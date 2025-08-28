Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Khởi động dự án Trung tâm dữ liệu AIDC DeCenter tại Đà Nẵng

Mai Phương
Mai Phương
28/08/2025 12:30 GMT+7

Trung tâm dữ liệu AIDC DeCenter tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng được IPTP Networks đồng sáng lập và vận hành.

Sáng 28.8, IPTP Networks - tập đoàn viễn thông và hạ tầng toàn cầu - chính thức tổ chức lễ khởi động dự án Trung tâm dữ liệu AIDC DeCenter tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng. Đây là một trong những trung tâm dữ liệu AI-Ready đầu tiên tại Việt Nam, được thiết kế theo mô hình phân khu tổ hợp đạt chuẩn Tier 3+ / Tier 4 Uptime, hướng đến mục tiêu trở thành nền tảng hạ tầng cốt lõi cho điện toán hiệu năng cao (HPC), trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain và dịch vụ điện toán đám mây.

Khởi động dự án Trung tâm dữ liệu AIDC DeCenter tại Đà Nẵng- Ảnh 1.

Trung tâm dữ liệu AIDC DeCenter tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng được IPTP Networks khởi động

ẢNH: C.T.V

Dự án có quy mô 2 tầng với sức chứa 1.000 racks, công suất tối thiểu 10MW. Tổng vốn đầu tư cho dự án là 200 triệu USD, trong đó giai đoạn 1 giải ngân 20 triệu USD và dự kiến khởi công cuối tháng 3.2026. Ông Vladimir Kangin, CEO IPTP Networks cho biết, AIDC DeCenter không chỉ là trung tâm dữ liệu, mà là hệ sinh thái hạ tầng số quốc tế đầu tiên đặt nền móng tại Việt Nam. Đà Nẵng hiện là điểm trung chuyển của nhiều tuyến cáp quang biển quốc tế lớn, đồng thời nằm trên trục kết nối bắc - nam, giúp trung tâm dễ dàng kết nối với nhiều nhà mạng khác nhau. Mục tiêu trung tâm dữ liệu này cũng sẽ trở thành cửa ngõ công nghệ mới của Đông Nam Á, giúp Việt Nam nắm bắt cơ hội và vươn lên mạnh mẽ trong cuộc đua hạ tầng toàn cầu. Mô hình Carrier Neutral mà IPTP Networks áp dụng tại đây cho phép các cơ quan, doanh nghiệp tối ưu chi phí, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. Đồng thời giảm rủi ro phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất và đảm bảo độ trễ thấp, kết nối đa chiều.

Theo dự báo của Mordor Intelligence và GII Research, thị trường trung tâm dữ liệu Việt Nam sẽ tăng trưởng từ 524,7 MW (2025) lên 950,4 MW (2030). AIDC DeCenter ra đời không chỉ là một bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành trung tâm dữ liệu và AI của khu vực, mà còn đặt nền móng phát triển cho các dịch vụ chiến lược tiếp theo như hạ tầng đám mây AI dành cho doanh nghiệp, nền tảng kiểm định AI minh bạch, mạng lưới hạ tầng điện toán phân tán và số hóa tài sản thế giới thực.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Chí Cường, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng, việc thu hút thành công dự án trung tâm dữ liệu vào Khu Công nghệ cao Đà Nẵng là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của Đà Nẵng là một trung tâm công nghệ cao của khu vực miền Trung - Tây nguyên. Trước hết, nó thúc đẩy phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, hỗ trợ các hệ thống điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật hoạt động ổn định, tạo nền tảng cho các cơ quan, doanh nghiệp triển khai giải pháp số, tối ưu vận hành, nâng cao năng suất. Ngoài ra, dự án còn giúp tăng thu ngân sách, phát triển dịch vụ phụ trợ và nâng cao vị thế địa phương trên bản đồ công nghệ toàn cầu. Đây là động lực chiến lược cho tăng trưởng kinh tế bền vững và hiện đại hóa quốc gia. Đà Nẵng luôn cam kết hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư.

