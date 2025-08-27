Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Kế hoạch tăng trưởng kinh tế TP.HCM với phương châm '5 thật, 6 rõ, 7 dám'

Sỹ Đông
Sỹ Đông
27/08/2025 11:59 GMT+7

Để hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng cả năm 2025 đạt 8,5% trở lên, TP.HCM lên kế hoạch thúc đẩy kinh tế những tháng cuối năm với phương châm '5 thật, 6 rõ, 7 dám'.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng trên địa bàn những tháng cuối năm 2025 nhằm đưa kinh tế TP.HCM tiếp tục phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu của năm nay và tạo đà cho những năm tới.

TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng đạt 8,5% trở lên trong năm 2025, tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2025 là 10,3%, tạo nền tảng vững chắc góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030.

Để hoàn thành chỉ tiêu trên, tăng trưởng quý 3 của TP.HCM phải đạt từ 10,22 - 10,38% và quý 4 tăng trưởng 10,44%.

UBND TP.HCM yêu cầu mỗi cơ quan, đơn vị cần tập trung triển khai nhiệm vụ, giải pháp để góp phần huy động, khơi thông nguồn lực đầu tư toàn xã hội khoảng 780.000 tỉ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 19,2%; xuất khẩu tăng 24,3%; phấn đấu từ 8,5 - 10 triệu lượt khách quốc tế, 45 - 50 triệu lượt khách nội địa và tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 260.000 - 290.000 tỉ đồng.

Kế hoạch tăng trưởng kinh tế TP.HCM với phương châm '5 thật, 6 rõ, 7 dám' - Ảnh 1.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm 2025

ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng kinh tế TP.HCM, các cơ quan, đơn vị bám sát quan điểm tư duy đổi mới, đột phá, nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó.

Thực hiện nghiêm kế hoạch theo phương châm 5 thật, 6 rõ và 7 dám. Cụ thể, 5 thật gồm: nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, người dân được thụ hưởng thật; 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

 7 dám: dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung.

Một số giải pháp trọng tâm như tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, cắt giảm 30% thời gian, chi phí, điều kiện kinh doanh; thúc đẩy ứng dụng công nghệ viễn thông 5G, chuyển đổi số; giải ngân 100% vốn đầu tư công; tháo gỡ vướng mắc các dự án tồn đọng…

Song song đó, TP.HCM cũng tập trung phát triển nhanh các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, thế mạnh của thành phố; thúc đẩy xuất khẩu, phát triển thương mại; thúc đẩy tiêu dùng, khai thác hiệu quả thị trường trong nước; thu hút khách du lịch; thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới; ứng phó với chính sách thuế quan của Mỹ.

Tin liên quan

Chân dung lãnh đạo chủ chốt TP.HCM mới kiện toàn

Chân dung lãnh đạo chủ chốt TP.HCM mới kiện toàn

Hiện Thường trực Thành ủy TP.HCM gồm Bí thư Trần Lưu Quang và 4 phó bí thư: Nguyễn Văn Được, Nguyễn Phước Lộc, Võ Văn Minh và Đặng Minh Thông.

TP.HCM tăng trưởng kinh tế quý 1/2025 cao nhất 5 năm qua

Chuyên gia hiến kế đưa thu nhập bình quân người dân TP.HCM lên 15.000 USD

Khám phá thêm chủ đề

kinh tế TP.HCM kế hoạch thúc đẩy kinh tế TP.HCM tăng trưởng kinh tế 2 con số TP.HCM giải ngân đầu tư công
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận