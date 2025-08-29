Những 'tọa độ check-in' tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm

Tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), ngày 28.8, lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2025) và Quốc khánh 2.9 được tổ chức trọng thể, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan.

Người dân đến tham quan triển lãm ẢNH: TUẤN MINH

Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" là sự kiện chính trị - văn hóa quy mô quốc gia, quy tụ 34 tỉnh, thành phố cùng nhiều bộ, ngành và doanh nghiệp tham gia.

Những dấu mốc lịch sử có ý nghĩa quan trọng trong việc khẳng định nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội, mở ra kỷ nguyên mới của đất nước ẢNH: TUẤN MINH

Các không gian hội tụ tại triển lãm mang đến cho người xem một hành trình sống động về 80 năm dựng xây và phát triển đất nước ẢNH: TUẤN MINH

Triển lãm gồm nhiều khu vực chuyên đề đặc sắc, thể hiện theo các lát cắt ngang của lịch sử cách mạng và lát cắt dọc là những giá trị cốt lõi, những thành tựu to lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Trong đó, nổi bật là khu vực trung tâm của triển lãm với chủ đề "95 năm cờ Đảng soi đường", tái hiện khái quát những sự kiện quan trọng, những mốc son chói lọi, những thành công dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đông nghịt người dân đến tham quan, check-in tại triển lãm ẢNH: TUẤN MINH

Điểm nhấn nổi bật tại triển lãm là sự kết hợp giữa truyền thống hào hùng và hơi thở thời đại, nơi sắc đỏ - vàng hòa cùng không gian được trang hoàng bởi những lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo nên "tọa độ check-in" ấn tượng, thu hút sự quan tâm lớn của khách tham quan, đặc biệt là giới trẻ.

Người dân chụp ảnh kỷ niệm dưới tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ẢNH: TUẤN MINH

Mỗi một khu vực trưng bày đều chứa đựng thông điệp về niềm tự hào dân tộc ẢNH: TUẤN MINH

Những địa điểm check-in được nhiều người ưa thích tại triển lãm ẢNH: TUẤN MINH