Hi hữu: Xây nhầm nhà trên đất của người khác rồi đề nghị... mua lại đất

Tại P.Thiên Hương (TP.Hải Phòng), một vụ tranh chấp đất đai hy hữu đang khiến dư luận đặc biệt chú ý. Một gia đình mua đất hợp pháp, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng vẫn bị người khác xây nhà hai tầng kiên cố trên chính mảnh đất của mình.

Bị phát hiện xây nhầm, vẫn cố hoàn thiện công trình

Theo phản ánh, bà Trần Thị Kim Loan (46 tuổi), vợ chồng bà đã mua thửa đất diện tích 60 m² tại thôn 7, xã Kiền Bái (nay là P.Thiên Hương, TP.Hải Phòng) và được UBND H.Thủy Nguyên cũ cấp sổ đỏ ngày 19.10.2024. Tuy nhiên, chỉ một tháng sau, khi gia đình đến kiểm tra đất thì phát hiện trên đất đã mọc lên căn nhà hai tầng do ông Đỗ Văn Hữu và vợ là bà Vũ Thị Tuyến xây dựng.

Chuyện hy hữu ở Hải Phòng khi căn nhà xây nhầm trên đất của người khác ẢNH: M.K

Điều đáng nói, theo bà Loan là dù gia đình bà đã nhiều lần yêu cầu ông Hữu dừng thi công, nhưng ông Hữu vẫn tiếp tục hoàn thiện công trình và thậm chí còn đưa ra đề nghị gia đình bà Loan phải đổi đất hoặc bán lại đất cho ông này với giá 550 triệu đồng.

Bản án chưa được thực thi

Khi vụ việc được đưa ra tòa, ngày 11.8.2025, TAND khu vực 1 TP.Hải Phòng xét xử đã tuyên bản án sơ thẩm, xác định quyền sử dụng hợp pháp thuộc về vợ chồng bà Loan. Hội đồng xét xử buộc ông Hữu phải tháo dỡ toàn bộ công trình và trả lại mặt bằng cho vợ chồng bà Loan.

Căn nhà xây nhầm trên đất vẫn chưa được tháo dỡ ẢNH: M.K

Ngày 15.9, UBND P.Thiên Hương tiếp tục làm việc với các bên liên quan. Tại buổi họp, bà Loan kiên quyết từ chối mọi thỏa thuận ngoài phán quyết của tòa và yêu cầu ông Hữu sớm chấp hành bản án. Đại diện chính quyền địa phương khẳng định: quyền sử dụng đất của vợ chồng bà Loan là hợp pháp, được pháp luật bảo vệ. Do đó, ông Hữu có trách nhiệm phối hợp cơ quan thi hành án tháo dỡ công trình sai phạm.

Dù vậy, theo ghi nhận, hiện căn nhà 2 tầng vẫn tồn tại trên khu đất của gia đình bà Loan, chủ xây căn nhà chưa có động thái tháo dỡ. Chính quyền phường cho biết sẽ phối hợp công an đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình thi hành án, ngăn chặn mọi hành vi cản trở.