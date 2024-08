Đồng Nai: Nổ súng ở chợ Hóa An, hai vợ chồng bị thương

Ngày 30.8, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) phối hợp các phòng nghiệp vụ công an tỉnh điều tra vụ nổ súng tại chợ Hóa An (P.Hoá An, TP.Biên Hòa), khiến cặp vợ chồng bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Chợ Hóa An, nơi xảy ra vụ nổ súng ẢNH: LÊ LÂM

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng cùng ngày. Nạn nhân là hai vợ chồng buôn bán trong chợ Hóa An. Còn nghi can nổ súng, bước đầu xác nhận tên Toàn, là nam công nhân bốc xếp trong chợ.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 30.8, giữa Toàn và một số người buôn bán trong chợ Hóa An xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát nhưng được mọi người can ngăn.

Toàn bỏ đi nhưng sau đó quay lại, trên tay cầm một khẩu súng. Khi gặp những người xảy ra mâu thuẫn trước đó, Toàn đã nổ súng. Vụ việc khiến ông Mai Văn Ẩn và bà Đỗ Thị Tý (vợ ông Ẩn) bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an TP.Biên Hòa đã vào cuộc truy xét và bắt giữ Toàn để phục vụ điều tra.