Kế hoạch tăng trưởng kinh tế TP.HCM với phương châm '5 thật, 6 rõ, 7 dám'

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng trên địa bàn những tháng cuối năm 2025 nhằm đưa kinh tế TP.HCM tiếp tục phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu của năm nay và tạo đà cho những năm tới.

TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng đạt 8,5% trở lên trong năm 2025, tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2025 là 10,3%, tạo nền tảng vững chắc góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030.

Để hoàn thành chỉ tiêu trên, tăng trưởng quý 3 của TP.HCM phải đạt từ 10,22 - 10,38% và quý 4 tăng trưởng 10,44%.

UBND TP.HCM yêu cầu mỗi cơ quan, đơn vị cần tập trung triển khai nhiệm vụ, giải pháp để góp phần huy động, khơi thông nguồn lực đầu tư toàn xã hội khoảng 780.000 tỉ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 19,2%; xuất khẩu tăng 24,3%; phấn đấu từ 8,5 - 10 triệu lượt khách quốc tế, 45 - 50 triệu lượt khách nội địa và tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 260.000 - 290.000 tỉ đồng.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm 2025 ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng kinh tế TP.HCM, các cơ quan, đơn vị bám sát quan điểm tư duy đổi mới, đột phá, nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó.

Thực hiện nghiêm kế hoạch theo phương châm 5 thật, 6 rõ và 7 dám. Cụ thể, 5 thật gồm: nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, người dân được thụ hưởng thật; 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

7 dám: dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung.

Một số giải pháp trọng tâm như tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, cắt giảm 30% thời gian, chi phí, điều kiện kinh doanh; thúc đẩy ứng dụng công nghệ viễn thông 5G, chuyển đổi số; giải ngân 100% vốn đầu tư công; tháo gỡ vướng mắc các dự án tồn đọng…

Song song đó, TP.HCM cũng tập trung phát triển nhanh các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, thế mạnh của thành phố; thúc đẩy xuất khẩu, phát triển thương mại; thúc đẩy tiêu dùng, khai thác hiệu quả thị trường trong nước; thu hút khách du lịch; thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới; ứng phó với chính sách thuế quan của Mỹ.