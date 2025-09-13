Vụ 3 người bị sát hại ở Đắk Lắk: Cháu bé mở cửa cứu bạn

Ngày 13.9, cháu T.C.K (12 tuổi) vẫn còn run sợ khi kể lại tình huống mở cửa cứu bạn trong khi nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở P.Thành Nhất, Đắk Lắk (thuộc TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cũ) gõ cửa phía ngoài.

Cháu K. run rẩy kể lại tình huống mở cửa cứu bạn thoát khỏi sự truy đuổi của nghi phạm ẢNH: HỮU TÚ

Cháu K. kể lại, vào lúc đêm khuya, K. nghe được tiếng la hét của nhà bên cạnh. Một lúc sau, cháu nghe tiếng đập cửa kêu cứu ở phía sau nhà. Lúc này, K. mở cửa để cháu T.T.P (12 tuổi, thành viên trong gia đình có 3 người tử vong) vào nhà.

"Khi cháu mở cửa, cháu thấy P. chảy máu rất nhiều, ở cánh tay bị đứt thấu xương. Cháu đem bạn vào giường nghỉ ngơi, khóa chặt cửa mặc dù người kia (nghi phạm - PV) vẫn gõ cửa phía ngoài", cháu K. run rẩy kể lại.

Cháu K. cho biết thêm, thấy bạn P. yếu ớt nên cháu đã lấy nước cho bạn uống. Đến khoảng 3 giờ sáng, khi có cán bộ công an đến thì cháu K. mở cửa để đưa P. đi cấp cứu.

Cháu T. thoát nạn khi leo qua bờ tường bên cạnh nhà ẢNH: HỮU TÚ

Theo ghi nhận của Thanh Niên, khu vực cháu P. leo tường để thoát sự truy đuổi của nghi phạm cao khoảng 2 m. Tại bờ tường nhà nạn nhân có thang nối với nhà hàng xóm nên cháu P. mới thoát nạn.

Thảm án 3 người trong một gia đình ở Đắk Lắk tử vong: Bắt giữ nghi phạm

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 13.9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình tại P.Thành Nhất (thuộc TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cũ) để tiếp tục điều tra. Nghi phạm bị lực lượng chức năng bắt giữ vào khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày tại khu vực đường Mai Thị Lựu (P.Ea Kao, Đắk Lắk).

Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 13.9, nghi phạm T. đến nhà người phụ nữ tên H. tại một con hẻm trên đường Nguyễn Khoa Đăng (P.Thành Nhất). Theo người dân địa phương, T. có quan hệ tình cảm với chị H. và sống chung nhà.

Tại đây, T. xảy ra mâu thuẫn nên đã dùng dao chém liên tiếp khiến 3 người trong một gia đình tử vong, chưa rõ danh tính nạn nhân. Sau khi sát hại 3 người, nghi phạm leo tường rào bỏ trốn khỏi hiện trường.