Sức khỏe

Bệnh án điện tử giúp giảm 20% sai sót y khoa

Nam Sơn
Nam Sơn
26/08/2025 07:09 GMT+7

Bệnh viện (BV) đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) vừa tổ chức lễ kỷ niệm 105 năm hình thành, 55 năm ngày sáp nhập (26.8.1970 - 26.8.2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.

Dịp này, TS Nguyễn Đức Long, Giám đốc BV đa khoa Xanh Pôn, cho biết bên cạnh những thành tựu về mặt chuyên môn, BV đã chú trọng thực hiện chuyển đổi số. Nhiều ứng dụng, tính năng tiêu biểu đã thực hiện thành công tại BV như: ứng dụng AI trong công tác khám chữa bệnh, trong chẩn đoán hình ảnh, nội soi tiêu hóa, nhận diện khuôn mặt tiếp đón người bệnh, số hóa quy trình khám sức khỏe hợp đồng, hệ thống hỗ trợ ra quyết định lâm sàng… Chuyển đổi số đã mang lại hiệu quả cao như: triển khai bệnh án điện tử thay thế bệnh án giấy (100%), giảm sai sót xuất toán bảo hiểm 10 lần; giảm in, quản lý và lưu trữ giấy (90%); hiệu suất công việc tăng 20%, giảm sai sót y khoa 20% và giảm thời gian chờ đợi của người bệnh 30%. BV hiện tập trung đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng thiết bị để trở thành BV thông minh vào năm 2026.

Bệnh án điện tử giúp giảm 20% sai sót y khoa - Ảnh 1.

ẢNH: BVCC

Theo TS Nguyễn Đình Hưng, Phó giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội, BV đa khoa Xanh Pôn có vị thế dẫn đầu trong hệ thống y tế thủ đô và cả nước. Nhiều kỹ thuật cao trong chấn thương chỉnh hình, tiêu hóa, cột sống, chỉnh hình nhi đã thực hiện thành công. BV đa khoa Xanh Pôn là một trong 2 cơ sở y tế trên thế giới triển khai thành công phương pháp phẫu thuật nội soi một lỗ điều trị nang ống mật chủ.

