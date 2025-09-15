Lãnh đạo Bộ Y tế Nga cấp cứu hành khách trên chuyến bay tới Hà Nội

Trên chuyến bay VN62 ngày 11.9 của Vietnam Airlines khởi hành từ Moscow (Nga) đi Hà Nội, nam hành khách quốc tịch Nga (55 tuổi) đã gặp vấn đề về sức khỏe sau khoảng 2 giờ cất cánh.

Ngay khi phát hiện hành khách có biểu hiện bị choáng, thần sắc mệt mỏi, tổ tiếp viên đã nhanh chóng triển khai quy trình ứng phó khẩn cấp, tiến hành sơ cứu ban đầu như hỗ trợ di chuyển khách đến khu vực riêng, hướng dẫn nằm nghỉ ở tư thế phù hợp, đồng thời phát thanh tìm kiếm sự hỗ trợ y tế từ các hành khách khác.

Các bác sĩ Nga có mặt trên chuyến bay đã hỗ trợ cấp cứu hành khách ẢNH: VNA

Đáng chú ý, chuyến bay có sự hiện diện của 4 bác sĩ thuộc đoàn công tác cấp cao của Bộ Y tế Nga sang Việt Nam làm việc. Ngay khi nhận được yêu cầu hỗ trợ, các bác sĩ đã nhanh chóng tiếp cận và phối hợp chặt chẽ với đội ngũ tiếp viên của Vietnam Airlines thăm khám, hội chẩn và đưa ra các biện pháp can thiệp y tế kịp thời cho hành khách.

Sau khi nhận được chăm sóc y tế ban đầu, hành khách được hãng chuyển lên phục vụ tại khoang phổ thông đặc biệt để nghỉ ngơi trong điều kiện thuận lợi hơn. Trong suốt thời gian còn lại của chuyến bay, tổ bay và các bác sĩ tiếp tục theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của hành khách. Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, sức khỏe của hành khách đã ổn định.

Được biết, trên chuyến bay có Bộ trưởng Bộ Y tế Nga Mikhail Murashko đang trên đường tới Việt Nam trong chuyến công tác chính thức.

Vietnam Airlines đã ghi nhận một số trường hợp hành khách gặp vấn đề sức khỏe khi đang bay, buộc hãng phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp như hạ cánh khẩn tại sân bay gần nhất để cấp cứu kịp thời cho hành khách.

Vietnam Airlines khuyến nghị khách hàng lưu tâm về các vấn đề sức khỏe khi đi máy bay. Đặc biệt, các hành khách có bệnh mãn tính hay tiền sử bệnh về tim mạch, huyết áp… chủ động theo dõi và đảm bảo sức khỏe trước khi thực hiện chuyến bay.

Đồng thời, hành khách nên mang theo thuốc được bác sĩ kê đơn trong hành lý xách tay để có thể sử dụng ngay trong trường hợp cần thiết.