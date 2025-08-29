Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Những 'tọa độ check-in' tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm

Tuấn Minh
Tuấn Minh
29/08/2025 08:15 GMT+7

Với sự kết hợp sắc đỏ - vàng cùng không gian được trang hoàng bởi những lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh…, nhiều khu trưng bày tại Triển lãm thành tựu đất nước đã trở thành 'tọa độ check-in' ấn tượng, cũng là nơi lưu giữ những khoảnh khắc đẹp, chứa đựng thông điệp về niềm tự hào dân tộc.

Tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), ngày 28.8, lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2025) và Quốc khánh 2.9 được tổ chức trọng thể, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan.

Những 'tọa độ check-in' tại triển lãm '80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc' - Ảnh 1.

Người dân đến tham quan triển lãm

ẢNH: TUẤN MINH

Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" là sự kiện chính trị - văn hóa quy mô quốc gia, quy tụ 34 tỉnh, thành phố cùng nhiều bộ, ngành và doanh nghiệp tham gia.

Những 'tọa độ check-in' tại triển lãm '80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc' - Ảnh 2.

Những dấu mốc lịch sử có ý nghĩa quan trọng trong việc khẳng định nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội, mở ra kỷ nguyên mới của đất nước

ẢNH: TUẤN MINH

Những 'tọa độ check-in' tại triển lãm '80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc' - Ảnh 3.
Những 'tọa độ check-in' tại triển lãm '80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc' - Ảnh 4.
Những 'tọa độ check-in' tại triển lãm '80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc' - Ảnh 5.

Các không gian hội tụ tại triển lãm mang đến cho người xem một hành trình sống động về 80 năm dựng xây và phát triển đất nước

ẢNH: TUẤN MINH

Triển lãm gồm nhiều khu vực chuyên đề đặc sắc, thể hiện theo các lát cắt ngang của lịch sử cách mạng và lát cắt dọc là những giá trị cốt lõi, những thành tựu to lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc Việt Nam. 

Trong đó, nổi bật là khu vực trung tâm của triển lãm với chủ đề "95 năm cờ Đảng soi đường", tái hiện khái quát những sự kiện quan trọng, những mốc son chói lọi, những thành công dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Những 'tọa độ check-in' tại triển lãm '80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc' - Ảnh 6.

Đông nghịt người dân đến tham quan, check-in tại triển lãm

ẢNH: TUẤN MINH

Điểm nhấn nổi bật tại triển lãm là sự kết hợp giữa truyền thống hào hùng và hơi thở thời đại, nơi sắc đỏ - vàng hòa cùng không gian được trang hoàng bởi những lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo nên "tọa độ check-in" ấn tượng, thu hút sự quan tâm lớn của khách tham quan, đặc biệt là giới trẻ.

Những 'tọa độ check-in' tại triển lãm '80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc' - Ảnh 7.

Người dân chụp ảnh kỷ niệm dưới tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh

ẢNH: TUẤN MINH

Những 'tọa độ check-in' tại triển lãm '80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc' - Ảnh 8.
Những 'tọa độ check-in' tại triển lãm '80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc' - Ảnh 9.

Mỗi một khu vực trưng bày đều chứa đựng thông điệp về niềm tự hào dân tộc

ẢNH: TUẤN MINH

Những 'tọa độ check-in' tại triển lãm '80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc' - Ảnh 11.
Những 'tọa độ check-in' tại triển lãm '80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc' - Ảnh 12.

Những địa điểm check-in được nhiều người ưa thích tại triển lãm

ẢNH: TUẤN MINH

Triển lãm cũng quy tụ 34 tỉnh, thành phố cùng nhiều bộ, ngành, doanh nghiệp tham gia, giới thiệu những thành tựu nổi bật của địa phương, đơn vị.

Những 'tọa độ check-in' tại triển lãm '80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc' - Ảnh 14.

Không gian triển lãm của vùng đất sen hồng của tỉnh Đồng Tháp mang chủ đề "Đồng Tháp - Tự hào truyền thống - Vững bước kiến tạo tương lai", thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân khi tham quan khu vực này

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Cạnh đó, triển lãm giới thiệu thành tựu của gần 180 ngành nghề trên các lĩnh vực (công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, đầu tư, văn hóa, khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, môi trường, các làng nghề truyền thống, các sản phẩm OCOP, các sản vật đặc sắc, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…) với nhiều tư liệu, tài liệu, hiện vật, máy móc thiết bị, phim tài liệu, phóng sự, phản ánh sinh động, khá toàn diện những thành tựu nổi bật trong suốt "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh...

 

Khám phá thêm chủ đề

Triển lãm 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quốc khánh 2.9 tọa độ check-in hà nội Trung tâm Triển lãm Việt Nam 80 năm Quốc khánh 2.9
