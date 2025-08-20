Cha đẻ ChatGPT cảnh báo thế giới về 'bong bóng AI'

"Liệu chúng ta có đang trong thời kỳ các nhà đầu tư đang quá phấn khích về trí tuệ nhân tạo (AI) không? Cá nhân tôi nghĩ là có", Sam Altman, CEO OpenAI, công ty sở hữu ChatGPT, nói với trang công nghệ The Verge trong một cuộc phỏng vấn.



'Bong bóng AI'

Các nhà phân tích cho rằng dòng tiền đầu tư vào phát triển AI đang ở mức cao nhất mọi thời đại. Theo Renaissance Macro Research, chi tiêu dành cho AI đã đóng góp quan trọng vào GDP của Mỹ trong hai quý gần nhất. AI thậm chí tốn vượt tổng chi tiêu của người dân. Đây là thống kê đáng kinh ngạc và lần đầu tiên một con số như vậy được ghi nhận.

Chỉ riêng trong năm 2025, Google, Amazon, Meta và Microsoft dự kiến rót thêm 364 tỉ USD cho AI. Những khoản chi tiêu này góp phần thúc đẩy nền kinh tế nhưng bất kỳ thay đổi nào liên quan đến chúng đều có thể gây ra những tác động đáng kể đến xã hội.

Sam Altman, CEO OpenAI nói chuyện về tương lai AI hôm 14.8 ẢNH: CNET

Theo Cnet, việc chính quyền Trump áp thuế quan toàn cầu đã khiến các nhà đầu tư tìm đến công ty phần mềm như một nơi trú ẩn an toàn do họ ít tập trung vào xuất nhập khẩu hàng hóa. Tuy nhiên, các nhà phân tích lo ngại AI đang tạo ra một bong bóng kinh tế khổng lồ. Nếu bong bóng này vỡ, hậu quả có thể rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ sụp đổ nền kinh tế.

Sam Altman thừa nhận AI sẽ là bước tiến lớn, quan trọng của nhân loại nhưng sẽ diễn ra trong thời gian dài. Ông bày tỏ tiếc nuối vì vội vàng ra mắt mô hình ngôn ngữ mới GPT-5. Trái kỳ vọng của cộng đồng, GPT-5 liên tục mắc lỗi, nó thậm chí khiến ChatGPT trở nên kém thông minh hơn. Một trong những lý do được đưa ra là OpenAI đã quá vội vàng khi phát hành phiên bản mới. Trước những phản hồi gay gắt của người dùng, công ty của Sam Altman đã phải điều chỉnh lại một số cài đặt, cho phép người dùng được quyền sử dụng lại GPT-4o nếu không thích phiên bản GPT-5.

Khi được hỏi về những lo ngại liên quan đến vấn đề đạo đức xã hội, Altman nói một số người dùng có thói quen kỳ lạ với ChatGPT, nhưng khẳng định chatbot này sẽ không trở thành "robot tình dục".

ChatGPT sẽ sớm vượt Facebook, Instagram về lượng người dùng

CEO OpenAI tiết lộ ChatGPT đang có khoảng 700 triệu người dùng hàng tuần và con số này đang tăng lên. Điều này giúp ChatGPT vào top 5 nền tảng phổ biến nhất thế giới. Ông dự đoán ChatGPT sẽ sớm vào top 3, vượt qua Instagram, Facebook nhưng vẫn đứng sau Google, YouTube.

Việc số lượng người dùng thường xuyên ngày càng lớn đồng nghĩa máy chủ OpenAI bị quá tải. Sam Altman thừa nhận OpenAI không thể phát hành các mô hình tốt hơn vì không đủ máy chủ để thực hiện các tính toán. Trong tương lai không xa, công ty có thể chi hàng nghìn tỉ USD cho các trung tâm dữ liệu.

Bùng nổ tỉ phú nhờ làn sóng AI

Khi được hỏi về AI Grok của Elon Musk, Sam Altman không ngần ngại lên án. "Chắc chắn chẳng lâu nữa mọi người sẽ thấy Musk biến Grok thành công ty sản xuất robot tình dục theo phong cách phim hoạt hình" Altman nói. Cha đẻ ChatGPT nói họ muốn tạo ra những sản phẩm AI hữu ích chứ không phải lợi dụng người dùng.

Trong tương lai, OpenAI cũng có kế hoạch phát triển giao diện não máy tính để cạnh tranh với Neuralink của Elon Musk. Nhiều ứng dụng khác ngoài ChatGPT đang được OpenAI phát triển. Lãnh đạo công ty cũng bày tỏ quan tâm đến việc mua lại trình duyệt Chrome của Google nếu Mỹ buộc Alphabet (công ty mẹ của Google) phải bán trình duyệt web phổ biến này.