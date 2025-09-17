Cán bộ Hải Phòng đi làm bằng tàu hỏa, giá vé 55.000 đồng/lượt

Đường sắt Việt Nam cho biết, dự kiến đôi tàu thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng đi làm sẽ bắt đầu chạy từ ngày 22.9 với khoảng 300 cán bộ từ phía tây Hải Phòng sang phía đông Hải Phòng đi làm hàng ngày bằng tàu hỏa.

Đôi tàu có ký hiệu HP15/HP16. Thành phần đoàn tàu gồm từ 5 - 8 toa xe ghế ngồi mềm 64 chỗ. Thời gian chạy tàu khoảng 1 giờ 15 phút.

Đường sắt thử nghiệm đưa đón cán bộ Hải Phòng đi làm việc ẢNH: VNR

Chiều từ ga Hải Dương đến ga Hải Phòng (mang số hiệu HP15), xuất phát từ ga Hải Dương lúc 6 giờ, đến ga Hải Phòng lúc 7 giờ 10, dừng đón trả khách tại ga Thượng Lý lúc 6 giờ 55.

Chiều từ ga Hải Phòng đến ga Hải Dương (mang số hiệu HP16) xuất phát từ ga Hải Phòng lúc 17 giờ 15, đến ga Hải Dương lúc 18 giờ 20, dừng đón trả khách tại ga Thượng Lý lúc 17 giờ 25.

Giá vé lượt 55.000 đồng/vé, vé khứ hồi trong ngày được giảm 20%, vé nhóm áp dụng chính sách vé nhóm (mua 4 vé tính tiền 3 vé).

Bên cạnh đó, TP.Hải Phòng sẽ bố trí xe bus đưa đón cán bộ, nhân viên từ ga đến nơi làm việc (và ngược lại).

Trong thời gian chạy thử nghiệm, ngành đường sắt sẽ tổ chức phân tích, đánh giá (10 ngày/lần) để điều chỉnh các kế hoạch chạy tàu, điều chỉnh chính sách giá vé và xem xét quyết định việc tiếp tục việc thử nghiệm hoặc đưa vào khai thác chính thức phục vụ cán bộ, nhân dân đi lại.



Trước đó, TP.Hải Phòng đã hợp nhất với tỉnh Hải Dương, tên gọi mới là TP.Hải Phòng, trung tâm hành chính - chính trị đặt tại khu đô thị mới Bắc Sông Cấm (TP.Thủy Nguyên cũ, TP.Hải Phòng).

