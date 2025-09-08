Hải Phòng đưa đón miễn phí dân đi xem triển lãm thành tựu đất nước

Sáng 8.9, hàng trăm người dân TP.Hải Phòng đã tập trung từ sớm, lên đường đi tham quan Triển lãm thành tựu đất nước tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).

Người Hải Phòng hồ hởi tham quan Triển lãm thành tựu đất nước bằng xe đưa đón miễn phí của chính quyền địa phương bố trí ẢNH: N.H

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân tìm hiểu những thành tựu nổi bật của đất nước và thành phố, UBND TP.Hải Phòng đã bố trí 11 xe đưa đón hoàn toàn miễn phí, gồm 7 xe 45 chỗ tại Cung Văn hóa Việt Tiệp và 4 xe 29 chỗ tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông. Theo Ban tổ chức, trong sáng 8.9, đã có 431 người dân tham gia chuyến đi ý nghĩa này.

Người dân hồ hởi lên đường tham quan triển lãm ẢNH: N.H

Ghi nhận của PV Thanh Niên cho thấy người dân Hải Phòng không chỉ được đưa đón miễn phí mà còn được bố trí nước uống trên xe. Nhiều người dân mặc áo cờ đỏ sao vàng đầy tự hào tham quan triển lãm.

Chị Nguyễn Thị Hạnh (48 tuổi, trú tại P.Lê Chân, TP.Hải Phòng) chia sẻ: "Tôi rất bất ngờ và xúc động khi thành phố tổ chức xe miễn phí cho người dân đi tham quan. Không chỉ được đi lại thuận tiện, chúng tôi còn có dịp tận mắt thấy những đổi thay, phát triển mạnh mẽ của đất nước. Đây là một trải nghiệm vô cùng đáng quý".

Người Hải Phòng tự hào với sự phát triển của quê hương trong suốt những năm tháng qua ẢNH: N.H

Tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, khu vực trưng bày trong nhà của Hải Phòng được đặt tại sảnh 7, nhà Kim Quy, mang chủ đề "Hải Phòng - Niềm tin và khát vọng vươn mình cùng đất nước" với 11 chuyên đề phản ánh toàn diện sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố qua các thời kỳ.



Ngoài ra, khu triển lãm ngoài trời với diện tích gần 9.823 m2, chủ đề "Hải Phòng vươn ra biển lớn", cũng thu hút đông đảo người dân nhờ cách trình bày sống động và gần gũi.