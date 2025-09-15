Không yêu cầu người dân xuất trình giấy tờ đã tích hợp trên VNeID

Chỉ thị đánh giá thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22.12.2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó xác định mục tiêu đột phá đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, lấy kinh tế số làm trụ cột cho tăng trưởng và phát triển bền vững, thời gian qua, các giải pháp công nghệ số trong nhiều lĩnh vực: giáo dục, giao thông, hành chính công… đã được triển khai.

Nổi bật là ứng dụng công nghệ sinh trắc học gắn với hệ thống định danh và xác thực điện tử VNeID trong quy trình thủ tục hàng không, từng bước mở rộng triển khai tại các tuyến đường sắt, đường sắt đô thị; nền tảng "Bình dân học vụ số"; cung cấp 25 dịch vụ công trực tuyến toàn trình theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19.6.2025 của Ban Chỉ đạo T.Ư về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Các giải pháp trên bước đầu phát huy hiệu quả rõ nét, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, đồng thời tạo nền tảng thống nhất để thúc đẩy cải cách hành chính và hiện đại hóa phương thức cung cấp dịch vụ công.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn đang gặp một số rào cản, khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ triển khai ứng dụng. Trong đó có việc các bộ, ngành chưa thực sự quan tâm đến công tác xây dựng, đưa tài liệu, học liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức lên nền tảng "Bình dân học vụ số". Việc sử dụng nền tảng còn chưa phát huy hiệu quả rõ rệt, đặc biệt trong giai đoạn triển khai mô hình bộ máy chính quyền 2 cấp đòi hỏi nhu cầu đào tạo, tập huấn cao. Đối với triển khai tích hợp giấy tờ trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID), nhiều đơn vị vẫn yêu cầu người dân cung cấp giấy tờ trong khi dữ liệu công dân và giấy tờ điện tử đã được tích hợp trên VNeID.

Từ đó, đối với nền tảng "Bình dân học vụ số", Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan thực hiện tích hợp các tài liệu, học liệu phục vụ công tác đào tạo, tập huấn trên nền tảng này.

Đối với 25 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và triển khai tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNeID, Chỉ thị giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan triển khai tiện ích trên ứng dụng VNeID để thực hiện 25 dịch vụ công trực tuyến toàn trình tại Kế hoạch số 02, hoàn thành trong tháng 9.2025. Các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không được yêu cầu công dân nộp, xuất trình các loại giấy tờ đã có thông tin tích hợp trên ứng dụng VNeID hoặc trong các cơ sở dữ liệu đã kết nối, chia sẻ khi thực hiện thủ tục hành chính; tổ chức tuyên truyền để cá nhân, tổ chức chủ động kiểm tra, đồng bộ, tích hợp giấy tờ thuộc thẩm quyền quản lý vào tài khoản VNeID để sử dụng khi thực hiện các giao dịch, hoàn thành trong tháng 9.2025.

Các tỉnh, thành phố phối hợp với Bộ Công an cắt giảm thành phần hồ sơ đối với 324 thủ tục hành chính đã được tích hợp trên VNeID thay thế giấy tờ vật lý và 196 thủ tục hành chính có nguồn dữ liệu đang khai thác từ các bộ, ngành sử dụng để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hoàn thành trong tháng 9.

Chính phủ cũng yêu cầu cần quy định cụ thể việc cấp 31 loại giấy tờ thiết yếu của cá nhân, 8 loại giấy tờ thiết yếu của tổ chức, doanh nghiệp qua ứng dụng VNeID, chỉ cấp giấy tờ vật lý khi công dân có yêu cầu, bỏ các khoản phí có liên quan đến việc sản xuất, in, cấp giấy tờ vật lý, hoàn thành trong tháng 9. Trên cơ sở danh sách đề xuất tích hợp 578 loại giấy tờ lên VNeID của Bộ Công an (gồm 188 của cá nhân và 390 của tổ chức), các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu phương án và lộ trình tích hợp, hoàn thành trong tháng 11…