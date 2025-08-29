Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Schneider Electric mở rộng danh mục khởi động mềm tại Việt Nam

Thành Luân
Thành Luân
29/08/2025 10:09 GMT+7

Schneider Electric vừa giới thiệu các dòng khởi động mềm mới Altivar Soft Starter ATS130, ATS430 và ATS490 tại thị trường Việt Nam.

Trong bối cảnh các ngành công nghiệp và hạ tầng trong nước đang đẩy mạnh tự động hóa, tối ưu hiệu suất năng lượng và nâng cấp hệ thống vận hành theo chuẩn bền vững, nhu cầu về các giải pháp điều khiển động cơ tiên tiến, vừa mạnh mẽ, vừa tiết kiệm chi phí ngày càng gia tăng. Song song đó, doanh nghiệp cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với các giải pháp tích hợp khả năng giám sát và bảo vệ thông minh, giúp phát hiện sớm sự cố, đảm bảo an toàn thiết bị và rút ngắn thời gian dừng máy.

Schneider Electric mở rộng danh mục khởi động mềm tại Việt Nam - Ảnh 1.

Schneider Electric mở rộng danh mục khởi động mềm với dòng sản phẩm ATS130, ATS430 và ATS490 tại Việt Nam, giúp doanh nghiệp nâng cao độ tin cậy và tối ưu chi phí vận hành

Ảnh: Schneider Electric

Đáp ứng xu thế này, Schneider Electric giới thiệu ba dòng khởi động mềm Altivar mới: ATS130 cho máy móc đơn giản, ATS430 cho công nghiệp chế tạo rời rạc và ATS490 cho các ứng dụng chế biến và hạ tầng quy mô lớn như xử lý nước, khai khoáng hay HVAC. Việc đưa ra các dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu các phân khúc khách hàng khác nhau giúp Schneider Electric đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số, tối ưu vận hành và hướng tới mục tiêu giảm phát thải carbon.

Trong đó, ATS130 là giải pháp khởi động mềm cho máy móc đơn giản, công suất từ 11 kW đến 55 kW; ATS430 là bộ khởi động mềm cho các máy móc tiêu chuẩn trong ngành công nghiệp, công suất từ 4 kW đến 400 kW và ATS490 là giải pháp cho hạ tầng và công nghiệp quy mô lớn, công suất từ 4 kW - 900 kW.

Việc mở rộng các dòng sản phẩm khởi động mềm ATS130, ATS430 và ATS490 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực của Schneider Electric nhằm đồng hành cùng quá trình hiện đại hóa và chuyển đổi số của ngành công nghiệp Việt Nam. Các giải pháp khởi động mềm mới không chỉ giải quyết nhu cầu vận hành trước mắt, giảm chi phí, nâng cao độ tin cậy và tối ưu hiệu suất, mà còn đặt nền móng cho một hệ sinh thái vận hành bền vững, sẵn sàng thích ứng với những tiêu chuẩn công nghệ và môi trường đang ngày càng khắt khe.

