Kỹ sư công nghệ bị sa thải vì không dùng AI

"Bây giờ khó có thể tìm thấy lập trình viên nào không dùng trợ lý lập trình AI (trí tuệ nhân tạo) cho công việc, đặc biệt những đoạn mã cơ bản, lặp đi lặp lại. Những người từ chối dùng thử công cụ AI từ GitHub Copilot và Cursor đã bị sa thải ngay lập tức", CEO Coinbase Brian Armstrong chia sẻ trên podcast của John Collison.

Coinbase là sàn giao dịch tiền số của Mỹ, thuộc top đầu trong ngành. Theo CEO Armstrong, trước đây việc đào tạo kỹ sư dùng trợ lý AI có thể mất vài quý. Ông đã chấp nhận mạo hiểm khi đăng thông báo yêu cầu tất cả kỹ sư phải làm quen với công cụ này trước cuối tuần.

"Trợ lý lập trình AI rất quan trọng. Công ty cần tất cả kỹ sư học hoặc làm quen với các công cụ. Bạn chưa phải dùng chúng hằng ngày cho đến khi được hướng dẫn, nhưng ít nhất phải làm quen dần. Nếu chưa, chúng ta sẽ có một cuộc họp với những người không chịu dùng AI. Tôi muốn nghe lý do", CEO Coinbase viết trong thông báo gửi tới nhân viên.

CEO Coinbase Brian Armstrong ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tại cuộc họp với nhân viên vào cuối tuần trước, Armstrong đã chỉ ra tầm quan trọng của AI. "Một số người có lý do chính đáng như vừa trở về sau chuyến công tác, nghỉ phép. Nhưng một số người không chịu dùng AI và họ bị đuổi việc", Armstrong nói.



Vẫn có không ít người chỉ trích CEO Armstrong vì quá khắt khe. Một số lập trình viên không tin AI có thể thay thế mình, các chatbot vẫn còn nhiều vấn đề cần cải thiện. Trước đó TechCrunch dẫn lời một cựu kỹ sư của OpenAI mô tả kho lưu trữ mã trung tâm của công ty là "một bãi rác".

AI không còn là lựa chọn

Ông Armstrong thừa nhận rằng cách tiếp cận của mình có phần cứng nhắc, một số người trong công ty không thích. Tuy nhiên, ông khẳng định giờ đây AI không phải là lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc. "Thật hoang đường nếu có những kỹ sư không chịu dành vài phút mỗi tuần để đăng ký và dùng thử trợ lý AI. Đây là công nghệ đã được các lập trình viên mong đợi nhất từ trước đến nay. Tôi sẵn sàng sa thải những người đi ngược xu hướng này", Armstrong nói.

Ngoài việc bắt buộc sử dụng trợ lý lập trình AI, Coinbase còn tổ chức các buổi "chạy thử AI" hằng tháng. CEO Armstrong tuyên bố khoảng một phần ba mã nguồn của công ty được viết bằng AI. Ông đặt mục tiêu nâng tỷ lệ này lên 50% vào cuối năm nay. CEO Coinbase cũng khuyến khích các nhóm kỹ thuật sử dụng trợ lý AI. "Với tư cách là CEO, tôi cũng sử dụng công cụ này rất nhiều", ông nói.

Armstrong là một trong nhiều CEO công nghệ thúc đẩy ứng dụng AI như một yêu cầu bắt buộc. Lãnh đạo của Google, Microsoft và Shopify cũng có những chính sách mạnh mẽ, yêu cầu nhân viên dùng AI trong công việc, đặc biệt nhóm kỹ thuật. Trong khi đó một số CEO như Andy Jassy của Amazon đưa ra cảnh báo rằng trong tương lai, AI sẽ là tác nhân khiến tổ chức giảm quy mô lực lượng lao động.

Hiện tại, trong lĩnh vực lập trình, các trợ lý AI như GitHub Copilot và Cursor ngày càng phổ biến và được tin dùng. Chúng có thể giúp tiết kiệm đáng kể thời gian để các kỹ sư tập trung vào những dòng code quan trọng hơn.

Trong một khảo sát do GitHub thực hiện, 92% trong tổng số 500 lập trình viên đang làm việc tại các công ty lớn ở Mỹ, cho biết đã dùng AI trong công việc. 70% nói trợ lý AI mang lại lợi thế so với những người khác.

