Thời sự

Thủ tướng chỉ đạo kéo dài thời gian Triển lãm thành tựu đất nước

Mai Hà - Thu Hằng
02/09/2025 13:58 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ VH-TT-DL nghiên cứu kéo dài thời gian triển lãm Thành tựu đất nước thêm 10 - 15 ngày để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ trưởng VH-TT-DL về việc kéo dài thời gian Triển lãm thành tựu đất nước

Theo đó, để đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và tạo điều kiện để nhân dân có thêm thời gian được tham quan, trải nghiệm Triển lãm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng VH-TT-DL chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá tình hình thực tế và lượng khách đến thăm. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc có thể kéo dài thời gian tổ chức triển lãm từ 10 đến 15 ngày so với kế hoạch ban đầu.

Thủ tướng chỉ đạo kéo dài thời gian Triển lãm thành tựu đất nước - Ảnh 1.

Thiết bị quốc phòng được trưng bày tại triển lãm

ẢNH: ĐÌNH HUY

Trước đó, triển lãm khai mạc vào ngày 28.8 và dự kiến sẽ bế mạc vào ngày 5.9. Tuy nhiên, lượng khách đến triển lãm những ngày qua rất lớn, khiến các tuyến đường vào triển lãm bị tắc.

Nhiều người dân cho biết đi từ trung tâm TP.Hà Nội ra khu vực triển lãm tại Đông Anh hết 4 - 5 tiếng, trong khi bình thường chỉ xấp xỉ 1 tiếng.

Theo báo cáo của Bộ VH-TT-DL, trong ngày đầu triển lãm đã có 230.000 lượt người đến tham quan. Số lượng người dân đến tham quan triển lãm tăng lên nhanh chóng trong các ngày sau đó, ngày 2 triển lãm đón 300.000 người, ngày 3 (30.8) đón 650.000 người. Tổng cộng trong hơn 3 ngày đã đón 1,18 triệu khách tham quan.

Trong chiều nay 2.9, đoàn đại biểu cấp cao Lào do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith dẫn đầu và đoàn đại biểu cấp cao Campuchia do Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đã đến Trung tâm triển lãm Quốc gia, Cổ Loa, Hà Nội.

Với quy mô hơn 1,18 triệu lượt khách chỉ trong 3 ngày đầu tiên, triển lãm đã trở thành sự kiện có lượng khách tham quan đông nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. 

Mỗi ngày có trung bình 100 sự kiện, hoạt động trải nghiệm tại triển lãm. Với các điểm nhấn gồm bắn pháo hoa tầm cao vào các ngày 28.8, 2.9, 5.9 Các sự kiện khác như trình diễn robot, quảng diễn ẩm thực, trình diễn khinh khí cầu, trình diễn diều nghệ thuật...

