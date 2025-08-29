Những 'tọa độ check-in' tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm

Tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), ngày 28.8, lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2025) và Quốc khánh 2.9 được tổ chức trọng thể, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan.
Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" là sự kiện chính trị - văn hóa quy mô quốc gia, quy tụ 34 tỉnh, thành phố cùng nhiều bộ, ngành và doanh nghiệp tham gia.
Các không gian hội tụ tại triển lãm mang đến cho người xem một hành trình sống động về 80 năm dựng xây và phát triển đất nước
ẢNH: TUẤN MINH
Triển lãm gồm nhiều khu vực chuyên đề đặc sắc, thể hiện theo các lát cắt ngang của lịch sử cách mạng và lát cắt dọc là những giá trị cốt lõi, những thành tựu to lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc Việt Nam.
Trong đó, nổi bật là khu vực trung tâm của triển lãm với chủ đề "95 năm cờ Đảng soi đường", tái hiện khái quát những sự kiện quan trọng, những mốc son chói lọi, những thành công dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Điểm nhấn nổi bật tại triển lãm là sự kết hợp giữa truyền thống hào hùng và hơi thở thời đại, nơi sắc đỏ - vàng hòa cùng không gian được trang hoàng bởi những lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo nên "tọa độ check-in" ấn tượng, thu hút sự quan tâm lớn của khách tham quan, đặc biệt là giới trẻ.
Mỗi một khu vực trưng bày đều chứa đựng thông điệp về niềm tự hào dân tộc
ẢNH: TUẤN MINH
Những địa điểm check-in được nhiều người ưa thích tại triển lãm
ẢNH: TUẤN MINH
Triển lãm cũng quy tụ 34 tỉnh, thành phố cùng nhiều bộ, ngành, doanh nghiệp tham gia, giới thiệu những thành tựu nổi bật của địa phương, đơn vị.
Cạnh đó, triển lãm giới thiệu thành tựu của gần 180 ngành nghề trên các lĩnh vực (công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, đầu tư, văn hóa, khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, môi trường, các làng nghề truyền thống, các sản phẩm OCOP, các sản vật đặc sắc, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…) với nhiều tư liệu, tài liệu, hiện vật, máy móc thiết bị, phim tài liệu, phóng sự, phản ánh sinh động, khá toàn diện những thành tựu nổi bật trong suốt "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh...
Bình luận (0)