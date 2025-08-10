Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Cần Thơ: Thêm máy MRI tầm soát đột quỵ, ung thư được đưa vào hoạt động

Đình Tuyển
Đình Tuyển
10/08/2025 19:10 GMT+7

Bên cạnh khả năng tầm soát ung thư toàn thân, hệ thống chụp cộng hưởng từ (MRI) Philips MR 5300 cũng giúp đánh giá nguy cơ đột quỵ cũng như các bệnh lý u dây thần kinh, sọ não, tai biến mạch máu não...

Chiều 10.8, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Hoàng Tuấn (P.Phú Lợi, TP.Cần Thơ, thuộc tỉnh Sóc Trăng cũ) cho biết vừa đưa vào hoạt động mắt hệ thống cộng hưởng từ (MRI) Philips MR 5300 1.5T, nhằm giúp chẩn đoán sớm các bệnh lý về não - mạch máu não, đột quỵ và tầm soát sớm ung thư.

Trước đó, trong khuôn khổ hội thảo khoa học, do bệnh viện này tổ chức ngày 9.8, các chuyên gia cũng đã cập nhật những công nghệ chụp cộng hưởng từ mới; những ứng dụng lâm sàng tiên tiến; kỹ thuật chụp cộng hưởng từ toàn thân tầm soát ung bướu…

Cần Thơ: Thêm máy MRI hiện đại tầm soát đột quỵ, ung thư đưa vào hoạt động - Ảnh 1.

Hệ thống cộng hưởng từ (MRI) Philips MR 5300 1.5T, vừa được Bệnh viện đa khoa Hoàng Tuấn đưa vào sử dụng nhằm giúp bác sĩ chẩn đoán sớm các bệnh lý về não - mạch máu não, đột quỵ và ung thư

ẢNH: HT

ThS.BS Nguyễn Phổ, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Bệnh viện Hoàng Tuấn, cho biết việc ra mắt mắt hệ thống chụp cộng hưởng từ thế hệ mới Philips MR 5300 1.5 Tesla là một bước tiến mới trong hành trình nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị của Bệnh viện đa khoa Hoàng Tuấn.

Bên cạnh khả năng tầm soát ung thư toàn thân, hệ thống chụp cộng hưởng từ Philips MR 5300 còn giúp các bác sĩ đánh giá nguy cơ đột quỵ cũng như các bệnh lý u dây thần kinh, sọ não, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não và bệnh lý viêm não.

Trong đó, ở lĩnh vực tim và mạch máu, hệ thống cho hình ảnh cộng hưởng từ tim và mạch máu toàn thân, giúp đánh giá hình thái và chức năng của tim. Trong lĩnh vực cơ xương khớp, công hưởng từ MR5300 hỗ trợ các bác sĩ đánh giá các bất thường của khớp do chấn thương, khối u... "Việc đưa hệ thống chụp cộng hưởng từ Philips MR 5300 1.5 Tesla vào hoạt động không chỉ thể hiện sự cam kết của bệnh viện trong việc đầu tư công nghệ chẩn đoán hình ảnh tiên tiến, mà còn góp phần đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân TP.Cần Thơ nói riêng và các tỉnh lân cận, nhất là trong phát hiện sớm các bệnh lý về não - mạch máu não, tầm soát ung thư giai đoạn đầu", BS Phổ nói.


Tin liên quan

Alo bác sĩ nghe: Nhận biết nốt ruồi ung thư bằng quy tắc ABCDE?

Alo bác sĩ nghe: Nhận biết nốt ruồi ung thư bằng quy tắc ABCDE?

'Tôi nghe nói quy tắc ABCDE có thể được sử dụng để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường của nốt ruồi, giúp nhận biết nguy cơ ung thư da, xin hỏi bác sĩ cách nhận biết bằng phương pháp này'. (Hải Yến, 40 tuổi, ở TP.HCM).

Khám phá thêm chủ đề

Đột quỵ ung thư tầm soát đột quỵ Tầm soát ung thư
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận