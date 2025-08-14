Schneider Electric ra mắt dòng công tắc, ổ cắm đầu tiên có 2 loại mặt che

Xu hướng cá nhân hóa không gian sống, nhu cầu tối ưu hóa chi phí lắp đặt, cải tạo hệ thống điện dân dụng mà không cần đập phá hay can thiệp sâu, đang thúc đẩy sự phát triển của các dòng sản phẩm thiết kế mô-đun (module), có thể tùy biến linh hoạt. Dòng công tắc và ổ cắm Miluz E của Schneider Electric ra đời trong bối cảnh đó, thể hiện rõ định hướng phát triển sản phẩm sát nhu cầu thực tế, bắt kịp các xu hướng tiêu dùng và xây dựng bền vững.

Dòng công tắc và ổ cắm Miluz E Ảnh: CTV



Ông Nguyễn Đặng Thiên Tú, Giám Đốc Điều Hành Kênh Phân Ph ối, Schneider Electric Việt Nam chia sẻ: "Với vai trò là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị điện dân dụng, Schneider Electric luôn đặt khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt động. Chúng tôi ghi nhận sự thay đổi rõ nét trong xu hướng lựa chọn thiết bị điện, không chỉ dừng lại ở yêu cầu về an toàn và thông minh, mà còn mở rộng sang các tiêu chí như thiết kế hiện đại, khả năng lắp đặt linh hoạt và tính thẩm mỹ đồng bộ với không gian sống".

Cụ thể, Miluz E là dòng thiết bị điện thế hệ mới, kết hợp giữa thiết kế mô-đun (module) thông minh và công năng toàn diện, phù hợp với nhu cầu cải tạo hoặc lắp mới hệ thống điện tại các công trình dân dụng và thương mại.

Lần đầu tiên trên thị trường, người dùng có thể lựa chọn giữa mặt vuông (E Format) và mặt chữ nhật (A Format), tương thích với hầu hết các loại đế âm hiện có tại Việt Nam. Đặc biệt, mặt che của Miluz E mang đến sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế hiện đại và tính năng tiện dụng, tạo nên vẻ ngoài tinh tế phù hợp với mọi phong cách nội thất.

Dòng sản phẩm Miluz E với chuỗi thiết bị đa dạng, bao gồm công tắc (1 chiều, 2 chiều, trung gian, chuông cửa, điều khiển rèm), dimmer điều chỉnh độ sáng, ổ cắm (2 chấu, 3 chấu, USB A+C, mạng, TV, điện thoại...) và mặt che chống nước đạt chuẩn IP55 thể hiện mức độ bảo vệ chống bụi và nước theo tiêu chuẩn quốc tế IEC 60670-1. Các sản phẩm cũng được chế tạo từ vật liệu chống cháy, với độ bền cao, an toàn cho người dùng và thiết bị.