TP.HCM cấp bách chuyển đổi giao thông xanh sau mở rộng

Tiết kiệm 6,5 tỉ USD nhờ giảm ô nhiễm không khí

Nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới "Clean air for Ha Noi: What will it take?" năm 2022 cho thấy nếu đạt được mục tiêu, đến năm 2030, VN có thể tránh được lượng phát thải ô xít lưu huỳnh là 302 tấn, ô xít nitơ 1.857 tấn và bụi mịn PM là 181 tấn. Đến năm 2050, khi quá trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông chạy điện mở rộng sang ô tô con, xe tải và xe khách đường dài, tác động này sẽ tăng lên thêm 162 lần đối với ô xít lưu huỳnh (khoảng 48.842 tấn), tăng 66 lần đối với ô xít nitơ (122.079 tấn) và tăng 48 lần đối với bụi mịn PM10 (8.607 tấn). Mức độ giảm ô nhiễm không khí này giúp VN tiết kiệm được tổng cộng khoảng 30 triệu USD chi phí thiệt hại môi trường vào năm 2030 và con số này sẽ tăng lên 6,4 tỉ USD vào năm 2050.