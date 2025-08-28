Ấn tượng không gian trưng bày 'Kiến tạo, phát triển' của MTTQ Việt Nam tại Triển lãm thành tựu đất nước

Sáng 28.8, Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội).

Tại triển lãm, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam mang đến không gian trưng bày chủ đề "Kiến tạo, phát triển", được thiết kế dựa trên ý tưởng logo của MTTQ Việt Nam và hình tượng hoa sen là chủ đạo.

Không gian trưng bày triển lãm của MTTQ Việt Nam với chủ đề "Kiến tạo, phát triển" ẢNH: TRƯỜNG HUY

Cụ thể, khối cánh sen trung tâm thể hiện MTTQ Việt Nam - hành trình khởi nguồn, kiến tạo, phát triển.

Các cánh sen còn lại gắn với 5 tổ chức chính trị xã hội thuộc MTTQ Việt Nam, mang ý nghĩa thể hiện: Công đoàn và giai cấp công nhân Việt Nam tiên phong, sáng tạo, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Phát huy truyền thống "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang" Phụ nữ Việt Nam vững tin bước vào kỷ nguyên mới.

Cựu chiến binh Việt Nam "Trung thành, đoàn kết,gương mẫu, đổi mới".

Nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Khối cánh sen trung tâm thể hiện MTTQ Việt Nam - hành trình khởi nguồn, kiến tạo, phát triển ẢNH: TRƯỜNG HUY

Sau khi tham quan gần hết các không gian triển lãm, cựu chiến binh Cao Dương Đức (80 tuổi, quê Ninh Bình) đã dừng chân tại không gian trưng bày của MTTQ Việt Nam.

Chứng kiến những thành tựu của đất nước tại buổi triển lãm, ông Đức cảm thấy đất nước ta rất tuyệt vời. Chia sẻ riêng về MTTQ Việt Nam, ông Đức cho biết: "Dân tộc nào muốn thể hiện được sức mạnh đều phải đoàn kết và MTTQ Việt Nam là nơi trung tâm thể hiện sự đoàn kết của dân tộc".

Hình ảnh không gian triển lãm của MTTQ Việt Nam tại Trung tâm Triển lãm quốc gia ngày 28.8:

Mỗi cánh sen thể hiện hoạt nổi bật của một tổ chức chính trị - xã hội ẢNH: TRƯỜNG HUY

Lãnh đạo T.Ư MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại không gian trưng bày triển lãm của MTTQ Việt Nam ẢNH: TRƯỜNG HUY

Các đại biểu tham quan không gian triển lãm ẢNH: TRƯỜNG HUY

Không gian trưng bày của T.Ư Đoàn có nội dung: "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" ẢNH: TRƯỜNG HUY

Cựu chiến binh Cao Dương Đức chăm chú theo dõi không gian trưng bày của Hội Cựu chiến binh Việt Nam với chủ đề "Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới" ẢNH: TRƯỜNG HUY