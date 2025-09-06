Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Ngôi mộ nằm giữa đường ở Hải Phòng

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
06/09/2025 19:09 GMT+7

Ngay giữa trục đường chính của dự án khu dân cư mới ở xã Hà Tây, TP.Hải Phòng, một ngôi mộ tổ án ngữ nhiều năm nay khiến dư luận xôn xao và chính quyền phải tìm phương án xử lý.

Những ngày qua, dư luận tại Hải Phòng xôn xao về hình ảnh một ngôi mộ nằm ngay giữa tuyến đường nội bộ thuộc dự án khu dân cư mới đường 390, xã Hà Tây (Hải Phòng). 

Hải Phòng lạ lùng: ngôi mộ nằm giữa đường - Ảnh 1.

Ngôi mộ nằm giữa đường tại Hải Phòng gây xôn xao dư luận

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Sự việc tưởng chừng khó tin này lại là câu chuyện có thật, kéo dài nhiều năm và đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Theo ông Trần Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Hà Tây (Hải Phòng), ngôi mộ trên là mộ tổ của dòng họ Phạm Khắc. Chính quyền địa phương đã nhiều lần họp bàn, vận động để di dời, song phần lớn con cháu trong họ không đồng thuận, nên buộc phải giữ nguyên hiện trạng. 

Để bảo đảm an toàn giao thông, xã phải dựng hàng rào tôn chắn quanh khu vực mộ, khiến con đường dang dở, không thể thông tuyến.

Hải Phòng lạ lùng: ngôi mộ nằm giữa đường - Ảnh 2.
Hải Phòng lạ lùng: ngôi mộ nằm giữa đường - Ảnh 3.
Hải Phòng lạ lùng: ngôi mộ nằm giữa đường - Ảnh 4.

Do chưa giải phóng mặt bằng nên ngôi mộ nằm giữa đường

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

UBND TP.Hải Phòng đã chỉ đạo UBND xã Hà Tây khẩn trương phối hợp các ngành liên quan tiếp tục vận động, tạo sự đồng thuận trong dòng họ để di dời ngôi mộ cùng 4 ngôi mộ khác ra khỏi phạm vi dự án. 

Chính quyền đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng trong năm 2025, bàn giao cho chủ đầu tư thi công, đồng bộ hạ tầng giao thông.

Hải Phòng lạ lùng: ngôi mộ nằm giữa đường - Ảnh 5.

Chính quyền địa phương đã lập rào chắn và yêu cầu phải hoàn thành giải phóng mặt bằng trước 30.9

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Dự án khu dân cư mới đường 390 có quy mô hơn 22.800 m2, được triển khai từ giai đoạn H.Thanh Hà (Hải Dương cũ) nay sáp nhập về Hải Phòng. 

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 417 m² đất chưa được chuyển mục đích sử dụng, phần lớn vướng do 5 ngôi mộ chưa di dời. Điều này không chỉ ảnh hưởng tiến độ dự án mà còn tạo nên cảnh quan kỳ lạ: một ngôi mộ án ngữ ngay giữa đường nhựa mới mở.

Được biết, ông Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng, đã chỉ đạo UBND xã Hà Tây yêu cầu hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng chậm nhất vào cuối tháng 9.2025, đồng thời giao các sở, ngành liên quan giám sát chặt chẽ để sớm tháo gỡ "nút thắt" hy hữu này.

