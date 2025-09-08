Chủ tịch xã nói về việc ngôi mộ nằm giữa đường ở Hải Phòng

Những ngày qua, tại xã Hà Tây (TP.Hải Phòng), dư luận đang chú ý đến việc một ngôi mộ tổ của dòng họ P.K nằm ngay giữa tuyến đường chính của dự án Khu dân cư mới đường 390. Vấn đề này đã khiến hạ tầng dự án bị chia cắt, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.



Ngôi mộ nằm giữa đường ở Hải Phòng gây xôn xao dư luận ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Ông Trần Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Hà Tây, cho biết ngôi mộ nói trên thuộc dòng họ P.K, vốn tồn tại từ lâu và chưa thể di dời do nội bộ dòng họ chưa thống nhất.

"Trước khi xã Thanh Hải sáp nhập vào xã Hà Tây, chính quyền đã nhiều lần làm việc, bàn bạc phương án di dời. Tuy nhiên, một số thành viên trong họ P.K không đồng thuận, nên ngôi mộ vẫn được giữ nguyên", ông Tâm nói.

Chính quyền cho lập rào chắn để tạm dừng lưu thông qua tuyến đường ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Theo ông Tâm, ngoài ngôi mộ tổ này, trong khu vực dự án còn có thêm 4 ngôi mộ khác chưa được giải phóng mặt bằng. Do còn 5 ngôi mộ chưa di dời nên dự án chưa thể hoàn thiện đồng bộ, một phần diện tích bị chia cắt và buộc phải chừa lối đi riêng.

Chủ tịch UBND xã Hà Tây cho biết, chính quyền sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để vận động, thuyết phục các hộ gia đình và dòng họ có mộ trong dự án. Dự kiến, công tác di dời sẽ được hoàn tất trong năm nay, tạo điều kiện cho chủ đầu tư tiếp tục thi công hạ tầng.

Do chưa thỏa thuận được với người dân nên ngôi mộ chưa thể di dời, đang nằm giữa đường ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

"Hiện nay dự án vẫn trong giai đoạn hoàn thiện cơ sở hạ tầng, chưa đưa vào khai thác thương mại, vì vậy chưa gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân", ông Tâm cho biết.

Trong thời gian chờ xử lý dứt điểm, UBND xã Hà Tây đã cho dựng rào chắn quanh khu vực ngôi mộ để đảm bảo an toàn giao thông.

Liên quan đến vụ việc, ông Lê Anh Quân, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Hải Phòng, yêu cầu địa phương tạm dừng lưu thông qua đoạn đường có ngôi mộ, đồng thời phải hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng trước ngày 30.9.

Các sở, ngành của thành phố được giao nhiệm vụ giám sát, đôn đốc xã Hà Tây triển khai theo đúng quy định. Khi mặt bằng sạch được bàn giao, chủ đầu tư sẽ tiếp tục hoàn thiện toàn bộ hạ tầng dự án, bảo đảm tiến độ cũng như tính đồng bộ của khu dân cư mới.