Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Clip mukbang thịt heo của cán bộ thú y Huế hút hàng trăm ngàn lượt xem

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
19/08/2025 15:49 GMT+7

Clip mukbang thịt heo do cán bộ thú y Huế thực hiện giữa lo ngại dịch bệnh liên cầu khuẩn và dịch tả heo châu Phi đã thu hút hàng trăm ngàn lượt xem và phản hồi tích cực.

Bữa ăn giản đơn nhưng truyền tải thông điệp mạnh mẽ

Những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ rầm rộ đoạn clip mukbang thịt heo trên trang fanpage của Chi cục Chăn nuôi và thú ý TP.Huế, ghi lại cảnh cán bộ của đơn vị này giới thiệu về cách ăn thịt heo đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đoạn clip đã thu hút hàng trăm ngàn lượt xem và nhiều bình luận tích cực.

Cụ thể, đoạn clip dài gần 1 phút có sự xuất hiện của ông Nguyễn Văn Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y TP.Huế, cùng nhiều cán bộ của chi cục đang chuẩn bị bắt đầu bữa ăn với món thịt heo. Đây là món ăn mà nhiều người dân TP.Huế vẫn "dè chừng" hơn 1 tháng qua, trước các thông tin về dịch liên cầu khuẩn và dịch tả heo châu Phi xảy ra trên địa bàn.

Mukbang thịt heo của cán bộ thú y Huế gây sốt với hàng trăm ngàn lượt xem - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y TP.Huế (bìa trái), giới thiệu về món thịt heo rõ nguồn gốc

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TỪ CLIP

Nội dung clip có đoạn ông Hưng giới thiệu rằng: "Thịt heo này có nguồn gốc từ các lò mổ được kiểm tra, kiểm dịch và ăn chín uống sôi… Rất an toàn, ăn để phát triển chăn nuôi, khống chế dịch bệnh".

Ở phần mô tả của bài đăng trang này cũng hướng dẫn cách ăn thịt heo an toàn: "Người dân hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng thịt heo khi tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc an toàn vệ sinh thực phẩm".

"Nói không với tiết canh và thịt heo tái sống; tuyệt đối không ăn tiết canh, nem chua và các sản phẩm từ thịt heo chưa được nấu chín kỹ", đoạn hướng dẫn ghi, đồng thời cảnh báo hình thức ăn uống kiểu đó là con đường lây truyền vi khuẩn liên cầu phổ biến và nguy hiểm nhất. "Luôn đảm bảo thịt heo và các sản phẩm từ thịt heo phải được nấu chín hoàn toàn", hướng dẫn nêu rõ.

Theo thông tin hướng dẫn, vi khuẩn liên cầu sẽ bị tiêu diệt ở nhiệt độ cao (bị tiêu diệt hoàn toàn ở nhiệt độ từ 70°C trở lên). Người dân chỉ mua thịt heo tại các cơ sở uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đã qua kiểm dịch của cơ quan thú y và có dấu kiểm soát giết mổ; không mua thịt từ những nguồn trôi nổi, không đảm bảo vệ sinh.

Đồng thời, đảm bảo vệ sinh khi chế biến, khi có vết thương hở ở tay người tiếp xúc với thịt heo sống phải sử dụng găng tay bảo hộ. Dùng riêng các dụng cụ (dao, thớt) cho thịt sống và thịt chín để tránh lây nhiễm chéo; rửa tay kỹ bằng xà phòng sau khi tiếp xúc với thịt heo sống...

Có thể thấy, đây chỉ là bữa ăn đơn giản nhưng lại chứa đựng một thông điệp mạnh mẽ. Bằng cách này, các cán bộ ngành chăn nuôi và thú y đã chứng minh rằng việc sử dụng thịt heo đảm bảo an toàn nếu tuân thủ các nguyên tắc về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sau hơn 1 ngày đăng tải, đoạn clip đã thu hút hàng trăm ngàn lượt xem, gần 400 lượt chia sẻ và hàng loạt bình luận của người xem.

Mukbang thịt heo của cán bộ thú y Huế gây sốt với hàng trăm ngàn lượt xem - Ảnh 2.

Clip mukbang thịt heo tạo được hiệu ứng tích cực mạnh mẽ trên mạng xã hội

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TỪ CLIP

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hưng cho biết mục tiêu của việc đăng tải clip này là để trấn an người dân ăn thịt heo an toàn, đúng cách.

Theo ông Hưng, hiện tại tình hình dịch bệnh về heo tại TP.Huế đang được kiểm soát khá an toàn và chặt chẽ nhưng lượng tiêu thụ thịt heo vẫn đang giảm mạnh, ảnh hưởng lớn đến các hộ chăn nuôi.

"Đến nay, lượng giết mổ heo thịt chỉ đạt 30% trước khi bùng dịch. Thông qua đoạn clip trên, chúng tôi muốn truyền tải đến người dân bằng hành động thực tế về cách ăn thịt heo an toàn và đúng cách. Đây là buổi ăn chiều của anh em cơ quan và một số anh chị làm việc trong lĩnh vực chăn nuôi", Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y TP.Huế nói.

Không nên "tẩy chay" thịt heo

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, thời gian qua tại TP.Huế ghi nhận nhiều trường hợp mắc bệnh liên cầu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Thông tin này đã khiến nhiều người dân trên địa bàn "tẩy chay" thịt heo, khiến thị trường chăn nuôi điêu đứng.

Sở Y tế TP.Huế cũng đã phát thông cáo báo chí, thông tin về tình hình bệnh liên cầu trên địa bàn và khuyến cáo người dân không nên "tẩy chay" thịt heo.

Mukbang thịt heo của cán bộ thú y Huế gây sốt với hàng trăm ngàn lượt xem - Ảnh 3.

Hiện tại tình hình dịch bệnh về heo ở TP.Huế đang được kiểm soát an toàn

ẢNH: SỞ Y TẾ TP.HUẾ

Theo Sở Y tế TP.Huế, các trường hợp tử vong liên quan đến dịch bệnh thời gian qua là do lớn tuổi, mắc bệnh lý nền nặng hoặc đến bệnh viện rất muộn khi bệnh đã quá nặng. Hiện tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát tốt.

Sở Y tế cũng khuyến cáo người dân trên địa bàn không hoang mang và "tẩy chay" đối với thịt heo, vì bệnh liên cầu heo ở người có thể phòng tránh được nếu ăn chín, uống chín và có các biện pháp bảo hộ khi tiếp xúc với thịt heo sống

Tin liên quan

Quán bún bò Huế sửa bảng hiệu, đổi món: Vì sao giò chả bỗng 'biến mất'?

Quán bún bò Huế sửa bảng hiệu, đổi món: Vì sao giò chả bỗng 'biến mất'?

Nhiều quán bún bò Huế che chữ 'giò chả' trên bảng hiệu và chuyển sang bán bún vịt, bún bò để giữ khách giữa lúc thực khách e ngại sử dụng thịt lợn.

Khám phá thêm chủ đề

mukbang thịt heo Thịt heo cán bộ thú y bệnh liên cầu khuẩn heo dịch tả heo châu Phi ăn thịt heo an toàn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận