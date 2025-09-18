Vụ nhà xây nhầm đất ở Hải Phòng, người vi phạm vẫn 'cố thủ'

Ngày 18.9, UBND P.Thiên Hương (TP.Hải Phòng) đã có cuộc làm việc với các bên liên quan đến vụ việc một hộ gia đình xây dựng công trình nhà ở trên thửa đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của người khác. Tại đây, lãnh đạo phường khẳng định sẽ kiên quyết xử lý đến cùng, không để sự việc kéo dài gây mất an ninh trật tự địa phương.

Người vi phạm cãi lý

Đáng chú ý , tại buổi làm việc giữa UBND P.Thiên Hương với các gia đình liên quan, người xây nhà vi phạm là ông Đỗ Văn Hữu (thôn 7 khu Kiền Bái, P.Thiên Hương) đã cãi lý, chây ì, không tự phá dỡ công trình nhà vi phạm.

Căn nhà 2 tầng được gia đình ông Hữu xây nhầm ẢNH: N.H

Ông Hữu cho rằng, mình bị "môi giới chỉ nhầm vị trí đất". Theo ông Hữu, khi mua, vợ chồng ông thỏa thuận với môi giới là lấy lô thứ 2 từ ngõ đi vào.

Ngày 19.10.2024, ông Hữu được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng phát hiện lô đất ở vị trí thứ 6 từ ngõ đi vào. Điều đáng nói nơi xây nhà lại thuộc về vợ chồng bà Loan. Sau đó, đưa ra đề nghị đổi đất hoặc mua lại thửa đất của bà Loan với giá 550 triệu đồng.

Tuy nhiên, gia đình bà Loan cương quyết bác bỏ, khẳng định chỉ yêu cầu công trình trái phép được tháo dỡ để trả lại mặt bằng.

Ông Đỗ Văn Hữu (áo đen) trình bày tại cuộc họp với chính quyền địa phương ẢNH: N.H

Bà Loan chia sẻ: "Chúng tôi bỏ tiền mua đất hợp pháp, có giấy chứng nhận rõ ràng. Thế nhưng gia đình tôi bị chiếm giữ trắng trợn. Tôi chỉ mong tòa án và chính quyền xử lý nghiêm minh, trả lại công bằng cho người dân".

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND P.Thiên Hương, ông Nguyễn Công Diễn khẳng định: "Chính quyền địa phương xác định rõ thửa đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của gia đình bà Loan. Quan điểm của chính quyền là thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân. Khi bản án có hiệu lực, người vi phạm phải chấp hành nghiêm".



Chính quyền địa phương buông lỏng trách nhiệm

Theo hồ sơ, quyền sử dụng hợp pháp mảnh đất có diện tích 60 m2 thuộc về vợ chồng bà Trần Thị Kim Loan (46 tuổi, trú P.An Hải, TP.Hải Phòng). Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND H.Thủy Nguyên (cũ) cấp ngày 19.10.2024. Tuy nhiên, tháng 11.2024, khi kiểm tra khu đất, gia đình bà Loan phát hiện một ngôi nhà đang được xây dựng ngay trên thửa đất này. Người xây dựng là ông Đỗ Văn Hữu, trú cùng địa phương.

Chính quyền P.Thiên Hương làm việc với các bên liên quan trong vụ xây nhầm nhà ẢNH: N.H

Mặc dù đã nhiều lần được yêu cầu dừng thi công, ông Hữu vẫn tiếp tục xây dựng bất chấp quy định. Khi chính quyền xã Kiền Bái (cũ) vào cuộc, căn nhà hai tầng đã gần hoàn thiện phần thô. Chính quyền địa phương khi đó đã ban hành văn bản đình chỉ, song chủ công trình không chấp hành, tiếp tục hoàn thiện ngôi nhà.

Bức xúc, bà Loan khởi kiện ra tòa. Ngày 11.8.2025, TAND khu vực 1 - TP.Hải Phòng xét xử sơ thẩm, tuyên buộc ông Đỗ Văn Hữu phải tháo dỡ toàn bộ công trình, trả lại mặt bằng cho chủ sử dụng hợp pháp. Tuy nhiên, ông Hữu không đồng ý với bản án, nộp đơn kháng cáo và vụ án đang trong thời gian chờ xét xử phúc thẩm.

Vụ xây nhầm nhà ở P.Thiên Hương (Hải Phòng) cho thấy khoảng trống trong công tác quản lý trật tự xây dựng tại cơ sở. Khi một quyết định đình chỉ không được thực thi nghiêm túc, kỷ cương pháp luật bị thách thức. Người dân buộc phải gõ cửa tòa án, trong khi lẽ ra chính quyền cấp xã, cấp phường phải là nơi bảo vệ quyền lợi hợp pháp đầu tiên.

Vụ việc ở P.Thiên Hương không chỉ là tranh chấp giữa hai gia đình, mà còn là lời cảnh báo về nguy cơ mất niềm tin của người dân nếu cơ quan công quyền không làm tròn trách nhiệm. Để tránh tái diễn, cần có sự giám sát chặt chẽ hơn, đi kèm chế tài mạnh với những hành vi vi phạm và cả những cán bộ buông lỏng trách nhiệm trong thi hành công vụ.