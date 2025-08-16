Quá dựa vào AI, kỹ năng chẩn đoán của bác sĩ ngày càng kém

Một nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng, các bác sĩ trở nên kém thành thạo hơn trong việc phát hiện nguy cơ ung thư tiềm ẩn sau khi liên tục sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo) để hỗ trợ trong quá trình chẩn đoán.

Các bác sĩ hiện nay đang phụ thuộc quá mức vào AI trong công tác chẩn đoán bệnh ẢNH: COMPUTERWORLD

Được công bố trên tạp chí The Lancet, nghiên cứu thực hiện tại 4 trung tâm nội soi ở Ba Lan, nơi đang thử nghiệm ứng dụng AI trong nội soi đại tràng nhằm phòng ngừa ung thư. Các nhà nghiên cứu đã điều tra xem việc tiếp xúc liên tục với AI có ảnh hưởng đến hành vi của bác sĩ nội soi hay không. Họ đã phân tích 1.442 ca nội soi đại tràng do các bác sĩ có kinh nghiệm thực hiện, mỗi người đã thực hiện hơn 2.000 ca.

Tỷ lệ phát hiện ung thư đại tràng được theo dõi trong ba tháng trước và ba tháng sau khi AI được triển khai. Kết quả cho thấy, sau khi sử dụng AI, tỷ lệ phát hiện thành công của các bác sĩ giảm khoảng 6% khi công nghệ này không còn hỗ trợ.

Tác động tiêu cực của việc sử dụng AI trong ngành y tế

Tiến sĩ Marcin Romanczyk, một trong những tác giả của nghiên cứu, cho biết: "Đây là nghiên cứu đầu tiên chỉ ra tác động tiêu cực của việc sử dụng AI thường xuyên đối với khả năng thực hiện nhiệm vụ của các chuyên gia y tế".

Bùng nổ tỉ phú nhờ làn sóng AI

Romanczyk cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải nghiên cứu thêm về tác động của AI đối với kỹ năng của các chuyên gia y tế trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt khi ứng dụng AI trong y học đang ngày càng phổ biến.

Nghiên cứu này không phải là trường hợp đầu tiên cho thấy việc quá phụ thuộc vào AI có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng nhận thức. Một nghiên cứu gần đây của MIT cho thấy những người tham gia thí nghiệm viết bài luận có kết nối não yếu hơn khi sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn, dẫn đến trí nhớ kém hơn.

Theo Hiệp hội Y khoa Mỹ, khoảng 66% bác sĩ đang sử dụng AI cho nhiều mục đích khác nhau, trong đó có cả hỗ trợ chẩn đoán. Tỷ lệ này tăng 78% so với năm 2023, khi chỉ có 38% bác sĩ cho biết họ đã sử dụng AI.