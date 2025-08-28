Hàng loạt ngôi mộ ở Huế bị đóng cọc gỗ để giải phóng mặt bằng: Dân mạng ‘dậy sóng’

Ngày 28.8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 TP.Huế chính thức thông tin về vụ việc hàng loạt ngôi mộ tại khu vực sau lưng chùa Thiên Mụ (P.Kim Long, TP.Huế) bị đóng cọc gỗ có đánh số thuộc dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế (giai đoạn 2) do đơn vị triển khai, giải phóng mặt bằng.



Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, hình ảnh những ngôi mộ bị đóng cọc gỗ đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng ẢNH: N.X

Trước đó, dư luận tại Huế và cộng đồng mạng dậy sóng trước hành vi thiếu nhạy cảm của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1 TP.Huế khi đóng hàng loạt cọc gỗ lên lăng mộ để phục vụ công tác kiểm kê, giải phóng mặt bằng cho dự án bảo tồn di tích. Những hình ảnh này sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, đã vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội và gây bức xúc sâu sắc trong lòng người dân

Đã tháo dỡ cọc gỗ và cắm lại ở vị trí phù hợp

Ngay sau đó, tác giả của những chiếc cọc gỗ đã có thông cáo báo chí, phản hồi và xin lỗi về vụ việc này.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 cho biết, theo quyết định số 3323/QĐ-UBND ngày 25.12.2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là UBND TP.Huế), dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế (giai đoạn 2) được triển khai trên diện rộng, trong đó có hạng mục giải phóng mặt bằng 16 khu vực di tích, bao gồm khu vực chùa Thiên Mụ.

Tháng 5.2025, UBND Q.Phú Xuân (cũ) đã ban hành thông báo thu hồi đất liên quan đến dự án. Sau đó, UBND TP.Huế điều chỉnh, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 làm chủ đầu tư trực tiếp triển khai.

Các cọc tiêu nhằm đánh dấu vị trí giải phóng mặt bằng được đóng thẳng xuống các phần mộ ẢNH: N.X

Trên mỗi thanh gỗ có số thứ tự ẢNH: N.X

Trong quá trình phối hợp với chính quyền địa phương để kiểm kê, xác định số lượng mộ phần chịu ảnh hưởng, đơn vị thực hiện đã tiến hành cắm thẻ trên các ngôi mộ, nhiều thẻ được đóng trực tiếp lên phần mộ gây phản cảm và khiến người dân bức xúc.

Chiều 27.8, ngay khi nhận được phản ánh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 đã cử lực lượng phối hợp với UBND P.Kim Long rà soát toàn bộ khu vực liên quan. Đến 15 giờ cùng ngày, toàn bộ số thẻ cắm trên các lăng mộ đã được đơn vị tháo dỡ và cắm lại ở vị trí phù hợp. Tổng cộng có 25 thẻ mộ được điều chỉnh lại vị trí trên tổng số khoảng 750 ngôi mộ.