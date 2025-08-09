Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Nhu cầu xử lý AI thúc đẩy thiết kế mới cho hệ thống trên ô tô

Khải Minh
Khải Minh
09/08/2025 08:37 GMT+7

Sự phát triển của AI (trí tuệ nhân tạo) trong ngành ô tô đang thúc đẩy việc tái thiết kế nền tảng điện toán, nhằm đáp ứng yêu cầu xử lý dữ liệu phức tạp và đảm bảo an toàn cho các hệ thống lái tự động.

Hệ thống lái tự động cần kiến trúc điện toán mới

Sự phát triển của các hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS - Advanced Driver Assistance System) và xe tự động hóa cấp độ cao đang tạo áp lực lớn lên các nền tảng điện toán trong ngành ô tô. Việc xử lý lượng dữ liệu khổng lồ từ camera, radar, cảm biến LiDAR và các thiết bị giám sát trong cabin đòi hỏi một hạ tầng tính toán AI có khả năng phản ứng theo thời gian thực, độ trễ cực thấp và mức tiêu thụ điện năng tối thiểu.

Nhu cầu xử lý AI thúc đẩy thiết kế mới cho hệ thống trên xe hơi - Ảnh 1.

AI trong hệ thống ADAS giúp phát hiện và phân tích phương tiện xung quanh theo thời gian thực, từ đó hỗ trợ xử lý tình huống và nâng cao độ an toàn khi lái xe

ẢNH: AMD

Khác với các hệ thống điều khiển truyền thống, nền tảng xử lý hiện nay phải đáp ứng được khả năng xử lý song song, linh hoạt cập nhật thuật toán mới và đảm bảo an toàn chức năng theo tiêu chuẩn ISO26262. Điều này dẫn đến sự chuyển dịch sang các kiến trúc điện toán không đồng nhất và thích ứng, trong đó có những giải pháp sử dụng logic lập trình để xử lý và phân phối dữ liệu cảm biến một cách hiệu quả hơn.

Một số dòng SoC (chip tích hợp) được sử dụng hiện nay đã đạt chứng nhận AEC-Q100 và hỗ trợ các cấp độ an toàn từ ASIL-B đến ASIL-D, cho phép triển khai trong các hệ thống đòi hỏi độ tin cậy cao như phanh khẩn cấp tự động hay giữ làn đường chủ động. Dù các sản phẩm như AMD Versal AI Edge được một số nhà cung cấp lựa chọn nhờ khả năng xử lý linh hoạt, tiêu chí đánh giá chính vẫn là hiệu suất thực tế và khả năng mở rộng trong suốt vòng đời xe.

Tự động hóa kéo theo yêu cầu xử lý AI cao hơn

Ngoài yếu tố an toàn, trải nghiệm trong xe (IVX) cũng đang trở thành một trọng tâm trong thiết kế ô tô hiện đại. Các tính năng như giám sát người lái, phát hiện mất tập trung, điều hướng nâng cao và hệ thống giải trí đa phương tiện cho từng hành khách yêu cầu nền tảng điện toán có thể đảm đương nhiều khối lượng công việc cùng lúc.

Dự báo cho thấy nhu cầu xử lý cho riêng hệ thống thông tin giải trí có thể tăng gấp đôi sau mỗi hai đến ba năm. Điều này đặt ra yêu cầu không chỉ ở CPU và GPU mà còn ở các kiến trúc có thể tùy biến theo ứng dụng, hỗ trợ cập nhật qua mạng (OTA) và thích ứng với các thuật toán AI ngày càng phức tạp.

Sự hội tụ của ADAS, lái xe tự động và IVX đang khiến các nhà sản xuất phải ưu tiên các thiết kế điện toán có khả năng mở rộng cao, đồng thời giảm số lượng bộ điều khiển rời rạc để tiết kiệm chi phí, giảm tiêu thụ điện và tăng hiệu suất xử lý tổng thể. Với các dòng xe thế hệ mới, đây sẽ là tiêu chuẩn bắt buộc thay vì tính năng lựa chọn.

