Ngôi nhà cổ gắn liền với chuyện tình nổi tiếng ở Sa Đéc

Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê trộng gần 260 m2, tọa lạc bên bờ sông Sa Giang (P.Sa Đéc, Đồng Tháp), là một trong những công trình kiến trúc độc đáo, mang dáng dấp truyền thống người Việt hòa quyện nét kiến trúc Hoa - Pháp. Nhà được ông Huỳnh Cẩm Thuận xây dựng năm 1895, trùng tu năm 1917 và truyền lại cho con trai út Huỳnh Thủy Lê,
Không chỉ nổi bật bởi kiến trúc, nhà cổ này còn gắn liền với mối tình nổi tiếng của ông Huỳnh Thủy Lê và nữ văn sĩ Pháp Marguerite Duras. Hai người gặp nhau trên chuyến phà Mỹ Thuận năm 1929, khi ông 23 tuổi, bà mới 15. Duyên tình bị gia đình ngăn cấm, nhưng đã để lại dấu ấn sâu sắc, để rồi nhiều năm sau Marguerite Duras viết nên tiểu thuyết tự truyện Người tình (1984). Tác phẩm được dịch ra hơn 40 thứ tiếng, bán hơn 2,5 triệu bản, và được đạo diễn Jean-Jacques Annaud dựng thành phim L'Amant (1992) - đoạt giải Goncourt ngay trong năm ra mắt.
Bên trong nhà cổ có treo nhiều ảnh liên quan đến gia đình ông Huỳnh Thủy Lê
Từ năm 2007, nhà cổ Huỳnh Thủy Lê được đưa vào khai thác du lịch, đón trung bình 5.000 lượt khách quốc tế mỗi tháng cao điểm. Ngoài tham quan, du khách còn có thể trải nghiệm lưu trú trong không gian xưa. Năm 2009, công trình được công nhận Di tích cấp quốc gia.
Sau một thời gian xuống cấp và tạm ngưng hoạt động, từ tháng 12.2023, nhà cổ Huỳnh Thủy Lê chính thức được mở cửa đón khách trở lại. 130 năm trôi qua, ngôi nhà vẫn là biểu tượng du lịch độc đáo của miền Tây sông nước.
