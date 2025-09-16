Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Hi hữu: Xây nhầm nhà trên đất của người khác rồi đề nghị... mua lại đất

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
16/09/2025 10:40 GMT+7

Một gia đình ở TP.Hải Phòng mua đất hợp pháp, có sổ đỏ, nhưng bất ngờ phát hiện người lạ xây nhà kiên cố trên phần đất của mình.

Tại P.Thiên Hương (TP.Hải Phòng), một vụ tranh chấp đất đai hy hữu đang khiến dư luận đặc biệt chú ý. Một gia đình mua đất hợp pháp, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng vẫn bị người khác xây nhà hai tầng kiên cố trên chính mảnh đất của mình.

Bị phát hiện xây nhầm, vẫn cố hoàn thiện công trình 

Theo phản ánh, bà Trần Thị Kim Loan (46 tuổi), vợ chồng bà đã mua thửa đất diện tích 60 m² tại thôn 7, xã Kiền Bái (nay là P.Thiên Hương, TP.Hải Phòng) và được UBND H.Thủy Nguyên cũ cấp sổ đỏ ngày 19.10.2024. Tuy nhiên, chỉ một tháng sau, khi gia đình đến kiểm tra đất thì phát hiện trên đất đã mọc lên căn nhà hai tầng do ông Đỗ Văn Hữu và vợ là bà Vũ Thị Tuyến xây dựng.

Nhà xây nhầm đất ở Hải Phòng: Tòa buộc tháo dỡ bất ngờ - Ảnh 1.

Chuyện hy hữu ở Hải Phòng khi căn nhà xây nhầm trên đất của người khác

ẢNH: M.K

Điều đáng nói, theo bà Loan là dù gia đình bà đã nhiều lần yêu cầu ông Hữu dừng thi công, nhưng ông Hữu vẫn tiếp tục hoàn thiện công trình và thậm chí còn đưa ra đề nghị gia đình bà Loan phải đổi đất hoặc bán lại đất cho ông này với giá 550 triệu đồng.

Xây ‘nhầm’ nhà trên đất người khác: Buộc tháo dỡ và trả lại mặt bằng

Bản án chưa được thực thi

Khi vụ việc được đưa ra tòa, ngày 11.8.2025, TAND khu vực 1 TP.Hải Phòng xét xử đã tuyên bản án sơ thẩm, xác định quyền sử dụng hợp pháp thuộc về vợ chồng bà Loan. Hội đồng xét xử buộc ông Hữu phải tháo dỡ toàn bộ công trình và trả lại mặt bằng cho vợ chồng bà Loan.

Nhà xây nhầm đất ở Hải Phòng: Tòa buộc tháo dỡ bất ngờ - Ảnh 2.

Căn nhà xây nhầm trên đất vẫn chưa được tháo dỡ

ẢNH: M.K

Ngày 15.9, UBND P.Thiên Hương tiếp tục làm việc với các bên liên quan. Tại buổi họp, bà Loan kiên quyết từ chối mọi thỏa thuận ngoài phán quyết của tòa và yêu cầu ông Hữu sớm chấp hành bản án. Đại diện chính quyền địa phương khẳng định: quyền sử dụng đất của vợ chồng bà Loan là hợp pháp, được pháp luật bảo vệ. Do đó, ông Hữu có trách nhiệm phối hợp cơ quan thi hành án tháo dỡ công trình sai phạm.

Dù vậy, theo ghi nhận, hiện căn nhà 2 tầng vẫn tồn tại trên khu đất của gia đình bà Loan, chủ xây căn nhà chưa có động thái tháo dỡ. Chính quyền phường cho biết sẽ phối hợp công an đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình thi hành án, ngăn chặn mọi hành vi cản trở.

