Điểm hiến máu tình nguyện cố định đầu tiên trên cả nước

Lê Lâm
Lê Lâm
28/08/2025 12:30 GMT+7

Tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai sẽ có điểm hiến máu tình nguyện cố định, hoạt động vào buổi sáng các ngày thứ 2, 3 và 5 hàng tuần.

Ngày 28.8, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai phối hợp Hội chữ thập đỏ tỉnh và Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) khai trương điểm hiến máu tình nguyện cố định đầu tiên trên cả nước tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Thành lập điểm hiến máu tình nguyện cố định đầu tiên trên cả nước tại Đồng Nai- Ảnh 1.

Điểm hiến máu tình nguyện cố định đặt tại tầng 1, khu A Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

ẢNH: LÊ LÂM

Cụ thể, điểm hiến máu được đặt tại tầng 1, Khu A của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, sẽ tiếp nhận máu vào buổi sáng các thứ 2, 3 và 5 hàng tuần. Trường hợp vào cao điểm lễ tết, dịch bệnh, chiến dịch hoặc nhu cầu hiến máu tăng cao… có thể mở rộng thời gian hoạt động hết cả tuần để đáp ứng.

Theo ông Ngô Đức Tuấn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, nhu cầu sử dụng máu tại bệnh viện là rất lớn, trung bình mỗi năm trên 17.000 đơn vị máu (chiếm khoảng 66% nhu cầu máu của Đồng Nai). Cho nên việc thành lập điểm hiến máu tình nguyện cố định là giải pháp chiến lược và ổn định, giúp bệnh viện chủ động tiếp nhận máu định kỳ, ổn định nguồn cung, phân bổ phù hợp theo nhu cầu điều trị.

Thành lập điểm hiến máu tình nguyện cố định đầu tiên trên cả nước tại Đồng Nai- Ảnh 2.

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đặt mục tiêu tiếp nhận khoảng 10.000 đơn vị máu/năm

ẢNH: LÊ LÂM

"Đây cũng là mô hình giảm tải cho các điểm tiếp nhận lưu động, đồng thời tạo điều kiện để vận động, tuyên truyền người dân hiến máu thường xuyên, khoa học, đúng quy chuẩn", ông Ngô Đức Tuấn nói.

Bác sĩ Phạm Lê Nhật Minh, Phó giám đốc Trung tâm Truyền máu - Bệnh viện Chợ Rẫy, cho hay điểm hiến máu tình nguyện cố định tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai là mô hình đầu tiên trên cả nước. Sau khi triển khai hiệu quả, mô hình sẽ được đánh giá, điều chỉnh và mở rộng đến các cơ sở y tế trong tỉnh Đồng Nai và vùng Đông Nam bộ.

