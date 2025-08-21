Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Chiêm ngưỡng ngôi nhà cổ gần 130 năm tuổi mang kiến trúc Nam bộ độc đáo

Phạm Hữu
Phạm Hữu
21/08/2025 06:00 GMT+7

Ẩn mình giữa phố thị, ngôi nhà cổ gần 130 năm tuổi vẫn lưu giữ kiến trúc Nam bộ cùng nhiều hiện vật quý, kể lại câu chuyện một thời vàng son.

Ngôi nhà cổ nằm trong một con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn An Ninh, phường Tân Đông Hiệp (TP.HCM) hiện do ông Nguyễn Minh Thiên (66 tuổi), hậu duệ đời thứ tư của dòng họ Nguyễn gìn giữ. Theo ông Thiên, ngôi nhà được xây từ thời ông cố là quan tri huyện Nguyễn Văn Thuyền, một người uy tín và giàu có ở vùng Dĩ An xưa.

Ông Thiên cho biết dòng họ từng đứng trước nguy cơ không có người nối dõi khi cụ Thuyền chỉ sinh con gái. Duy nhất bà Nguyễn Thị Phắt, bà nội ông Thiên (con gái tri huyện Thuyền) sinh được 3 người con trai. Chồng bà Phắt là ông Nguyễn Văn Dần vốn mang họ Bùi, nhưng phải đổi sang họ Nguyễn để tránh việc bắt lính thời xưa. Chính sự kiện đó đã giữ được họ tộc Nguyễn và ngôi nhà không bị thất truyền.

Chi tiết nhà cổ từng là nơi ở của quan tri huyện gần 130 năm trước - Ảnh 1.

Ngôi nhà cổ hiện nằm trong một con hẻm trên đường Nguyễn An, phường Tân Đông Hiệp (TP.HCM)

Ảnh: Phạm Hữu

Chi tiết nhà cổ từng là nơi ở của quan tri huyện gần 130 năm trước - Ảnh 2.

Nhà theo lối 3 gian, 2 chái, dạng chữ Đinh, gồm nhà trên và nhà dưới, mang đặc trưng của nhà quan lại thời xưa

Ảnh: Phạm Hữu

Chi tiết nhà cổ từng là nơi ở của quan tri huyện gần 130 năm trước - Ảnh 3.

Nhà trên dùng làm nơi tiếp khách, thờ phụng, nơi nghỉ ngơi của gia đình. Nơi đây có tủ thờ, bàn ghế và nhất là 2 bộ ngựa nằm hai bên

Ảnh: Phạm Hữu

Theo dòng lịch sử, gia sản của gia đình dần thu hẹp, đất bị chính quyền cũ trưng dụng. Sau năm 1975, bà nội ông Thiên tiếp tục hiến đất cho Nhà nước. Hiện tại, diện tích đất xung quanh nhà còn khoảng 5.000 m2.

Ngôi nhà được xây theo lối kiến trúc Nam bộ, kiểu 3 gian 2 chái, dạng chữ Đinh. Mái lợp ngói âm dương, các cột gỗ tròn chống lên dàn kèo "võ đậu đùi ếch". Nhà trên là nơi tiếp khách, thờ cúng. Nhà dưới kéo dài ra phía sau làm bếp. Gian thờ chính gồm các bàn thờ: tổ tiên, Phật, Quan Thánh, Chúa Tiên Nương Nương và các vị thần bảo hộ. Nhà còn có khu "nhà lúa", nằm cạnh nhà chính, cao 5 - 6 m, dùng để chứa lúa người dân mang nộp.

Tuy từng được sửa chữa vào năm 1990, thay thế bằng tường gạch bê tông, ngôi nhà vẫn giữ được nhiều hiện vật quý như: ghế thờ khảm xà cừ từ năm 1929, tranh kiếng, bộ ngựa... Với ông Thiên, ngôi nhà không chỉ là nơi ở, mà còn là chứng tích lịch sử một thời vàng son ở vùng đất này.

Chi tiết nhà cổ từng là nơi ở của quan tri huyện gần 130 năm trước - Ảnh 4.

Bên trong, nhà được xây theo dạng nhà rọi, có 1 hàng cột nhất đâm thẳng lên nóc

Ảnh: Phạm Hữu

Chi tiết nhà cổ từng là nơi ở của quan tri huyện gần 130 năm trước - Ảnh 5.

Điểm đặc biệt của nhà cổ Nam bộ xưa đều có gian thờ nằm phía trên cao, gần với mái ngói

Ảnh: Phạm Hữu

Chi tiết nhà cổ từng là nơi ở của quan tri huyện gần 130 năm trước - Ảnh 6.

Bộ ngựa, tủ thờ là vật không thể thiếu với nhà cổ Nam bộ xưa. Những bộ ngựa này thường được đặt ở hai bên. Chiếc bộ ngựa này cũng có tuổi đời gần với ngôi nhà

Ảnh: Phạm Hữu

Chi tiết nhà cổ từng là nơi ở của quan tri huyện gần 130 năm trước - Ảnh 7.

Tủ thờ khảm xà cừ xuất xứ từ năm 1929

Ảnh: Phạm Hữu

Chi tiết nhà cổ từng là nơi ở của quan tri huyện gần 130 năm trước - Ảnh 8.

Chiếc tủ thờ còn được chạm khắc tỉ mỉ các họa tiết rồng, phụng bay lượn

Ảnh: Phạm Hữu

Chi tiết nhà cổ từng là nơi ở của quan tri huyện gần 130 năm trước - Ảnh 9.
Chi tiết nhà cổ từng là nơi ở của quan tri huyện gần 130 năm trước - Ảnh 10.

Ngôi nhà này vẫn còn lưu giữ những bức tranh kiếng, cũng có từ thời mới xây dựng nhà

Ảnh: Phạm Hữu

Chi tiết nhà cổ từng là nơi ở của quan tri huyện gần 130 năm trước - Ảnh 11.

Hệ kèo nâng đỡ mái ngói của ngôi nhà

Ảnh: Phạm Hữu

Chi tiết nhà cổ từng là nơi ở của quan tri huyện gần 130 năm trước - Ảnh 12.

Các cột của ngôi nhà cổ này đều nằm trên đá. Năm 1990, ông Thiên cho sửa chữa lại nhà và xây tường bằng bê tông, lót gạch men hiện đại

Ảnh: Phạm Hữu

Chi tiết nhà cổ từng là nơi ở của quan tri huyện gần 130 năm trước - Ảnh 13.

Trải qua gần 130 năm, ngôi nhà cổ hiện được bao bọc bởi dãy hàng rào cây ở phía trước

Ảnh: Phạm Hữu


 

