, Bảo Thuận, Gia Hiệp, Đức Trọng, Ninh Gia, Tân Hội, Hiệp Thạnh và P.1 - Bảo Lộc chưa xây dựng kế hoạch triển khai công tác giải phóng mặt bằng cụ thể từng nhiệm vụ gửi Ban QLDA ĐTXD số 1.

Ông Chương cho biết thêm, mặc dù đã có các văn bản hướng dẫn của Sở Tài chính trong việc xác định nguồn vốn và ký kết hợp đồng xác định giá đất cụ thể nhưng các xã, phường vẫn chưa hoàn thành công tác này. Các xã Bảo Lâm 2, Hòa Ninh, Di Linh, Bảo Thuận, Gia Hiệp và P.1 – Bảo Lộc chưa hoàn thành công tác lập bản đồ địa chính; lập, trình hồ sơ giá đất cụ thể phục vụ giải phóng mặt bằng.

Các địa phương có dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương đi qua nêu những khó khăn về định giá đất, xây dựng các khu tái định cư tại xã Gung Ré, xã Di Linh, xã Hiệp Thạnh, xã Hòa Ninh... trong đó do bản đồ phục vụ công tác thu hồi đất còn có một số nội dung chưa đảm bảo, đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ điều chỉnh, biên tập lại bản đồ thu hồi đất làm cơ sở tính toán bồi thường.

Phối cảnh cầu vượt cao tốc Bảo Lộc- Liên Khương qua xã Bảo Lâm ẢNH: LV

Một khó khăn khác, tại xã Bảo Lâm 1 chưa được bố trí vốn để thực hiện dự án khu tái định cư (tại tổ 8, TT.Lộc Thắng H.Bảo Lâm cũ). Chưa có hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc bố trí tái định cư cho các hộ dân đối với trường hợp tái định cư không nằm trên cùng địa bàn phường, xã.

Ông Nguyễn Thanh Chương cho biết tới thời điểm hiện tại, do chưa có quy định về quy chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công, thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Lâm Đồng trong lĩnh vực quản lý đất đai, nên khó khăn trong việc ban hành quyết định thu hồi đất.

Ông Phạm Minh Đức, đại diện các nhà đầu tư, nêu những vướng mắc pháp lý về giải phóng mặt bằng chậm, nguy cơ ảnh hưởng tiến độ dự án.

Kết luận buổi họp, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ, phối hợp với 10 xã, phường liên quan dự án, tổ chức họp dân thúc đẩy việc giải phóng mặt bằng, lấy ý kiến người dân về việc xây dựng đường gom dân sinh.

Đề nghị các sở, ngành, các địa phương nâng cao trách nhiệm, phối hợp triển khai đúng tiến độ, kế hoạch những nhiệm vụ được giao. Đối với công tác xác định giá đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư cần xác định lại rõ số lượng, vị trí khu tái định cư trình sở ngành chức năng thẩm định và phải hoàn thành trong tháng 9.

Ông Hải đề nghị Sở Xây dựng rà soát quy định pháp luật liên quan đến các khu tái định cư đang vướng về quy hoạch và các khu tái định cư mà các địa phương đề xuất bổ sung. Giao Trung tâm phát triển quỹ đất rà soát giá đất tại các khu tái định cư.



