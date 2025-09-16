Ấn tượng Sa Đéc: Từ làng hoa, nhà cổ đến thủ phủ du lịch Đồng Tháp

P.Sa Đéc được thành lập sau khi sáp nhập 8 xã, phường thuộc TP.Sa Đéc cũ, với diện tích tự nhiên gần 47 km², dân số hơn 104.000 người. Đây là vùng đất giàu tiềm năng, nổi tiếng với hoa kiểng, du lịch văn hóa - lịch sử - tín ngưỡng.

Sa Đéc đậm dấu ấn xưa

Nằm bên bờ sông Sa Giang, từ lâu, Sa Đéc đã nổi tiếng với những công trình cổ mang kiến trúc độc đáo. Toàn phường hiện có hơn 25 căn nhà cổ tinh xảo, gợi nhớ thời kỳ thương cảng miền Tây sầm uất. Bên cạnh đó, Sa Đéc còn có 62 cơ sở tôn giáo (chùa, miếu, nhà thờ, thánh thất) và 12 di tích lịch sử được công nhận, tạo nên không gian văn hóa – tín ngưỡng đa dạng, vừa là niềm tự hào, vừa là tài nguyên du lịch quý.

P.Sa Đéc nằm bên bờ sông Sa Giang ẢNH: THANH QUÂN

Tư liệu lịch sử cho thấy, Sa Đéc xưa từng là trung tâm giao thương quan trọng của Nam bộ. Trải qua các thời kỳ lịch sử, vùng đất này tiếp nhận nhiều cộng đồng dân tộc, tôn giáo, góp phần làm giàu truyền thống văn hóa. Những ngôi miếu, mái chùa, nhà thờ hay con đường rợp bóng cây đều trở thành chứng tích sống động, để lại nhiều ấn tượng cho bất kỳ ai ghé thăm.

P.Sa Đéc nổi tiếng là nơi có những công trình cổ với lối kiến trúc độc đáo ẢNH: THANH QUÂN

Không chỉ có dấu ấn kiến trúc, Sa Đéc còn nổi danh với làng hoa trăm tuổi gần 1.000 ha, mỗi năm mang lại giá trị hàng ngàn tỉ đồng. Nhờ thế mạnh ấy, Sa Đéc ngày càng vươn lên trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Hướng tới tương lai

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ P.Sa Đéc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (diễn ra vào ngày 14.8), nhiều mục tiêu được đặt ra: phát triển du lịch gắn với bảo tồn di tích, nhà cổ và công trình tín ngưỡng; thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng sống; không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều; 100% người dân dùng nước sạch và tham gia bảo hiểm y tế; trường học đạt chuẩn quốc gia; xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê là một trong những điểm tham quan nổi tiếng ở Sa Đéc ẢNH: THANH QUÂN

Phường đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế - xã hội, du lịch của tỉnh Đồng Tháp và khu vực lân cận. Việc bảo tồn di tích, kiến trúc cổ không chỉ để giữ dấu tích quá khứ mà còn tạo giá trị mới thông qua du lịch văn hóa, trải nghiệm, giáo dục lịch sử và phát triển bền vững.

Làng hoa Sa Đéc được xem là một trong những làng hoa lớn nhất miền Tây ẢNH: THANH QUÂN

Ông Phan Văn Thắng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ P.a Đéc cần tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, kỷ cương, đoàn kết; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính; phát triển kinh tế gắn với xây dựng đô thị văn minh, hiện đại; giữ vững quốc phòng – an ninh, bảo đảm an sinh xã hội. Đặc biệt, cần khai thác hiệu quả thế mạnh hoa kiểng và du lịch, phấn đấu đưa Sa Đéc trở thành trung tâm động lực của tỉnh và vùng lân cận.