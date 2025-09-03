Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Kim Long Motor ghi dấu ấn mạnh mẽ tại Triển lãm thành tựu đất nước

Hoài Nhiên
Hoài Nhiên
03/09/2025 14:50 GMT+7

Trong không khí đầy ý nghĩa của Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề '80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc' nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, Kim Long Motor đã mang đến dấu ấn mạnh mẽ.

Lấy cảm hứng từ hành trình 80 năm đầy tự hào của dân tộc, Kim Long Motor giới thiệu các dòng xe mang tính chiến lược, ứng dụng công nghệ đột phá, thể hiện cam kết về một tương lai xanh, hiện đại và bền vững cho ngành vận tải Việt Nam. 

Điều đặc biệt là người xem có cơ hội tiếp cận một ngành công nghiệp công nghệ tự động dưới bàn tay khéo léo của người Việt. 

Kim Long Motor ghi dấu ấn mạnh mẽ tại Triển lãm thành tựu đất nước- Ảnh 1.

Không gian trưng bày của Kim Long Motor tại triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

ẢNH: H.N

Trong thời gian diễn ra Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", gian hàng của Kim Long Motor đã trở thành một trong những điểm đến thu hút đông đảo khách tham quan, từ lãnh đạo cấp cao, đối tác doanh nghiệp đến những người yêu công nghệ.

Điều này cho thấy sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô và ghi nhận những nỗ lực đổi mới của Kim Long Motor.

Kim Long Motor ghi dấu ấn mạnh mẽ tại Triển lãm thành tựu đất nước- Ảnh 2.

Ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Huế đến thăm khu vực trưng bày các dòng xe bus Kim Long

ẢNH: H.N

Tại triển lãm, Kim Long Motor đã trình làng nhiều sản phẩm đầy ấn tượng, khẳng định vị thế là một trong những nhà sản xuất ô tô hàng đầu tại Việt Nam, thu hút sự quan tâm lớn của công chúng.

Trong đó, dòng xe bus giường nằm Kim Long 99 với nhiều phiên bản khác nhau đã mang đến trải nghiệm thoải mái, an toàn như một "không gian thư giãn di động".

Dòng xe bus ghế ngồi Kim Long 99 - N29 là sự kết hợp hoàn hảo giữa tiện nghi và đẳng cấp. Còn dòng minibus Kim Long X9 nhỏ gọn và linh hoạt, được đánh giá là giải pháp tối ưu cho giao thông đô thị.

Kim Long Motor ghi dấu ấn mạnh mẽ tại Triển lãm thành tựu đất nước- Ảnh 3.

Kim Long Motor tự hào trưng bày dàn sản phẩm chiến lược: Kim Long 99-G34, Kim Long 99-G22, Kim Long 99-N47

ẢNH: H.N

Tâm điểm trưng bày là 2 mẫu xe bus thuần điện "Made in Vietnam": Kim Long B40 - EV và Kim Long B80 - EV. 

Đây không chỉ là những chiếc xe hiện đại, vận hành êm ái, mà còn là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược của Kim Long Motor trong kiến tạo giao thông xanh, góp phần cùng đất nước thực hiện mục tiêu giảm phát thải.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đào Viết Ánh, Tổng giám đốc Kim Long Motor Huế chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng tự hào khi những chiếc xe bus thương hiệu Kim Long được giới thiệu tại một triển lãm mang ý nghĩa tái hiện lịch sử vẻ vang của dân tộc. Đây không chỉ là thành quả của sự lao động và sáng tạo không ngừng nghỉ, mà còn là lời cam kết của Kim Long Motor đối với sự phát triển hùng cường, thịnh vượng của đất nước".

Ông cho biết thêm, với việc làm chủ công nghệ tiên tiến, đặc biệt là xe điện, Kim Long Motor tin tưởng vào một tương lai giao thông hiện đại, tiện nghi, thịnh vượng hơn cho Việt Nam, đồng thời khẳng định vị thế doanh nghiệp Việt trên trường quốc tế.

Kim Long Motor ghi dấu ấn mạnh mẽ tại Triển lãm thành tựu đất nước- Ảnh 4.

Các mẫu xe bus thuần điện “Made in Vietnam” - Kim Long B40-EV và Kim Long B80-EV tại sự kiện

ẢNH: H.N

Kim Long Motor hiện là chủ đầu tư Khu công nghiệp sản xuất - lắp ráp ô tô Kim Long Motor Huế, giai đoạn 1 quy hoạch hơn 600 ha, gồm các nhà máy sản xuất, cơ khí, linh kiện hiện đại.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu đạt tỷ lệ nội địa hóa 80 - 90% trước quý 2/2026, hướng tới vị thế trung tâm sản xuất ô tô hàng đầu khu vực.

Sự góp mặt tại triển lãm khẳng định hành trình "Dẫn đầu để phụng sự" mà Kim Long Motor theo đuổi, đồng thời trở thành một điểm nhấn trong bức tranh chung về thành tựu đất nước sau 80 năm, thể hiện bản lĩnh và khát vọng vươn xa của doanh nghiệp Việt.

Kéo dài thời gian Triển lãm thành tựu đất nước đến 15.9

Phó thủ tướng Mai Văn Chính vừa ký công điện đồng ý kéo dài thời gian Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 đến hết ngày 15.9 (thay vì ngày 5.9 như dự kiến ban đầu).    

Công điện nêu rõ, từ ngày 28.8, Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tại Hà Nội đã thu hút sự quan tâm đặc biệt và tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

Triển lãm không chỉ là dịp để tôn vinh lịch sử, giới thiệu những thành tựu nổi bật của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong quá trình bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước trong suốt 80 năm qua; mà còn là dịp quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam đổi mới, năng động, hội nhập sâu rộng với quốc tế; là cơ hội để mọi người dân được trực tiếp trải nghiệm và thụ hưởng những thành quả phát triển to lớn của đất nước.

