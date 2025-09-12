Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Bệnh viện lớn nhất Đồng Nai triển khai bệnh án điện tử

Lê Lâm
Lê Lâm
12/09/2025 13:03 GMT+7

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đã chính thức triển khai bệnh án điện tử, nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giúp các bác sĩ, nhân viên y tế có thể theo dõi và quản lý sức khỏe của bệnh nhân mọi lúc, mọi nơi.

Ngày 12.9, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tổ chức lễ công bố triển khai bệnh án điện tử.

Bệnh viện lớn nhất Đồng Nai triển khai bệnh án điện tử- Ảnh 1.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cùng Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai bấm nút triển khai bệnh án điện tử

ẢNH: LÊ LÂM

Đây là bệnh viện thứ 3 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai triển khai bệnh án điện tử, sau Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh và Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (Bệnh viện Thánh Tâm).

Phát biểu tại lễ công bố, bác sĩ Ngô Đức Tuấn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, cho biết để có được thành quả ngày hôm nay, tập thể bệnh viện đã trải qua 2 năm xây dựng đề án và nỗ lực thực hiện.

Cụ thể, thành lập Ban Chuyển đổi số, chỉ đạo các khoa/phòng bồi dưỡng, lựa chọn nhân sự có kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông tin thành lập tổ chuyển đổi số tại mỗi khoa/phòng; đầu tư hạ tầng gồm 3 máy chủ phục vụ hệ thống khám chữa bệnh.

Từ tháng 6 - 8.2025, bệnh viện đẩy mạnh việc hoàn thiện bằng việc đầu tư nâng cấp 2 máy chủ phục vụ cho bệnh án điện tử; hệ thống chống virus dành cho các máy chủ, nâng cấp hệ thống tường lửa. Và bắt đầu triển khai bệnh án điện tử tại các khoa trọng điểm.

Theo Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, tính đến thời điểm hiện tại, bệnh án điện tử đã thực hiện ở một số khoa nội và khoa ngoại. Đang triển khai dần đến các khoa còn lại.

"Ngay sau khi đạt được những kết quả của Đề án, bệnh viện sẽ tiếp tục triển khai đến 100% khoa, trại, điều chỉnh hoàn thiện phần mềm và hệ thống nhằm tạo thuận lợi, tiện ích cho nhân viên y tế sử dụng và đảm bảo tính pháp lý, hướng đến xóa bệnh án giấy, tiến tới một Bệnh viện đa khoa Đồng Nai thông minh, phát triển toàn diện", bác sĩ Tuấn nói.

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai có lịch sử 123 năm hình thành và phát triển, là bệnh viện lớn nhất tỉnh Đồng Nai. Việc bệnh án điện tử được triển khai sẽ thay thế những hồ sơ bệnh án giấy truyền thống, giúp giảm thiểu sai sót trong quá trình chẩn đoán, điều trị; đơn giản hóa các thủ tục hành chính và giúp các bác sĩ, nhân viên y tế có thể theo dõi, quản lý sức khỏe của bệnh nhân mọi lúc, mọi nơi.

