Trải nghiệm trung tâm dữ liệu container tại Triển lãm thành tựu đất nước 2025

Trung tâm dữ liệu quốc gia trong kỷ nguyên số

Trong kỷ nguyên số, dữ liệu đang trở thành nguồn “tài nguyên mới” quyết định sức mạnh cạnh tranh của Việt Nam. Chiến lược Dữ liệu Quốc gia đến năm 2030 đặt ra nhiều mục tiêu tham vọng với “dữ liệu là động lực tạo giá trị mới”, thúc đẩy kinh tế số đóng góp đến 30% GDP. Cùng với đó là tốc độ hoàn thiện khung pháp lý, triển khai hạ tầng số, phổ cập ứng dụng số đến toàn dân…



Khách tham quan hào hứng trải nghiệm trung tâm dữ liệu nằm gọn trong container của Schneider Electric Ảnh: CTV



Năm 2025, Việt Nam ban hành luật Dữ liệu, coi dữ liệu là “tài sản quốc gia”. Luật hiệu lực từ ngày 1.7.2025 tạo hành lang an toàn cho việc chia sẻ và khai thác dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Sắp tới, luật Công nghiệp Công nghệ số hiệu lực từ 1.1.2026 đánh dấu bước tiến mới về quản lý tài sản số, trí tuệ nhân tạo…

Cùng với khung pháp lý, cơ sở hạ tầng số quốc gia cũng liên tục được đầu tư trên quy mô lớn. Ngày 18.8, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia số 1 được Bộ Công an đưa vào hoạt động tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội). Theo lộ trình, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia số 2 và số 3 sẽ vận hành trong năm nay, từng bước hoàn thiện mạng lưới dữ liệu đồng bộ cả nước. Các trung tâm này được coi là “trái tim” của chuyển đổi số quốc gia, mở ra phương thức mới trong quản trị xã hội, quản lý nhà nước, sản xuất số và kinh tế số.

Trải nghiệm trung tâm dữ liệu tiên tiến đặt gọn trong container

Lần đầu tiên tại Triển lãm thành tựu đất nước 2025 diễn ra từ ngày 28.8 - 5.9 ở Hà Nội, trung tâm dữ liệu tiền chế nằm gọn trong container được Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (C12), Bộ Công an trưng bày trước công chúng. Đây là giải pháp trung tâm dữ liệu module do Schneider Electric cung cấp với ưu điểm lắp đặt nhanh, mở rộng linh hoạt, tối ưu hiệu quả.

Trung tâm dữ liệu module nổi bật giữa khu trưng bày của C12, Bộ Công an Ảnh: CTV



Bên trong container là một trung tâm dữ liệu hiện đại, gồm các thành phần thiết yếu như: Hệ thống rack chứa máy chủ; hệ thống làm mát (cooling) và xử lý độ ẩm; Nguồn điện và UPS; Hệ thống giám sát và quản lý từ xa; Hệ thống an ninh vật lý; Hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động… Điểm nổi bật của trung tâm dữ liệu này là triển khai nhanh, dễ dàng mở rộng quy mô và có khả năng thiết kế - xây dựng - vận hành - bảo trì tối ưu theo các nhu cầu khác nhau.

Ông Đồng Mai Lâm - Tổng Giám đốc Schneider Electric Việt Nam và Campuchia cho biết, ngay từ khâu thiết kế, Schneider Electric cung cấp công cụ và dịch vụ thiết kế hạ tầng trung tâm dữ liệu AI hoàn toàn bằng kỹ thuật số, thông qua công nghệ bản sao số hóa, giúp mô phỏng, tối ưu hóa việc xây dựng, vận hành ngay từ trước khi bắt đầu xây dựng, giúp giảm thiểu việc tiêu thụ năng lượng, tăng tốc việc triển khai một trung tâm dữ liệu. Ở khâu xây dựng, mô hình tích hợp các giải pháp năng lượng từ lưới điện đến máy chủ AI (Grid-to-Chip) và giải pháp làm mát tới tận chip AI (Chip-to-Chiller).

Ông Đồng Mai Lâm - Tổng giám đốc Schneider Electric Việt Nam và Campuchia (bên phải) giới thiệu về trung tâm dữ liệu module tại triển lãm Ảnh: CTV



Tất cả được kết nối trong nền tảng IoT mở EcoStruxure để tối ưu hóa vận hành. Đặc biệt, các dịch vụ hỗ trợ thông minh tích hợp AI có thể giảm 40% can thiệp bảo trì tại chỗ, tiết kiệm 20% chi phí vận hành và bảo dưỡng, tăng độ tin cậy và tuổi thọ thiết bị, giảm phát thải để phát triển các trung tâm dữ liệu xanh và bền vững.

“Trung tâm dữ liệu đóng vai trò nền tảng chiến lược cho tăng trưởng và đổi mới. Schneider Electric tự hào là đối tác toàn diện giúp các doanh nghiệp triển khai trung tâm dữ liệu AI ở mọi nơi, với mọi quy mô”, ông Lâm khẳng định.

Trong khuôn khổ triển lãm, nhiều hội thảo bàn sâu hơn về lộ trình đưa Việt Nam tiến vào “top 50 quốc gia số dẫn đầu thế giới” vào năm 2030 cũng được diễn ra. Cụ thể, diễn đàn "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong kỷ nguyên số", hội thảo "Vai trò của dữ liệu trong kỷ nguyên số"… đã đưa ra những gợi ý thiết thực cho cơ quan quản lý cũng như doanh nghiệp.