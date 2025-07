Đề nghị điều tra vụ án tranh chấp đất đai 'khủng' tại Long An

Tháng 6.2025, Viện KSND cấp cao tại TP.HCM (nay là Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại TP.HCM, thuộc Viện KSND tối cao) có Văn bản số 187/CV-VC3 gửi TAND cấp cao tại TP.HCM (nay là Tòa phúc thẩm TAND tối cao), Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An và Viện KSND tỉnh Long An, đề nghị chuyển hồ sơ vụ án kinh doanh thương mại liên quan đến dự án cụm công nghiệp Nhựt Chánh 2 sang cơ quan điều tra để xác minh, làm rõ dấu hiệu tội phạm.

Theo Viện KSND cấp cao TP.HCM, trong quá trình kiểm sát vụ án tranh chấp giữa nguyên đơn là các công ty Toàn Thắng, Liên Hiệp, Nhựa Hiệp Thành, Quang Mười, Lộc Thiêng và bị đơn là Công ty CP Liên Minh (Công ty Liên Minh), đã phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường.

Dự án "treo" và chiêu trò huy động vốn

Dự án cụm công nghiệp Nhựt Chánh 2 có quy mô 121 ha tại H.Bến Lức, Long An cũ (nay là xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh), được UBND tỉnh Long An phê duyệt đầu tư hạ tầng vào năm 2004. Năm 2006, Công ty Liên Minh nhận chuyển nhượng dự án này từ Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Long An với mục đích xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển công nghiệp - dịch vụ khu vực. Công ty Liên Minh được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 9.2009, với thời hạn 50 năm và tổng vốn đầu tư hơn 492,6 tỉ đồng, dự kiến hoàn tất đưa dự án vào hoạt động từ tháng 6.2011.

Quy mô cụm công nghiệp Nhựt Chánh 2 ẢNH: QUY HOẠCH

Đến tháng 10.2009 và tháng 5.2010, Công ty Liên Minh lần lượt được giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 1449 có diện tích lên đến hơn 1 triệu m2. Đến tháng 1.2011, thửa đất này được tách thành 12 thửa nhỏ.

Sau khi được giao thực hiện dự án, Công ty Liên Minh rầm rộ kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp cùng hợp tác. Tuy nhiên, thay vì thực hiện đúng cam kết, công ty này lại có những hành vi gây ra tranh chấp gay gắt.

Ngày 19.3.2007, Công ty Liên Minh ký hợp đồng với Công ty Toàn Thắng hợp tác đầu tư 33,798 ha với giá trị hơn 81 tỉ đồng; Công ty Toàn Thắng đã thanh toán 46,668 tỉ đồng nhưng chưa được giao đất. Thậm chí, một phần diện tích đất đáng lẽ thuộc về Công ty Toàn Thắng đã bị Công ty Liên Minh góp vốn cho Công ty Trường Gia Phát.

Ngày 17.1.2007, Công ty Liên Minh ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH sản xuất thương mại Liên Hiệp (Công ty Liên Hiệp) đầu tư xây dựng 52.254 m2 tại thửa đất 3452. Giá trị hợp đồng hơn 13 tỉ đồng, đã thanh toán 9 tỉ đồng và được bàn giao đất. Tuy nhiên, sau khi Công ty Liên Minh được UBND tỉnh Long An cấp giấy chứng nhận, thì công ty này không làm thủ tục chuyển quyền cho Công ty Liên Hiệp.

Sau đó, Công ty Liên Minh lại ký hợp đồng góp vốn quyền sử dụng đất đối với thửa đất này cho Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hưng Lê Đạt (gọi tắt Công ty Hưng Lê Đạt). Tiếp đến, ngày 10.9.2014, Công ty Liên Minh lại chuyển nhượng phần vốn góp của Liên Minh tại Công ty Hưng Lê Đạt cho ông Văn Thành Lê. Thửa đất này sau đó được Công ty Hưng Lê Đạt dùng để thế chấp vay Ngân hàng Sacombank 22 tỉ đồng.

Ngày 23.9.2008, Công ty Liên Minh ký hợp đồng hợp tác đầu tư 78.976 m2 tại thửa đất 3545 với Công ty CP sản xuất, thương mại và xây dựng Lộc Thiêng. Giá trị hợp đồng hơn 19,5 tỉ đồng, đã thanh toán 18,539 tỉ đồng nhưng chưa được bàn giao đất. Công ty Liên Minh sau đó thế chấp thửa đất này tại Ngân hàng Agribank chi nhánh bắc TP.HCM và hiện vẫn còn nợ lãi gần 15 tỉ đồng.

Ngày 5.1.2007, Công ty Liên Minh hợp tác đầu tư với Công ty nhựa Hiệp Thành và Công ty TNHH dịch vụ thương mại Quang Mười liên quan thửa đất 3546, tổng trị giá hợp đồng hơn 22,4 tỉ đồng. Dù Công ty Liên Minh đã được cấp giấy chứng nhận, nhưng không bàn giao đất cho các đối tác. Thửa đất này cũng từng được thế chấp tại Agribank chi nhánh Hùng Vương nhưng hiện đã giải chấp.

Ngày 10.12.2007, Công ty Liên Minh hợp tác lần 2 với Công ty Quang Mười, đầu tư 50.000 m2 thuộc một phần thửa 3547. Giá trị hợp đồng 11 tỉ đồng, đã thanh toán gần 10,85 tỉ đồng. Tuy nhiên, việc bàn giao đất không thực hiện được do vướng mắc với người dân xung quanh. Đáng chú ý, Công ty Liên Minh sau đó đã ký hợp đồng góp vốn toàn bộ thửa đất này cho Công ty Duy Thành Phát. Sau đó, phần vốn góp này lại được chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thùy Duyên. Thửa đất này đang được Công ty Liên Minh, Duy Thành Phát thế chấp tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).

Dấu hiệu tội phạm rõ ràng

Viện KSND cấp cao tại TP.HCM nhận định, Công ty Liên Minh đã ký các hợp đồng hợp tác đầu tư với cam kết bàn giao mặt bằng, tách thửa và bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các nhà đầu tư.

Quá trình hợp tác đầu tư, Công ty Liên Minh đã nhận tiền góp vốn từ các công ty: Toàn Thắng, Liên Hiệp, Lộc Thiêng, Hiệp Thành, Quang Mười. Tuy nhiên, sau khi các thửa đất được tách ra từ dự án, Công ty Liên Minh đã không bàn giao mặt bằng theo cam kết, không ký hợp đồng ủy quyền quyền sử dụng đất cho các nhà đầu tư ban đầu. Thay vào đó, công ty này đã sử dụng các giấy chứng nhận được tách để cầm cố, thế chấp tại ngân hàng, và tiếp tục dùng quyền sử dụng đất để góp vốn, chuyển nhượng phần vốn góp (thực chất là chuyển quyền sử dụng đất) cho các công ty khác như Trường Gia Phát, Hưng Lê Đạt, Duy Thành Phát.

Do những tranh chấp phát sinh từ các hành vi của Công ty Liên Minh, các nguyên đơn đã khởi kiện yêu cầu bị đơn tiếp tục thực hiện hợp đồng và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo thỏa thuận. Ngược lại, Công ty Liên Minh không đồng ý, phản tố và yêu cầu tuyên vô hiệu các hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản.

Xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Long An đã chấp nhận các yêu cầu phản tố của Công ty Liên Minh, tuyên vô hiệu các hợp đồng, các bên hoàn trả cho nhau những gì đã nhận, đồng thời giải quyết hậu quả pháp lý khi hợp đồng vô hiệu... Không đồng ý, các nguyên đơn và người liên quan kháng cáo.

Xét xử phúc thẩm, nhận thấy hành vi của Công ty Liên Minh có dấu hiệu tội phạm rõ ràng, nên tại phiên tòa hồi tháng 4.2025, đại diện Viện KSND cấp cao tại TP.HCM đề nghị HĐXX TAND cấp cao tại TP.HCM tạm đình chỉ giải quyết vụ án, chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan điều tra tỉnh Long An thụ lý, xác minh.

Đồng ý quan điểm của kiểm sát viên, HĐXX phúc thẩm đã tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm. Ngay sau đó, tháng 6.2025, Viện KSND cấp cao TP.HCM đã có văn bản thông báo cho Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An và Viện KSND tỉnh Long An, để các cơ quan liên quan có căn cứ thụ lý, giải quyết.