Khởi công cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, kết nối Đông Nam bộ và Tây nguyên

Ngày 19.8, Liên danh Xây dựng phát triển hạ tầng giao thông Trường Hải - Sơn Hải (Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh - Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải) tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1).

Sơ đồ cao tốc Dầu Giây - Tân Phú ẢNH: LÊ LÂM

Cao tốc Dầu Giây - Tân Phú có chiều dài 60.244 km, điểm đầu giao với quốc lộ 1 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, điểm cuối giao với quốc lộ 20 và kết nối với cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc (đều thuộc Đồng Nai).

Dự án thiết kế với vận tốc 100 km/giờ, quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường giai đoạn hoàn chỉnh là 24,75 m cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ như hệ thống thu phí không dừng, trung tâm điều hành, hệ thống chiếu sáng, giám sát giao thông thông minh.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 8.496 tỉ đồng, được đầu tư theo hình thức PPP (đối tác công tư) - hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao). Thời gian thi công dự kiến 24 tháng (hoàn thành 19.8.2027).

Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Bùi Quang Thái phát biểu tại lễ khởi công ẢNH: LÊ LÂM

Phát biểu tại lễ khởi công, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Bùi Quang Thái nói rằng, đây là tuyến cao tốc đóng vai trò kết nối quan trọng trong mạng lưới đường bộ cao tốc góp phần hình thành trục nối trung tâm TP.HCM tới Đồng Nai và Lâm Đồng, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai nói riêng và vùng Đông Nam bộ nói chung; thúc đẩy hợp tác và tạo động lực liên kết vùng Đông Nam bộ, đồng bằng sông Cửu Long, Tây nguyên và Nam Trung bộ…