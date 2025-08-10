Sau 'cơn mưa' chỉ trích GPT-5, OpenAI nhanh chóng xoa dịu người dùng

Theo Neowin, chỉ vài ngày sau màn ra mắt mô hình GPT-5 gây tranh cãi, OpenAI đã nhanh chóng có động thái xoa dịu cộng đồng bằng một loạt thay đổi quan trọng cho ChatGPT, cho thấy họ thực sự lắng nghe phản hồi từ người dùng.

CEO OpenAI thông báo những thay đổi đối với ChatGPT

Màn ra mắt GPT-5, dù được kỳ vọng, đã vấp phải 'cơn mưa' chỉ trích. Người dùng, đặc biệt là các thuê bao trả phí của gói ChatGPT Plus, đã bày tỏ sự không hài lòng khi mô hình GPT-4o vốn được yêu thích bị thay thế đột ngột, cùng với đó là giới hạn sử dụng GPT-5 mới bị cho là quá thấp (80 tin nhắn/3 giờ).

OpenAI vướng hàng loạt chỉ trích từ người dùng sau khi ra mắt GPT-5 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TOM'S GUIDE

Trước sức ép từ cộng đồng, OpenAI đã chính thức công bố các điều chỉnh nhằm giải quyết những lo ngại này:

Tăng giới hạn sử dụng : Giới hạn tin nhắn cho người dùng gói Plus và Team được tăng gấp đôi ngay vào cuối tuần này.

: Giới hạn tin nhắn cho người dùng gói Plus và Team được tăng gấp đôi ngay vào cuối tuần này. 'Hồi sinh' GPT-4o : Mô hình GPT-4o đã được mang trở lại. Người dùng Plus và Team có thể kích hoạt lại nó thông qua tùy chọn 'Show legacy models' trên giao diện web.

: Mô hình GPT-4o đã được mang trở lại. Người dùng Plus và Team có thể kích hoạt lại nó thông qua tùy chọn 'Show legacy models' trên giao diện web. Bổ sung các phiên bản "mini" : Tuần tới, các phiên bản "mini" của GPT-5 sẽ được triển khai để người dùng có thể tiếp tục trò chuyện sau khi chạm đến giới hạn của mô hình đầy đủ.

: Tuần tới, các phiên bản "mini" của GPT-5 sẽ được triển khai để người dùng có thể tiếp tục trò chuyện sau khi chạm đến giới hạn của mô hình đầy đủ. Tùy chọn rõ ràng hơn: Các mô hình GPT-5 Thinking và Pro đã được đưa ra bộ chọn mô hình chính để người dùng dễ dàng truy cập.

Trong một phiên hỏi đáp (AMA) trên Reddit, CEO Sam Altman và các nhân sự chủ chốt đã trực tiếp trả lời nhiều thắc mắc. Ông xác nhận sẽ theo dõi mức độ sử dụng GPT-4o để quyết định thời gian hỗ trợ mô hình này trong tương lai.

Đáng chú ý, OpenAI cũng hé lộ khả năng sẽ có một gói trả phí mới với mức giá nằm giữa 20 USD (Plus) và 200 USD (Pro) để phục vụ nhiều đối tượng người dùng hơn. Công ty cũng thừa nhận đã có sự cố kỹ thuật với bộ tự động chuyển đổi mô hình khi ra mắt, dẫn đến chất lượng phản hồi kém trong thời gian đầu.

Khi được hỏi về việc hỗ trợ ngữ cảnh dài hơn, OpenAI cho biết họ chưa thấy nhu cầu quá lớn và đang bị hạn chế về năng lực tính toán (GPU), do đó phải ưu tiên các tính năng khác trước.

Những phản ứng nhanh chóng và minh bạch này cho thấy OpenAI, dù là một gã khổng lồ, vẫn đang nỗ lực để cân bằng giữa việc đổi mới và đáp ứng sự mong đợi của cơ sở người dùng 700 triệu người trên toàn cầu.