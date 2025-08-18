Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Thủ tướng dự lễ khai trương trung tâm dữ liệu lớn nhất Đông Nam Á

Trần Cường
Trần Cường
18/08/2025 19:02 GMT+7

Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 được Bộ Công an xây dựng trên khu đất rộng 20 ha, là một trong những trung tâm dữ liệu có quy mô lớn nhất Đông Nam Á và là trung tâm đầu tiên cấp quốc gia được cấp chứng chỉ quốc tế với cấp độ cao nhất.

Chiều 18.8, Bộ Công an tổ chức lễ khai trương Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 và công bố vận hành chính thức hệ thống cơ sở dữ liệu của Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Bộ Công an cho hay, Trung tâm dữ liệu quốc gia được coi là "trái tim" của chuyển đổi số, là "bộ não" của kỷ nguyên vươn mình, thịnh vượng. 

Các công trình của Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 được xây dựng đảm bảo các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, an ninh an toàn mức độ cao nhất và đạt tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường, năng lượng xanh...

Thủ tướng dự lễ khai trương trung tâm dữ liệu lớn nhất Đông Nam Á - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1

ẢNH: NAM CƯỜNG

Theo Bộ Công an, với sự thiết kế, xây dựng đạt chuẩn, Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 sẽ cung cấp hạ tầng nhà trạm, hạ tầng nền tảng điện toán đám mây cho các cơ quan, tổ chức, đảm bảo đồng bộ, hiện đại, bảo mật cao, tránh lãng phí.

Bộ Công an cho rằng, trong thời đại kỷ nguyên số hiện nay, dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu quốc gia được coi là nền tảng cốt lõi cung cấp các dịch vụ liên quan đến dữ liệu, hỗ trợ hoạch định chính sách, kiến tạo phát triển, xây dựng Chính phủ số, xã hội số và kinh tế số, bảo đảm quốc phòng an ninh.

Việc đưa Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 vào vận hành là một bước tiến quan trọng, đưa dữ liệu thực sự trở thành tài nguyên quý giá, là tư liệu sản xuất mới - yếu tố cốt lõi và là "máu" của nền kinh tế số hiện nay.

Thủ tướng dự lễ khai trương trung tâm dữ liệu lớn nhất Đông Nam Á - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng ấn nút khai trương Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1

ẢNH: NAM CƯỜNG

Dự lễ khai trương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá, Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 là một trong những trung tâm dữ liệu có quy mô lớn nhất Đông Nam Á và là trung tâm đầu tiên cấp quốc gia được cấp chứng chỉ quốc tế với cấp độ cao nhất; đáp ứng khả năng chống chịu thảm họa và cấp độ an ninh, an toàn ở mức cao.

Thủ tướng dự lễ khai trương trung tâm dữ liệu lớn nhất Đông Nam Á - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho hay người dân sẽ hưởng lợi rất nhiều khi trung tâm đi vào hoạt động

ẢNH: NAM CƯỜNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, khi trung tâm đưa vào vận hành người dân sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Các thủ tục hành chính, đăng ký kinh doanh, nộp thuế… đều qua hệ thống chuyển đổi số này.

"Dự án mang ý nghĩa chiến lược góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số, nhân lực số và công dân số; thể hiện ý chí, niềm tin và sức mạnh với tinh thần "không có gì là không thể, chỉ có quyết tâm làm", "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và biết cách làm hay, hăng say, sáng tạo thì mới thành công", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng: Phải hạn chế tối đa hậu quả cháy nổ, thiên tai

Thủ tướng: Phải hạn chế tối đa hậu quả cháy nổ, thiên tai

Thủ tướng yêu cầu cơ quan chức năng tổ chức diễn tập và người dân, doanh nghiệp nâng cao nhận thức, có kỹ năng về phòng cháy chữa cháy để hạn chế tối đa hậu quả cháy nổ.

