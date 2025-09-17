Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Bệnh viện Quân y 120 khai trương Trung tâm tiêm chủng vắc xin

Thanh Quân
Thanh Quân
17/09/2025 10:58 GMT+7

Trung tâm tiêm chủng vắc xin Bệnh viện Quân y 120 đi vào hoạt động góp phần cung cấp dịch vụ tiêm chủng an toàn, chất lượng cao cho bộ đội và nhân dân.

Ngày 17.9, Bệnh viện Quân y 120 (Đồng Tháp) tổ chức khai trương và đưa vào hoạt động Trung tâm tiêm chủng vắc xin. Đây là đơn vị chuyên môn trực thuộc Ban Điều dưỡng, có nhiệm vụ tổ chức tiêm chủng cho quân nhân, công nhân viên quốc phòng và người dân, góp phần nâng cao năng lực y tế dự phòng, chủ động phòng chống dịch bệnh.


Bệnh viện Quân y 120 khai trương Trung tâm Tiêm chủng vắc xin - Ảnh 2.

Các đại biểu tham quan Trung tâm Tiêm chủng vắc xin của Bệnh viện Quân y 120

ẢNH: THANH QUÂN

Trung tâm hiện có 8 nhân sự, gồm 2 bác sĩ, 3 điều dưỡng và các nhân viên hỗ trợ, đều được cấp chứng nhận thực hành an toàn tiêm chủng.

Trung tâm được bố trí theo quy trình một chiều, từ khu vực chờ, bàn khám sàng lọc, tiêm chủng, ghi chép đến theo dõi sau tiêm. Đồng thời, được cung cấp đầy đủ các loại vắc xin trong danh mục của Bộ Y tế, từ tiêm định kỳ đến tiêm theo chiến dịch.

Các loại vắc xin được nhập khẩu chính hãng từ những hãng dược uy tín như Sanofi, MSD, Pfizer…, phục vụ mọi lứa tuổi, trong đó có vắc xin phòng HPV.

Bệnh viện Quân y 120 khai trương Trung tâm Tiêm chủng vắc xin - Ảnh 3.

Người dân đến trung tâm tiêm vắc xin

ẢNH: THANH CƯỜNG

Phát biểu tại lễ khai trương, thượng tá, BS.CK2 Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Bệnh viện Quân y 120, cho biết bệnh viện đã đào tạo tập huấn định kỳ về an toàn tiêm chủng, xử trí phản ứng sau tiêm, quy trình cấp cứu sốc phản vệ cho cán bộ, nhân viên y tế, sẵn sàng phối hợp với các cơ quan y tế trên địa bàn triển khai tiêm chủng khẩn cấp trong các tình huống dịch bệnh bất thường; cập nhật dữ liệu tiêm chủng đầy đủ, chính xác lên hệ thống tiêm chủng quốc gia, góp phần giám sát bệnh truyền nhiễm thông qua dữ liệu tiêm chủng; lưu trữ sổ tiêm, hồ sơ khách hàng và phiếu khám sàng lọc đúng quy định.

Trong thời gian tới, Bệnh viện Quân y 120 tiếp tục mở rộng hợp tác chuyên môn, ứng dụng công nghệ trong quản lý, bảo quản và sử dụng vắc xin; nâng cao chất lượng dịch vụ, lấy sự an toàn và hài lòng của người được tiêm làm mục tiêu hàng đầu.

Khám phá thêm chủ đề

tiêm chủng Quân khu 9 Trung tâm Tiêm chủng vắc xin Bệnh viện Quân y 120 đồng tháp
