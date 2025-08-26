Easy Series đã có mặt tại thị trường Việt Nam hơn 15 năm và được ghi nhận nhờ thiết kế tập trung vào các tính năng cốt lõi cùng khả năng vận hành ổn định trong môi trường công nghiệp có các điều kiện vận hành khác nhau. Dòng sản phẩm này bao gồm các nhóm giải pháp tự động hóa và điều khiển thiết yếu như điều khiển truyền động (Motion), Màn hình HMI, PLC, Biến tần, Nút nhấn, cũng như các thiết bị điều khiển và đèn báo.

Schneider Electric mở rộng danh mục thiết bị tự động hóa công nghiệp Easy Series tại thị trường Việt Nam Ảnh: AFP



Trong lần cập nhật này, Schneider Electric giới thiệu ba nhóm sản phẩm mới nhất bao gồm Easy CRS, Easy Power Supply và Easy Drives, với những cải tiến về hiệu suất, độ bền và khả năng tích hợp sâu hơn vào hệ sinh thái quản lý số EcoStruxure.

Trong nhóm Easy CRS (Control, Relay, Signaling), Schneider Electric ra mắt Easy Harmony XA2 - dòng nút nhấn, công tắc và nút dừng khẩn cấp Ø22 mm. Các sản phẩm này được thiết kế theo dạng mô-đun, đạt chuẩn bảo vệ IP65/IP66, giúp chống bụi, chống nước và chịu được môi trường công nghiệp khắc nghiệt. Với khả năng lắp đặt nhanh và tối ưu chi phí, Easy Harmony XA2 phù hợp cho các nhà máy vừa và nhỏ muốn nâng cấp hệ thống điều khiển mà không cần thay đổi hạ tầng hiện hữu.

Cũng trong nhóm này, Easy Harmony Electromechanical Relays RXG là rơ-le giao diện siêu mỏng được trang bị đèn LED hiển thị trạng thái rõ ràng, được thiết kế để truyền tín hiệu ổn định trong các tủ điều khiển.

Easy Harmony Electronic Relay RE10 là rơ-le định thời gian gắn DIN rail với thiết kế nhỏ gọn, cung cấp tới 10 chế độ hẹn giờ và dải thời gian siêu rộng từ 0,1 giây đến 10 ngày, mang lại tính linh hoạt cao cho các chu trình tự động hóa. Easy Electronic Relay Harmony RM10 là rơ-le điều khiển giám sát điện áp ba pha, có thiết kế nhỏ gọn, giúp đảm bảo vận hành ổn định và an toàn cho các hệ thống ba pha.

Nhóm Easy Power Supply được bổ sung với Easy Modicon ABLSE, bộ nguồn DIN-rail nhỏ gọn, hỗ trợ dải công suất từ 75 đến 480W và dải điện áp 12-48V DC. Sản phẩm được trang bị sẵn cơ chế bảo vệ quá tải và ngắn mạch, đảm bảo vận hành an toàn và ổn định ngay cả trong điều kiện điện áp biến động. Với kích thước nhỏ gọn và khả năng lắp đặt linh hoạt, Easy Modicon ABLSE đặc biệt phù hợp để cung cấp nguồn cho PLC, HMI và cảm biến, đáp ứng nhu cầu mở rộng hoặc nâng cấp dây chuyền sản xuất lên mức tự động hóa cao hơn.

Việc cập nhật Easy Series lần này cho thấy Schneider Electric tiếp tục mở rộng danh mục giải pháp tự động hóa tại Việt Nam, hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp trong nước nâng cấp hạ tầng sản xuất và đáp ứng nhu cầu số hóa ngày càng tăng. Các sản phẩm mới được kỳ vọng sẽ mang đến những lựa chọn tối ưu chi phí, dễ tích hợp và phù hợp với nhiều quy mô vận hành, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường nội địa cũng như khu vực.