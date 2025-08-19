Clip mukbang thịt heo của cán bộ thú y Huế hút hàng trăm ngàn lượt xem

Bữa ăn giản đơn nhưng truyền tải thông điệp mạnh mẽ

Những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ rầm rộ đoạn clip mukbang thịt heo trên trang fanpage của Chi cục Chăn nuôi và thú ý TP.Huế, ghi lại cảnh cán bộ của đơn vị này giới thiệu về cách ăn thịt heo đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đoạn clip đã thu hút hàng trăm ngàn lượt xem và nhiều bình luận tích cực.

Cụ thể, đoạn clip dài gần 1 phút có sự xuất hiện của ông Nguyễn Văn Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y TP.Huế, cùng nhiều cán bộ của chi cục đang chuẩn bị bắt đầu bữa ăn với món thịt heo. Đây là món ăn mà nhiều người dân TP.Huế vẫn "dè chừng" hơn 1 tháng qua, trước các thông tin về dịch liên cầu khuẩn và dịch tả heo châu Phi xảy ra trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y TP.Huế (bìa trái), giới thiệu về món thịt heo rõ nguồn gốc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TỪ CLIP

Nội dung clip có đoạn ông Hưng giới thiệu rằng: "Thịt heo này có nguồn gốc từ các lò mổ được kiểm tra, kiểm dịch và ăn chín uống sôi… Rất an toàn, ăn để phát triển chăn nuôi, khống chế dịch bệnh".

Ở phần mô tả của bài đăng trang này cũng hướng dẫn cách ăn thịt heo an toàn: "Người dân hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng thịt heo khi tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc an toàn vệ sinh thực phẩm".

"Nói không với tiết canh và thịt heo tái sống; tuyệt đối không ăn tiết canh, nem chua và các sản phẩm từ thịt heo chưa được nấu chín kỹ", đoạn hướng dẫn ghi, đồng thời cảnh báo hình thức ăn uống kiểu đó là con đường lây truyền vi khuẩn liên cầu phổ biến và nguy hiểm nhất. "Luôn đảm bảo thịt heo và các sản phẩm từ thịt heo phải được nấu chín hoàn toàn", hướng dẫn nêu rõ.

Theo thông tin hướng dẫn, vi khuẩn liên cầu sẽ bị tiêu diệt ở nhiệt độ cao (bị tiêu diệt hoàn toàn ở nhiệt độ từ 70°C trở lên). Người dân chỉ mua thịt heo tại các cơ sở uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đã qua kiểm dịch của cơ quan thú y và có dấu kiểm soát giết mổ; không mua thịt từ những nguồn trôi nổi, không đảm bảo vệ sinh.

Đồng thời, đảm bảo vệ sinh khi chế biến, khi có vết thương hở ở tay người tiếp xúc với thịt heo sống phải sử dụng găng tay bảo hộ. Dùng riêng các dụng cụ (dao, thớt) cho thịt sống và thịt chín để tránh lây nhiễm chéo; rửa tay kỹ bằng xà phòng sau khi tiếp xúc với thịt heo sống...

Có thể thấy, đây chỉ là bữa ăn đơn giản nhưng lại chứa đựng một thông điệp mạnh mẽ . Bằng cách này, các cán bộ ngành chăn nuôi và thú y đã chứng minh rằng việc sử dụng thịt heo đảm bảo an toàn nếu tuân thủ các nguyên tắc về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sau hơn 1 ngày đăng tải, đoạn clip đã thu hút hàng trăm ngàn lượt xem, gần 400 lượt chia sẻ và hàng loạt bình luận của người xem.

Clip mukbang thịt heo tạo được hiệu ứng tích cực mạnh mẽ trên mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TỪ CLIP

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hưng cho biết mục tiêu của việc đăng tải clip này là để trấn an người dân ăn thịt heo an toàn, đúng cách.

Theo ông Hưng, hiện tại tình hình dịch bệnh về heo tại TP.Huế đang được kiểm soát khá an toàn và chặt chẽ nhưng lượng tiêu thụ thịt heo vẫn đang giảm mạnh, ảnh hưởng lớn đến các hộ chăn nuôi.

"Đến nay, lượng giết mổ heo thịt chỉ đạt 30% trước khi bùng dịch. Thông qua đoạn clip trên, chúng tôi muốn truyền tải đến người dân bằng hành động thực tế về cách ăn thịt heo an toàn và đúng cách. Đây là buổi ăn chiều của anh em cơ quan và một số anh chị làm việc trong lĩnh vực chăn nuôi", Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y TP.Huế nói.

Không nên "tẩy chay" thịt heo

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, thời gian qua tại TP.Huế ghi nhận nhiều trường hợp mắc bệnh liên cầu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Thông tin này đã khiến nhiều người dân trên địa bàn "tẩy chay" thịt heo, khiến thị trường chăn nuôi điêu đứng.

Sở Y tế TP.Huế cũng đã phát thông cáo báo chí, thông tin về tình hình bệnh liên cầu trên địa bàn và khuyến cáo người dân không nên "tẩy chay" thịt heo.

Hiện tại tình hình dịch bệnh về heo ở TP.Huế đang được kiểm soát an toàn ẢNH: SỞ Y TẾ TP.HUẾ

Theo Sở Y tế TP.Huế, các trường hợp tử vong liên quan đến dịch bệnh thời gian qua là do lớn tuổi, mắc bệnh lý nền nặng hoặc đến bệnh viện rất muộn khi bệnh đã quá nặng. Hiện tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát tốt.

Sở Y tế cũng khuyến cáo người dân trên địa bàn không hoang mang và "tẩy chay" đối với thịt heo, vì bệnh liên cầu heo ở người có thể phòng tránh được nếu ăn chín, uống chín và có các biện pháp bảo hộ khi tiếp xúc với thịt heo sống