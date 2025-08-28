Thành tựu đất nước 80 năm

Mở cửa phục vụ miễn phí người dân

Sau hơn 1 tháng khẩn trương triển khai các hoạt động, triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" diễn ra từ ngày 28.8 - 5.9 tại Trung tâm triển lãm quốc gia.

Theo Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông, đây là triển lãm có quy mô toàn quốc, lớn nhất từ trước đến nay, với gần 300 đơn vị tham gia trưng bày nhiều hiện vật, hình ảnh giới thiệu thành tựu của 34 tỉnh, thành phố; 28 bộ, ngành, 94 doanh nghiệp tư nhân, 12 doanh nghiệp nhà nước. Triển lãm mở cửa miễn phí cho nhân dân và du khách tham quan. Tổng cộng có hơn 230 gian trưng bày đại diện cho khoảng 180 ngành nghề, tái hiện toàn diện bức tranh đất nước từ buổi đầu dựng nước, giữ nước, qua những năm tháng kháng chiến trường kỳ đến công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

Triển lãm gồm 3 phân khu: phân khu trưng bày khái quát tại Nhà triển lãm Kim Quy; phân khu triển lãm ngoài trời; phân khu triển lãm quốc tế và 12 ngành công nghiệp văn hóa tại Nhà triển lãm khối A, với các chủ đề khác nhau, như: Việt Nam - Đất nước - Con người; 95 năm cờ Đảng soi đường; Kiến tạo phát triển; Tỉnh giàu nước mạnh; Đầu tàu kinh tế; Khởi nghiệp kiến quốc...

Các gian trưng bày tại triển lãm ẢNH: BẢO ANH

Công chúng sẽ được tham quan, tìm hiểu những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực công nghiệp - công nghệ; đầu tư - thương mại; nông nghiệp - nông thôn; an ninh - quốc phòng; đối ngoại; y tế, giáo dục; văn hóa, thể thao và du lịch.

Đồng thời, triển lãm giới thiệu văn hóa Việt Nam - Đất nước - Con người với truyền thống văn hóa, sự giàu có đa dạng văn hóa của 54 dân tộc; sự trù phú của tài nguyên, sản vật ba miền và những công trình kiến trúc nổi bật xưa và nay trên cả nước.

Các ngành công nghiệp xanh và hành trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, công nghiệp hàng không và vũ trụ; công nghiệp an ninh - quốc phòng... cũng được giới thiệu tại triển lãm.

Không chỉ dừng ở trưng bày truyền thống, tại triển lãm lần này công nghệ số hiện đại như màn hình cảm ứng, trình chiếu mapping, công nghệ thực tế ảo (VR/AR), bảo tàng phục dựng được ứng dụng mạnh mẽ. Điều này giúp người tham quan có những trải nghiệm sống động, vừa hấp dẫn vừa mang tính giáo dục.

Đáng chú ý, tại nhà triển lãm khối A tập trung các ngành công nghiệp văn hóa mang lại kinh tế cho VN như: gameshow, thời trang, điện ảnh, thủ công mỹ nghệ… Tại đây có sân khấu rộng khoảng 4.000 m2 với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thời trang và giao lưu với các đơn vị nghệ thuật, talkshow..., phòng chiếu phim 200 chỗ sẽ chiếu các bộ phim VN và giao lưu các nghệ sĩ.

"Trong thời gian diễn ra triển lãm, nhân dân và du khách được tham quan, thưởng thức biểu diễn, giao lưu của các đoàn nghệ thuật, chương trình tọa đàm, trò chuyện, trải nghiệm ngành game và nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đây là điểm đến hấp dẫn với du khách và nhân dân thủ đô trong dịp Quốc khánh 2.9", Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho hay.

4.000 đại biểu, khách mời dự lễ khai mạc

Theo Bộ VH-TT-DL, dự lễ khai mạc có Thủ tướng Phạm Minh Chính và khoảng 4.000 đại biểu, khách mời.

Tại lễ khai mạc diễn ra chương trình nghệ thuật với thời lượng khoảng 45 - 50 phút. Thủ tướng có phát biểu chỉ đạo và sau đó các đại biểu ấn nút khai mạc triển lãm.

Chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc lan tỏa thông điệp tự hào về những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước trong hành trình 80 năm qua.

Với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi cùng hiệu ứng âm thanh - ánh sáng hiện đại, chương trình mở ra bằng những giai điệu hào hùng ca ngợi Tổ quốc, tiếp nối là các tiết mục khắc họa chặng đường phát triển của đất nước, công cuộc đổi mới, hội nhập và khát vọng vươn lên.

Theo ông Lê Hải Bình, Thứ trưởng thường trực Bộ VH-TT-DL, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm, tôn vinh lịch sử, giới thiệu các thành tựu nổi bật của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong suốt quá trình xây dựng, phát triển, bảo vệ đất nước 80 năm qua.

Đây không chỉ là hoạt động chính trị - văn hóa, mà còn là "cửa sổ" để nhân dân và bạn bè quốc tế cùng nhìn lại hành trình vẻ vang, giàu cảm xúc của dân tộc VN.

Triển lãm đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, sự đồng lòng sáng tạo và nỗ lực của toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, góp phần phát huy sức mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc.

"Triển lãm không chỉ là nơi để chúng ta chiêm ngưỡng những hiện vật, hình ảnh quý giá sau 80 năm, mà còn là không gian trưng bày những thành tựu phát triển đất nước trong suốt 80 năm qua, để mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ được sống lại những khoảnh khắc lịch sử, hiểu sâu hơn về giá trị của độc lập, tự do, cũng như hiểu sâu hơn về khát vọng, về ý chí, trí tuệ VN", ông Bình nhấn mạnh.