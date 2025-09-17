Hàng trăm cán bộ, viên chức ở Hải Phòng sẽ đi làm bằng tàu hỏa

Theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày 22.9.2025, mỗi ngày sẽ có khoảng hơn 300 người di chuyển bằng tàu hỏa từ Hải Dương cũ sang làm việc ở các sở, ban, ngành của TP.Hải Phòng. Buổi sáng, tàu xuất phát từ ga Hải Dương lúc 6 giờ, buổi chiều tàu rời ga Hải Phòng lúc 17 giờ 15, với thời gian di chuyển khoảng 1 giờ 15 phút.

Lãnh đạo TP.Hải Phòng khảo sát tại ga Hải Phòng ẢNH: HOÀNG LONG

Đặc biệt, để tạo thuận lợi, thành phố cũng bố trí hệ thống xe buýt trung chuyển và taxi đưa đón cán bộ từ ga đến nơi làm việc và ngược lại.



Trong buổi khảo sát thực tế tại ga Hải Phòng và ga Thượng Lý, ông Lê Văn Hiệu, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Hải Phòng, yêu cầu các sở, ngành nhanh chóng hoàn thiện các điều kiện hạ tầng, dịch vụ, từ bãi gửi xe, nhu yếu phẩm, đến bảo đảm an ninh, an toàn cho hành khách. Ông Hiệu cũng yêu cầu, việc vận hành tuyến tàu hỏa sẽ góp phần khích lệ, động viên cán bộ yên tâm công tác, đồng thời giảm áp lực giao thông đường bộ.

Dự kiến từ cuối tháng 9, mỗi ngày có hàng trăm cán bộ tại Hải Phòng đến nhiệm sở bằng tàu hỏa ẢNH: HOÀNG LONG

Theo thống kê, sau sáp nhập, có tới 2.893 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ Hải Dương cũ phải đi làm hằng ngày tại Hải Phòng. Cùng với giải pháp vận tải, thành phố cũng đặc biệt quan tâm đến nhu cầu nhà ở của đội ngũ này.

Sở Xây dựng Hải Phòng đang phối hợp rà soát, giới thiệu nguồn cung từ các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại cho các cán bộ có nhu cầu.

Với việc triển khai đồng bộ cả giải pháp di chuyển bằng đường sắt lẫn hỗ trợ về nhà ở, TP.Hải Phòng đang thể hiện rõ sự chuẩn bị chu đáo, tạo nền tảng ổn định cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sau sáp nhập, góp phần bảo đảm hoạt động bộ máy hành chính thông suốt và hiệu quả.