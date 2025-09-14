Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ngôi nhà cổ gắn liền với chuyện tình nổi tiếng ở Sa Đéc

Thanh Quân
Thanh Quân
14/09/2025 15:32 GMT+7

Đến thăm nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, du khách không những được chiêm ngưỡng kiến trúc độc đáo của 3 nền văn hóa, mà còn được nghe kể về chuyện tình nổi tiếng của ông Huỳnh Thủy Lê.

Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê trộng gần 260 m2, tọa lạc bên bờ sông Sa Giang (P.Sa Đéc, Đồng Tháp), là một trong những công trình kiến trúc độc đáo, mang dáng dấp truyền thống người Việt hòa quyện nét kiến trúc Hoa - Pháp. Nhà được ông Huỳnh Cẩm Thuận xây dựng năm 1895, trùng tu năm 1917 và truyền lại cho con trai út Huỳnh Thủy Lê, 

Không chỉ nổi bật bởi kiến trúc, nhà cổ này còn gắn liền với mối tình nổi tiếng của ông Huỳnh Thủy Lê và nữ văn sĩ Pháp Marguerite Duras. Hai người gặp nhau trên chuyến phà Mỹ Thuận năm 1929, khi ông 23 tuổi, bà mới 15. Duyên tình bị gia đình ngăn cấm, nhưng đã để lại dấu ấn sâu sắc, để rồi nhiều năm sau Marguerite Duras viết nên tiểu thuyết tự truyện Người tình (1984). Tác phẩm được dịch ra hơn 40 thứ tiếng, bán hơn 2,5 triệu bản, và được đạo diễn Jean-Jacques Annaud dựng thành phim L'Amant (1992) - đoạt giải Goncourt ngay trong năm ra mắt.

- Ảnh 1.

Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê được xây dựng với tường gạch dày 30 - 40 cm, bao bọc khung gỗ chắc chắn, mái ngói âm dương uốn cong kiểu đình chùa, cửa gỗ chạm khắc công phu

ẢNH: THANH QUÂN

- Ảnh 2.

Phía trên mặt tiền trang trí bằng sành, sứ, gạch bông tạo nên vẻ thanh thoát hiếm có. Nội thất theo lối người Hoa, nền gạch bông, ba gian nhà thoáng mát, cho đến nay vẫn còn giữ nguyên

ẢNH: THANH QUÂN

- Ảnh 3.

Giữa gian nhà, bàn thờ Quan Công được đặt ở trung tâm, tạo nên sự uy nghiêm, thể hiện cho quyền lực và sự phồn vinh của một gia tộc lớn

ẢNH: THANH QUÂN

- Ảnh 4.

Đối với phần sàn nhà được thiết kế trũng xuống, dựa theo quan niệm lâu đời tiền bạc sẽ chảy vào nhà và không bị thất thoát về sau

ẢNH: THANH QUÂN

- Ảnh 5.

Tường của nhà cổ được sử dụng tông màu vàng sáng, kết hợp những chi tiết gỗ nâu đen lâu đời, tạo nên điểm nhấn cổ xưa, trang trọng cho một công trình 130 năm tuổi

ẢNH: THANH QUÂN

- Ảnh 6.
- Ảnh 7.

Bên trong nhà cổ có treo nhiều ảnh liên quan đến gia đình ông Huỳnh Thủy Lê

ẢNH: THANH QUÂN

- Ảnh 8.

Ngay khi bước vào không gian bên trong nhà, du khách sẽ thấy sự xuất hiện của các loại gỗ được dùng làm khung sườn nhà, cột trụ và kết hợp đường nét hoa văn truyền thống. Nhờ đó, tạo nên tổng quan thu hút và ấn tượng cho bất kỳ ai khi ghé thăm

ẢNH: THANH QUÂN

- Ảnh 9.

Đến nay, có rất nhiều nội thất bên trong ngôi nhà vẫn được gìn giữ cẩn thận

ẢNH: THANH QUÂN

- Ảnh 10.

Nhờ kiến trúc độc đáo cùng với chuyện tình nổi tiếng của ông Huỳnh Thủy Lê, căn nhà cổ đã trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước

ẢNH: THANH QUÂN

Từ năm 2007, nhà cổ Huỳnh Thủy Lê được đưa vào khai thác du lịch, đón trung bình 5.000 lượt khách quốc tế mỗi tháng cao điểm. Ngoài tham quan, du khách còn có thể trải nghiệm lưu trú trong không gian xưa. Năm 2009, công trình được công nhận Di tích cấp quốc gia.

Sau một thời gian xuống cấp và tạm ngưng hoạt động, từ tháng 12.2023, nhà cổ Huỳnh Thủy Lê chính thức được mở cửa đón khách trở lại. 130 năm trôi qua, ngôi nhà vẫn là biểu tượng du lịch độc đáo của miền Tây sông nước.

Bên trong chùa cổ gần 200 năm ở Đồng Tháp

Bên trong chùa cổ gần 200 năm ở Đồng Tháp

Với giá trị kiến trúc, văn hóa và nghệ thuật, chùa cổ Hội Phước được ví như di sản đặc sắc của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

