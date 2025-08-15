Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Vì sao phải sử dụng mã định danh, CCCD thay thế mã số BHXH?

Thu Hằng
Thu Hằng
15/08/2025 11:50 GMT+7

Mã số định danh cá nhân, căn cước công dân (CCCD) chính thức được sử dụng để thay thế mã số bảo hiểm xã hội (BHXH) của người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế. Người tham gia bảo hiểm không cần khai báo, thực hiện bất kỳ thao tác nào.

BHXH Việt Nam cho biết, từ 1.8, hệ thống BHXH đã triển khai việc đồng nhất mã định danh, CCCD thay thế mã số BHXH một cách tự động.

Vì sao phải sử dụng mã định danh, CCCD thay thế mã số BHXH?- Ảnh 1.

Việc triển khai sử dụng số định danh cá nhân, CCCD thay thế mã số BHXH không ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng các chính sách bảo hiểm

ẢNH: P.B

Tuy nhiên, trước nhiều ý kiến thắc vì sao phải thực hiện chuyển đổi này, đại diện BHXH Việt Nam cho hay, về bản chất, từ trước ngày 1.8, với việc đồng bộ cơ sở dữ liệu về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mỗi người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đã có song song 2 mã số trên hệ thống của BHXH Việt Nam, gồm: mã số BHXH và số định danh cá nhân, CCCD.

Thời gian qua, người dân có thể sử dụng mã số BHXH hoặc chỉ cần sử dụng CCCD để làm thủ tục khám bệnh, chữa bệnh, giúp đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Hiện toàn quốc đã có 100% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT (khoảng 13.000 cơ sở) triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chip. Trong 6 tháng đầu năm 2025, toàn quốc có hơn 237,5 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng số định danh cá nhân, CCCD thành công phục vụ làm thủ tục KCB BHYT, tăng 83,7 triệu lượt tra cứu so với 31.12.2024.

Vì thế, từ ngày 1.8, việc triển khai sử dụng số định danh cá nhân, CCCD thay thế mã số BHXH không ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng các chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Người tham gia BHXH, BHYT, BHTN không cần khai báo, thực hiện bất kỳ thao tác nào.

"Việc đồng nhất 2 mã số này nhằm giúp người dân, người lao động không phải nhớ nhiều mã số, dễ dàng tra cứu thông tin, thực hiện các thủ tục trực tuyến, giảm bớt các giấy tờ thủ tục hành chính; giúp cơ quan BHXH quản lý thông tin của người tham gia BHXH, BHYT chính xác và thống nhất; đảm bảo tính liên thông và đồng bộ cơ sở dữ liệu giữa các cơ quan phục vụ công tác quản lý…", đại diện BHXH Việt Nam thông tin.

Cạnh đó, đây là một bước tiến quan trọng để BHXH Việt Nam tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, chuẩn bị triển khai sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử từ năm 2026 theo quy định của luật BHXH năm 2024 và luật BHYT năm 2024.

Trong thời gian chờ hệ thống đồng bộ, hoàn thiện phần mềm, người dân, người lao động có thể sử dụng đồng thời cả mã số BHXH và số định danh cá nhân, CCCD để thực hiện các giao dịch với cơ quan BHXH và khám chữa bệnh BHYT.

Khám phá thêm chủ đề

mã số BHXH mã định danh cá nhân CCCD BHXH Việt Nam BHYT
