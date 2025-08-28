Tầm vóc siêu đô thị TP.HCM tại triển lãm thành tựu đất nước

Ngày 28.8, triển lãm thành tựu đất nước 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (Hà Nội) nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2025) và Quốc khánh (2.9.1945 - 2.9.2025).

Tham dự sự kiện có Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá triển lãm 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc là điểm nhấn đặc biệt, không chỉ tôn vinh chặng đường lịch sử vẻ vang, mà còn lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn mình, khẳng định tiềm lực và vị thế Việt Nam trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.

Triển lãm thành tựu đất nước được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 28 bộ, cơ quan Trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn với hơn 230 gian hàng.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tham quan khu triển lãm của TP.HCM ẢNH: BTC

Là đầu tàu kinh tế lớn nhất cả nước, TP.HCM tham gia triển lãm với chủ đề TP.HCM - Tầm vóc thời đại, kiến tạo tương lai, mang tới thông điệp Tự hào quá khứ - Kết nối tương lai.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết địa phương trưng bày, tái hiện một cách khái quát nhưng đầy đủ, có chiều sâu về hành trình hơn 300 năm của vùng đất Sài Gòn - Gia Định xưa cho đến nay gắn với việc hợp nhất 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

TP.HCM mới với quy mô rộng lớn và định hướng kiến tạo tương lai, là sự khẳng định tầm nhìn phát triển một "siêu đô thị" thông minh, xanh, bền vững, mang đậm bản sắc Nam bộ, sánh ngang các trung tâm lớn trong khu vực Đông Nam Á.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa chăm chú theo dõi những thông tin về thành tựu của TP.HCM ẢNH: BTC

Thiết kế bố cục trưng bày triển lãm gồm 4 không gian chính, tương ứng với 4 giai đoạn lịch sử.

Đầu tiên là hành trình mở cõi phương Nam tái hiện bước chân khai phá, dựng làng, lập phố, mở chợ, khẳng định chủ quyền vùng đất mới với công nghệ trí tuệ nhân tạo quảng bá, giới thiệu và màn hình LED đặt trong 3 chiếc nón lá.

Thứ hai là hành trình kháng chiến trường kỳ, thống nhất đất nước khắc họa những mốc son đấu tranh oanh liệt chống thực dân, đế quốc, với hình ảnh, hiện vật, câu chuyện nhân chứng sống động. Phần này được tái hiện thông qua ứng dụng công nghệ Panorama, công nghệ trải nghiệm thực tế ảo.

Các gian hàng trải nghiệm công nghệ thực tế ảo thu hút khách đến trải nghiệm ẢNH: BTC

Thứ 3 là hành trình 50 năm xây dựng, đổi mới, sáng tạo thể hiện tinh thần "dám nghĩ, dám làm", vượt khó vươn lên của TP.HCM và các địa phương hợp nhất. Hành trình này được thể hiện thông qua công nghệ màn hình LED, tương tác đa điểm trạm, công nghệ 3D Halogen giới thiệu các di sản văn hóa, bảo vật quốc gia.

Cuối cùng là "kỷ nguyên vươn mình - tầm nhìn tương lai" giới thiệu chiến lược phát triển TP.HCM mở rộng, hướng tới "siêu đô thị" tầm cỡ khu vực và thế giới.

Hành trình kháng chiến trường kỳ, thống nhất đất nước khắc họa những mốc son đấu tranh oanh liệt với hình ảnh, hiện vật, câu chuyện nhân chứng sống động của TP.HCM ẢNH: BTC

Gian hàng của TP.HCM có quy mô lớn, đầu tư bài bản với việc ứng dụng nhiều công nghệ mới để tăng trải nghiệm cho khách tham quan ẢNH: BTC

Bà Thúy chia sẻ triển lãm lần này không chỉ là dịp giới thiệu những thành tựu đã đạt được, mà còn là cơ hội để TP.HCM khẳng định về bản lĩnh, trí tuệ và tầm vóc của mình trong kỷ nguyên mới: sẵn sàng cạnh tranh - tự tin hội nhập - quyết tâm vươn tầm thế giới.

Một gian hàng giới thiệu về nghệ thuật truyền thống với hình ảnh chợ Bến Thành ẢNH: BTC

Gian hàng ẩm thực do Tổng công ty du lịch Sài Gòn chủ trì giới thiệu các món ngon đặc trưng của TP.HCM ẢNH: BTC

Mô hình Bến Nhà Rồng thu nhỏ bên cạnh những chiếc khinh khí cầu đa sắc màu thể hiện sự gắn kết giữa lịch sử với khát vọng vươn lên của siêu đô thị TP.HCM ẢNH: BTC

Bên cạnh những thành tựu về kinh tế - xã hội, TP.HCM sẽ dành một không gian lớn để giới thiệu giá trị văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực đặc trưng, phản ánh bản sắc của vùng đất và con người phương Nam.

"TP.HCM là nơi hội tụ và lan tỏa, nơi quá khứ và hiện tại đan xen, nơi giữ gìn bản sắc truyền thống đồng thời tiếp thu tinh hoa thế giới. Một thành phố nghĩa tình, phóng khoáng, sẵn sàng mở rộng vòng tay đón bạn bè khắp năm châu. Đây chính là sức mạnh mềm, là bản sắc độc đáo giúp TP.HCM không chỉ phát triển kinh tế mà còn khẳng định vị thế cạnh tranh về văn hóa trên bản đồ khu vực và quốc tế", bà Thúy chia sẻ.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chụp hình lưu niệm cùng các thành viên trong đoàn công tác của TP.HCM tham gia triển lãm ẢNH: BTC