Kéo dài thời gian Triển lãm thành tựu đất nước đến 15.9

Công điện nêu rõ, từ ngày 28.8, Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh với chủ đề: "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tại Hà Nội đã thu hút sự quan tâm đặc biệt và tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

Triển lãm thu hút đông đảo người dân từ nhiều địa phương tới tham quan ẢNH: TUẤN MINH

Triển lãm không chỉ là dịp để tôn vinh lịch sử, giới thiệu những thành tựu nổi bật của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong quá trình bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước trong suốt 80 năm qua, mà còn là dịp quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam đổi mới, năng động, hội nhập sâu rộng với quốc tế; là cơ hội để mọi người dân được trực tiếp trải nghiệm và thụ hưởng những thành quả phát triển to lớn của đất nước.

Trên cơ sở đề nghị của Bộ VH-TT-DL, Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời gian triển lãm đến hết ngày 15.9. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị rà soát kỹ, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức các hoạt động triển lãm và các sự kiện liên quan.

Bộ VH-TT-DL chủ trì trao đổi, làm việc với Tập đoàn Vingroup và các nhà cung cấp dịch vụ liên quan để giảm tối đa các chi phí về thuê mặt bằng, máy móc, trang thiết bị, vật liệu, nhân công và các chi phí liên quan khác; bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước và theo đúng quy định pháp luật.

Xác định rõ nhu cầu kinh phí cần ngân sách T.Ư hỗ trợ đối với việc kéo dài thời gian triển lãm, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí và theo đúng quy định của pháp luật; tổng hợp, gửi Bộ Tài chính trước ngày 4.9.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ VH-TT-DL rà soát kỹ, tổng hợp kinh phí cần hỗ trợ từ ngân sách T.Ư, báo cáo cấp có thẩm quyền về việc cân đối, bố trí kinh phí hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan trong thời gian kéo dài triển lãm.

Trường hợp cần thiết phải hỗ trợ kinh phí từ ngân sách T.Ư thì xác định rõ nhu cầu kinh phí cần bổ sung cho từng nhiệm vụ, hoạt động cụ thể, tổng hợp báo cáo.

Các địa phương tổ chức không gian ẩm thực bảo đảm duy trì nguồn hàng và chất lượng hàng hóa trong suốt thời gian diễn ra triển lãm, bảo đảm phát huy bản sắc, tinh hoa ẩm thực của địa phương.

Trước đó, triển lãm khai mạc ngày 28.8 và dự kiến sẽ bế mạc vào ngày 5.9. Lượng khách đến triển lãm những ngày qua rất lớn, khiến các tuyến đường vào triển lãm thường xuyên ùn tắc.

Nhiều người dân cho biết đi từ trung tâm Hà Nội ra khu vực triển lãm tại Đông Anh hết 4 - 5 tiếng, trong khi bình thường chỉ xấp xỉ 1 tiếng.

Theo báo cáo của Bộ VH-TT-DL, trong ngày đầu triển lãm đã có 230.000 lượt người đến tham quan. Số lượng người dân đến tham quan triển lãm tăng lên nhanh chóng trong các ngày sau đó, ngày 2 triển lãm đón 300.000 người, ngày 3 (30.8) đón 650.000 người.

Với 1,18 triệu khách tham quan trong 3 ngày, triển lãm đã trở thành sự kiện có lượng khách tham quan đông nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

Mỗi ngày có trung bình 100 sự kiện, hoạt động trải nghiệm tại triển lãm, với các điểm nhấn gồm bắn pháo hoa tầm cao vào các ngày 28.8, 2.9, 5.9. Các sự kiện khác như trình diễn robot, quảng bá ẩm thực, trình diễn khinh khí cầu, trình diễn diều nghệ thuật...