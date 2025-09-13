Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở Đắk Lắk

Hữu Tú
Hữu Tú
13/09/2025 09:13 GMT+7

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ nghi phạm lẩn trốn sau khi sát hại 3 người trong một gia đình.

Ngày 13.9, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình tại P.Thành Nhất (thuộc TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cũ) để tiếp tục điều tra.

Nghi phạm bị lực lượng chức năng bắt giữ vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng cùng ngày tại khu vực đường Mai Thị Lựu (P.Ea Kao, Đắk Lắk).

Bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở Đắk Lắk- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở Đắk Lắk

ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, có mặt tại hiện trường vụ án, chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp khẩn trương truy bắt hung thủ, phá án và thăm hỏi thân nhân, lo hậu sự cho các nạn nhân.

Ông Văn thông tin, nghi phạm đã sát hại 3 người trong một gia đình, trong đó có cháu P. (13 tuổi) thoát nạn, được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời. Ngoài ra, còn một cháu bé 3 tuổi trong gia đình đã an toàn, không ảnh hưởng đến tính mạng.

"Hiện nay, cháu 13 tuổi thoát nạn trong vụ án đã được phẫu thuật, sức khỏe đã ổn định, điều trị tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. Chính quyền địa phương sẽ thống nhất với người nhà để có phương án lo hậu sự cho các nạn nhân", ông Văn nói.

Thảm án 3 người trong một gia đình ở Đắk Lắk tử vong: Bắt giữ nghi phạm

Trước đó, Thanh Niên đã thông tin, khoảng 2 giờ cùng ngày (13.9), nghi phạm T. đến nhà người phụ nữ tên H. tại một con hẻm trên đường Nguyễn Khoa Đăng (P.Thành Nhất). Theo người dân địa phương, T. có quan hệ tình cảm với chị H. và sống chung nhà.

Tại đây, T. xảy ra mâu thuẫn nên đã dùng dao chém liên tiếp khiến 3 người trong một gia đình tử vong, chưa rõ danh tính nạn nhân. Sau khi sát hại 3 người, T. đã leo tường rào bỏ trốn khỏi hiện trường.

sát hại Án mạng Giết người Đắk Lắk
