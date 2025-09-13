Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ 3 người bị sát hại ở Đắk Lắk: Cháu bé mở cửa cứu bạn

Hữu Tú
Hữu Tú
13/09/2025 11:31 GMT+7

Cháu bé bên cạnh nhà các nạn nhân trong thảm án 3 người trong gia đình bị sát hại ở Đắk Lắk kể lại tình huống mở cửa, cứu bạn, thoát khỏi sự truy đuổi của nghi phạm.

Ngày 13.9, cháu T.C.K (12 tuổi) vẫn còn run sợ khi kể lại tình huống mở cửa cứu bạn trong khi nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở P.Thành Nhất, Đắk Lắk (thuộc TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cũ) gõ cửa phía ngoài.

Vụ sát hại 3 người ở Đắk Lắk: Cháu bé mở cửa cứu bạn thoát chết - Ảnh 1.

Cháu K. run rẩy kể lại tình huống mở cửa cứu bạn thoát khỏi sự truy đuổi của nghi phạm

ẢNH: HỮU TÚ

Cháu K. kể lại, vào lúc đêm khuya, K. nghe được tiếng la hét của nhà bên cạnh. Một lúc sau, cháu nghe tiếng đập cửa kêu cứu ở phía sau nhà. Lúc này, K. mở cửa để cháu T.T.P (12 tuổi, thành viên trong gia đình có 3 người tử vong) vào nhà.

"Khi cháu mở cửa, cháu thấy P. chảy máu rất nhiều, ở cánh tay bị đứt thấu xương. Cháu đem bạn vào giường nghỉ ngơi, khóa chặt cửa mặc dù người kia (nghi phạm - PV) vẫn gõ cửa phía ngoài", cháu K. run rẩy kể lại.

Cháu K. cho biết thêm, thấy bạn P. yếu ớt nên cháu đã lấy nước cho bạn uống. Đến khoảng 3 giờ sáng, khi có cán bộ công an đến thì cháu K. mở cửa để đưa P. đi cấp cứu.

Vụ sát hại 3 người ở Đắk Lắk: Cháu bé mở cửa cứu bạn thoát chết - Ảnh 2.

Cháu T. thoát nạn khi leo qua bờ tường bên cạnh nhà

ẢNH: HỮU TÚ

Theo ghi nhận của Thanh Niên, khu vực cháu P. leo tường để thoát sự truy đuổi của nghi phạm cao khoảng 2 m. Tại bờ tường nhà nạn nhân có thang nối với nhà hàng xóm nên cháu P. mới thoát nạn.

Thảm án 3 người trong một gia đình ở Đắk Lắk tử vong: Bắt giữ nghi phạm

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 13.9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình tại P.Thành Nhất (thuộc TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cũ) để tiếp tục điều tra. Nghi phạm bị lực lượng chức năng bắt giữ vào khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày tại khu vực đường Mai Thị Lựu (P.Ea Kao, Đắk Lắk).

Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 13.9, nghi phạm T. đến nhà người phụ nữ tên H. tại một con hẻm trên đường Nguyễn Khoa Đăng (P.Thành Nhất). Theo người dân địa phương, T. có quan hệ tình cảm với chị H. và sống chung nhà.

Tại đây, T. xảy ra mâu thuẫn nên đã dùng dao chém liên tiếp khiến 3 người trong một gia đình tử vong, chưa rõ danh tính nạn nhân. Sau khi sát hại 3 người, nghi phạm leo tường rào bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tin liên quan

Bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở Đắk Lắk

Bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở Đắk Lắk

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ nghi phạm lẩn trốn sau khi sát hại 3 người trong một gia đình.

Khám phá thêm chủ đề

sát hại Án mạng Giết người Đắk Lắk thảm án
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận