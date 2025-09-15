Dấu ấn Đồng Xoài trong lòng phường Bình Phước thuộc Đồng Nai

Phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai được thành lập trên cơ sở hợp nhất 6 đơn vị hành chính cấp xã: phường Tân Phú, Tân Bình, Tân Đồng, Tân Thiện, Tân Xuân và xã Tiến Hưng (thuộc thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũ).

Sau sáp nhập, phường rộng 86,38 km², có 37 khu phố, dân số 111.440 người, trở thành địa phương đông dân nhất trong khu vực tỉnh Bình Phước cũ.

Bản đồ hành chính phường Bình Phước sau sáp nhập ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trung tâm hành chính phường Bình Phước đặt tại số 1337 Phú Riềng Đỏ, là trụ sở UBND thành phố Đồng Xoài trước đây.

Trụ sở Công an phường Bình Phước đặt tại số 1167 Phú Riềng Đỏ, còn Trung tâm phục vụ hành chính công của phường Bình Phước nằm trên đường Cách Mạng Tháng Tám. Ba địa điểm chỉ cách nhau vài phút di chuyển, giúp người dân giải quyết thủ tục nhanh gọn và thuận lợi.

Bộ máy lãnh đạo hiện nay gồm bà Giang Thị Phương Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường; và ông Ngô Hồng Khang, Chủ tịch UBND phường Bình Phước.

Tuyến đường quốc lộ 14, đoạn đi qua trung tâm phường Bình Phước ẢNH: HOÀNG GIÁP

Bình Phước - tên gọi gửi gắm khát vọng

Tên Bình Phước đã mang trong mình một câu chuyện lịch sử đầy ý nghĩa. Năm 1956, trong bối cảnh kháng chiến chống Mỹ, chính quyền Việt Nam Cộng hòa lập thêm các tỉnh mới, trong đó có Bình Long và Phước Long. Đầu năm 1971, Trung ương Cục miền Nam đã thành lập Phân khu Bình Phước, ghép từ 2 chữ đầu của 2 tỉnh này. Đến cuối năm 1972, phân khu được nâng cấp thành tỉnh Bình Phước.

Di tích quốc gia địa điểm chiến thắng Đồng Xoài (phường Bình Phước), nơi ghi dấu những ký ức hào hùng với chiến thắng Đồng Xoài rực lửa chiến công năm 1965 ẢNH: HOÀNG GIÁP

Năm 1976, sau ngày đất nước thống nhất, Bình Phước cùng Bình Dương hợp thành tỉnh Sông Bé, để rồi đến ngày 6.11.1996, tỉnh Bình Phước và Bình Dương được tái lập.

Ngày 1.7.2025, sau khi Bình Phước và Đồng Nai hợp nhất thành tỉnh Đồng Nai mới, tên Bình Phước chính thức trở thành tên một phường - nơi trước đó là địa điểm đặt Trung tâm hành chính tỉnh Bình Phước cũ, tiếp tục hành trình lịch sử của mình.

Trung tâm hành chính tỉnh Bình Phước cũ thuộc phường Bình Phước hiện tại ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo nghĩa Hán - Việt, "Bình" (平) nghĩa là bình yên, hòa thuận, ổn định; "Phước" (福) mang hàm ý phúc lộc, may mắn, phát triển. Tên gọi này vừa gợi nhắc quá khứ hào hùng, vừa gửi gắm kỳ vọng về một vùng đất thịnh vượng, bình yên và phát triển bền vững.

Những "dấu ấn Đồng Xoài" trong lòng phường Bình Phước

Dù mang tên mới, phường Bình Phước vẫn giữ trong mình những địa danh quen thuộc gắn với tên Đồng Xoài như: di tích lịch sử quốc gia Địa điểm chiến thắng Đồng Xoài, chợ Đồng Xoài, ngã 4 Đồng Xoài, Quảng trường Đồng Xoài, hay Khu công nghiệp Đồng Xoài III.

Đây là những "chứng nhân" sinh động, nhắc nhớ về truyền thống lịch sử hào hùng, kiên cường cũng như quá trình phát triển của địa phương này.

Ngã tư Đồng Xoài, phường Bình Phước ẢNH: HOÀNG GIÁP

Về hạ tầng giao thông, phường Bình Phước có đường ĐT.741, quốc lộ 14 - là 2 tuyến đường huyết mạch. Cùng với đó, đường ĐT.753 - tuyến đường quan trọng đang được nâng cấp, mở rộng, sẽ kết nối qua cầu Mã Đà tới trung tâm tỉnh Đồng Nai mới.

Đặc biệt, cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành cũng đang được triển khai xây dựng, sẽ giúp Bình Phước kết nối mạnh mẽ hơn với Lâm Đồng và phường Chơn Thành (tỉnh Đồng Nai), TP.HCM, Tây Ninh...

Chợ Đồng Xoài thuộc phường Bình Phước hiện tại ẢNH: HOÀNG GIÁP

Hồ Suối Cam, phường Bình Phước ẢNH: HOÀNG GIÁP

Với quan niệm "quy hoạch là công cụ, đất đai là nguồn lực phát triển", phường Bình Phước cũng đã chủ động đi trước, làm tốt công tác quy hoạch tạo hành lang pháp lý để kêu gọi đầu tư; gắn quy hoạch với các trọng tâm phát triển của địa phương, nhất là phát triển thương mại - dịch vụ, đô thị và du lịch, trong đó trung tâm sinh thái của phường là Khu du lịch hồ Suối Cam.

Toàn bộ phường Bình Phước hiện có 13 công viên, hoa viên, tiểu cảnh và 1 quảng trường. Trong hình là Quảng trường Đồng Xoài ẢNH: HOÀNG GIÁP

Hướng đến đô thị hiện đại, thông minh

Với lợi thế diện tích lớn, dân số đông, hạ tầng kinh tế - xã hội khá đồng bộ, phường Bình Phước đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành đô thị văn minh, hiện đại, đi đầu trong chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Trung tâm phục vụ hành chính công phường Bình Phước ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ông Ngô Hồng Khang (giữa), Chủ tịch UBND phường Bình Phước trò chuyện với người dân về sự hài lòng sau khi làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bình Phước vào ngày 8.8 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức nhấn mạnh: "Phường Bình Phước cần phát triển kinh tế gắn với mở rộng không gian đô thị thông minh, bền vững; rà soát, điều chỉnh quy hoạch, đẩy mạnh tích hợp hạ tầng giao thông, hạ tầng số, hạ tầng xã hội để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực dịch vụ chất lượng cao và công nghiệp công nghệ cao".

Ông Đức cũng đề nghị phường tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, gắn với xây dựng chính quyền số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.