Bác sĩ bỏ bệnh nhân giữa ca phẫu thuật vì nguyên nhân khó tin

Bác sĩ gây mê Suhail Anjum (44 tuổi) và một nữ y tá giấu tên (được gọi là y tá C) đã bị một đồng nghiệp bắt gặp đang "làm chuyện đồi bại" tại bệnh viện đa khoa Tameside ở thị trấn Ashton-under-Lyne (Anh), theo tờ The Guardian ngày 15.9. Vụ việc này đã xảy ra vào ngày 16.9.2023.

Ông Anjum trước đó đã yêu cầu một đồng nghiệp theo dõi bệnh nhân nam đang được gây mê toàn thân, để ông có thể đi vệ sinh.

Bệnh viện đa khoa Tameside ở thị trấn Ashton-under-Lyne của Anh Ảnh: Chụp màn hình The Guardian

Tuy nhiên, thay vào đó, ông Anjum (đã kết hôn và có 3 con) đã đến một phòng phẫu thuật khác tại bệnh viện Tameside, nơi ông quan hệ tình dục với y tá C.

Ông Anjum đã vắng mặt tại phòng phẫu thuật trong 8 phút và bệnh nhân không gặp vấn đề gì.

Bác sĩ Anjum đã thừa nhận có quan hệ tình dục với y tá C trong thời gian rời khỏi bệnh nhân. Ông cũng thừa nhận hành động của mình có khả năng gây nguy hiểm cho bệnh nhân.

Vụ việc đã được báo cáo lên ban quản lý và ông Anjum đã bị sa thải vào tháng 2.2024 sau một cuộc điều tra nội bộ. Trong tuần trước, ông đã nói với hội đồng kỷ luật của MPTS, một tòa án tại Anh chuyên xét xử các khiếu nại chống lại bác sĩ, rằng ông muốn tiếp tục sự nghiệp ở Anh và đưa gia đình trở lại Anh, sau thời gian họ quay về quê hương Pakistan. Ông Anjum hứa sẽ không bao giờ để vụ việc tái diễn.

Hôm 15.9, MPTS kết luận rằng ông Anjum "đã đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích của bệnh nhân và đồng nghiệp" và vụ việc liên quan đến y tá C "có khả năng khiến bác sĩ Anjum mất tập trung… và ông ấy có thể đã không thể tập trung hoàn toàn vào việc chăm sóc bệnh nhân".

Phiên điều trần sẽ được triệu tập lại tại thành phố Manchester (Anh) vào ngày 19.9 để quyết định xem liệu ông Anjum có đủ điều kiện để tiếp tục hành nghề y hay không, theo báo The Independent.