Cần Thơ: Thêm máy MRI tầm soát đột quỵ, ung thư được đưa vào hoạt động

Chiều 10.8, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Hoàng Tuấn (P.Phú Lợi, TP.Cần Thơ, thuộc tỉnh Sóc Trăng cũ) cho biết vừa đưa vào hoạt động mắt hệ thống cộng hưởng từ (MRI) Philips MR 5300 1.5T, nhằm giúp chẩn đoán sớm các bệnh lý về não - mạch máu não, đột quỵ và tầm soát sớm ung thư.

Trước đó, trong khuôn khổ hội thảo khoa học, do bệnh viện này tổ chức ngày 9.8, các chuyên gia cũng đã cập nhật những công nghệ chụp cộng hưởng từ mới; những ứng dụng lâm sàng tiên tiến; kỹ thuật chụp cộng hưởng từ toàn thân tầm soát ung bướu…

Hệ thống cộng hưởng từ (MRI) Philips MR 5300 1.5T, vừa được Bệnh viện đa khoa Hoàng Tuấn đưa vào sử dụng nhằm giúp bác sĩ chẩn đoán sớm các bệnh lý về não - mạch máu não, đột quỵ và ung thư ẢNH: HT

ThS.BS Nguyễn Phổ, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Bệnh viện Hoàng Tuấn, cho biết việc ra mắt mắt hệ thống chụp cộng hưởng từ thế hệ mới Philips MR 5300 1.5 Tesla là một bước tiến mới trong hành trình nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị của Bệnh viện đa khoa Hoàng Tuấn.

Bên cạnh khả năng tầm soát ung thư toàn thân, hệ thống chụp cộng hưởng từ Philips MR 5300 còn giúp các bác sĩ đánh giá nguy cơ đột quỵ cũng như các bệnh lý u dây thần kinh, sọ não, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não và bệnh lý viêm não.

Trong đó, ở lĩnh vực tim và mạch máu, hệ thống cho hình ảnh cộng hưởng từ tim và mạch máu toàn thân, giúp đánh giá hình thái và chức năng của tim. Trong lĩnh vực cơ xương khớp, công hưởng từ MR5300 hỗ trợ các bác sĩ đánh giá các bất thường của khớp do chấn thương, khối u... "Việc đưa hệ thống chụp cộng hưởng từ Philips MR 5300 1.5 Tesla vào hoạt động không chỉ thể hiện sự cam kết của bệnh viện trong việc đầu tư công nghệ chẩn đoán hình ảnh tiên tiến, mà còn góp phần đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân TP.Cần Thơ nói riêng và các tỉnh lân cận, nhất là trong phát hiện sớm các bệnh lý về não - mạch máu não, tầm soát ung thư giai đoạn đầu", BS Phổ nói.



