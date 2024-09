Vụ nổ súng ở Đồng Nai: Người chồng tử vong

Liên quan vụ nổ súng ở chợ Hóa An (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) khiến 2 vợ chồng trúng đạn phải nhập viện Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, chiều 6.9, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết người chồng đã không qua khỏi sau nhiều ngày được y bác sĩ nỗ lực cứu chữa.

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ súng

Cụ thể, người chồng đã tử vong vào ngày 3.9. Còn người vợ sức khỏe ổn, đã được xuất viện vào ngày 5.9.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, rạng sáng 30.8, tại chợ Hóa An đã xảy ra một vụ nổ súng khiến 2 vợ chồng là ông Mai Văn Ẩn và bà Đỗ Thị Tý bị trúng đạn. Cả 2 được đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu ngay sau đó.

Theo đó, ông Ẩn nhập viện trong tình trạng hôn mê với vết thương xuyên thấu gan, vết thương ở thận phải và vết thương đầu vùng thái dương phải.

Các bác sĩ đã tiến hành mổ khâu vết thương gan, lấy đầu đạn ra ngoài, đồng thời cắt thận phải do đã bị vỡ. Tuy nhiên bệnh nhân vẫn hôn mê sâu do tụ máu trong não, bể sọ và có dị vật trong sọ (đầu đạn), tiên lượng nặng. Đến sáng 3.9, ông Ẩn tử vong.

Còn người vợ bị vết thương ở bụng, gãy xương cánh chậu bên phải. Sau khi được phẫu thuật, bà Tý đã ổn định sức khỏe và xuất viện vào ngày 5.9.

Lực lượng công an xác định nghi can nổ súng tên Đinh Văn Toàn, chuyên làm nghề bốc xếp trong chợ Hóa An. Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an đã truy xét, bắt giữ Toàn ngay sau đó.

Ngày 6.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Văn Toàn để điều tra làm rõ vụ nổ súng.