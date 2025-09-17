Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cán bộ Hải Phòng đi làm bằng tàu hỏa, giá vé 55.000 đồng/lượt

Mai Hà
Mai Hà
17/09/2025 12:46 GMT+7

300 cán bộ từ phía tây Hải Phòng sang phía đông Hải Phòng có thể đi làm bằng tàu hỏa từ ngày 22.9, với giá vé tàu hỏa 55.000 đồng/lượt.

Đường sắt Việt Nam cho biết, dự kiến đôi tàu thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng đi làm sẽ bắt đầu chạy từ ngày 22.9 với khoảng 300 cán bộ từ phía tây Hải Phòng sang phía đông Hải Phòng đi làm hàng ngày bằng tàu hỏa.

Đôi tàu có ký hiệu HP15/HP16. Thành phần đoàn tàu gồm từ 5 - 8 toa xe ghế ngồi mềm 64 chỗ. Thời gian chạy tàu khoảng 1 giờ 15 phút.

Cán bộ Hải Phòng đi làm bằng tàu hỏa, giá vé 55.000 đồng/lượt- Ảnh 1.

Đường sắt thử nghiệm đưa đón cán bộ Hải Phòng đi làm việc

ẢNH: VNR

Chiều từ ga Hải Dương đến ga Hải Phòng (mang số hiệu HP15), xuất phát từ ga Hải Dương lúc 6 giờ, đến ga Hải Phòng lúc 7 giờ 10, dừng đón trả khách tại ga Thượng Lý lúc 6 giờ 55.

Chiều từ ga Hải Phòng đến ga Hải Dương (mang số hiệu HP16) xuất phát từ ga Hải Phòng lúc 17 giờ 15, đến ga Hải Dương lúc 18 giờ 20, dừng đón trả khách tại ga Thượng Lý lúc 17 giờ 25.

Giá vé lượt 55.000 đồng/vé, vé khứ hồi trong ngày được giảm 20%, vé nhóm áp dụng chính sách vé nhóm (mua 4 vé tính tiền 3 vé). 

Bên cạnh đó, TP.Hải Phòng sẽ bố trí xe bus đưa đón cán bộ, nhân viên từ ga đến nơi làm việc (và ngược lại).

Trong thời gian chạy thử nghiệm, ngành đường sắt sẽ tổ chức phân tích, đánh giá (10 ngày/lần) để điều chỉnh các kế hoạch chạy tàu, điều chỉnh chính sách giá vé và xem xét quyết định việc tiếp tục việc thử nghiệm hoặc đưa vào khai thác chính thức phục vụ cán bộ, nhân dân đi lại.

Trước đó, TP.Hải Phòng đã hợp nhất với tỉnh Hải Dương, tên gọi mới là TP.Hải Phòng, trung tâm hành chính - chính trị đặt tại khu đô thị mới Bắc Sông Cấm (TP.Thủy Nguyên cũ, TP.Hải Phòng).

Tin liên quan

Hàng trăm cán bộ, viên chức ở Hải Phòng sẽ đi làm bằng tàu hỏa

Hàng trăm cán bộ, viên chức ở Hải Phòng sẽ đi làm bằng tàu hỏa

Dự kiến từ 22.9.2025, TP.Hải Phòng sẽ vận hành tuyến tàu hỏa chuyên biệt đưa đón cán bộ từ Hải Dương cũ sang làm việc. Đây được coi là phương án tối ưu bảo đảm an toàn, rút ngắn thời gian di chuyển cho đội ngũ cán bộ của tỉnh Hải Dương cũ sau sáp nhập.

Khám phá thêm chủ đề

đường sắt Hải Phòng chuyến tàu đưa đón cán bộ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận